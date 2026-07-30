Các trường đại học đã tải được dữ liệu xét tuyển, chuẩn bị phương án điểm chuẩn

Đến nay, các trường đại học đã tải được dữ liệu thí sinh xét tuyển vào trường mình để chuẩn bị phương án điểm chuẩn cho quy trình lọc ảo xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

Sáng nay (30.7), các trường ĐH đã tải được dữ liệu thí sinh xét tuyển trường mình từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Dữ liệu tải về gồm thông tin chi tiết tổng thí sinh đăng ký vào trường, tổng số nguyện vọng xét tuyển chung, số lượng theo từng thứ tự nguyện vọng và thông tin xét tuyển vào từng ngành cụ thể.

Từ dữ liệu xét tuyển nhận được, các trường ĐH thực hiện rà soát dữ liệu, tính toán điểm cộng, điểm thưởng, chuẩn bị cho việc lọc ảo xét tuyển bắt đầu từ ngày 4.8 tới.

Theo một cán bộ tuyển sinh, căn cứ trên dữ liệu xét tuyển năm nay, so sánh với tình hình năm ngoái, các trường sẽ tính toán kỹ lưỡng đưa ra phương án điểm chuẩn dự kiến ban đầu cho lần lọc ảo đầu tiên từ ngày 4.8.

Các cơ sở đào tạo cũng bố trí bộ phận thường trực gồm các cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế tham gia tập huấn công tác rà soát dữ liệu tuyển sinh từ ngày 31.7 đến 3.8.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 4.8 đến 17 giờ ngày 9.8, các trường ĐH tổ chức xét tuyển nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký vào trường tương ứng dữ liệu thí sinh cung cấp phục vụ xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng xét tuyển mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến ngày 8.8, trường ĐH tổ chức rà soát kết quả lọc ảo với thông tin tuyển sinh và xác nhận kết quả rà soát trên hệ thống lọc ảo. Các cơ sở đào tạo thực hiện lọc ảo giai đoạn cuối và tiến hành rà soát kết quả trước khi công bố điểm trúng tuyển trước 17 giờ ngày 13.8.

Quy trình lọc ảo xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT cụ thể như sau:

Theo Hà Ánh (TNO)