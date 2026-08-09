Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026: Cao nhất 28,84 điểm

(GLO)- Trưa 9-8, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Ngành Kiểm toán dẫn đầu với 28,84 điểm, trong khi nhiều ngành “hot” tiếp tục có mức chuẩn trên 28 điểm.

Theo kết quả được công bố, điểm chuẩn các ngành, chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 dao động từ 23,48-28,84 điểm.

Trong đó, Kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất với 28,84 điểm. Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý so với năm 2025, khi ngành này lấy 28,38 điểm và chưa đứng đầu về điểm chuẩn.

Ngành Kiểm toán dẫn đầu điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân với 28,84 điểm, trong khi nhiều ngành “hot” tiếp tục có mức chuẩn trên 28 điểm. Ảnh minh họa: NEU

Xếp sau Kiểm toán là Thương mại điện tử với 28,62 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm; Kinh doanh quốc tế 28,50 điểm; Kinh tế quốc tế 28,30 điểm.

Một số ngành, chương trình khác cũng có mức điểm chuẩn cao như: Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) 28,25 điểm; Hệ thống thông tin quản lý 28,01 điểm; Marketing 27,99 điểm; Kinh doanh thương mại 27,94 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế 27,87 điểm.

Ở nhóm có điểm chuẩn thấp hơn, chương trình Công nghệ môi trường và phát triển bền vững thuộc ngành Kinh tế có mức 23,48 điểm. Một số ngành, chương trình khác ở khoảng 24 điểm gồm: Quản lý công và Chính sách 24,05 điểm; Quản trị công nghiệp sáng tạo 24,08 điểm; Thẩm định giá 24,10 điểm; Quản lý tài nguyên và môi trường 24,20 điểm; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 24,38 điểm.

So với năm 2025, mức điểm cao nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân gần như không thay đổi. Năm ngoái, Thương mại điện tử đứng đầu với 28,83 điểm, tiếp đến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 28,61 điểm, Kinh doanh quốc tế 28,60 điểm và Kiểm toán 28,38 điểm.

Như vậy, năm 2026, Kiểm toán đã vượt các ngành thường xuyên có điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất như: Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế… để trở thành ngành có điểm trúng tuyển cao nhất Đại học Kinh tế Quốc dân.