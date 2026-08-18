Nếu Việt Nam - Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup: Lượt đi, lượt về đá ở đâu?

(GLO)- Nếu Việt Nam và Thái Lan cùng vào chung kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan sẽ đá sân nhà lượt đi ngày 22/8, còn Việt Nam được chơi lượt về trên sân nhà ngày 26/8.

Nếu Việt Nam và Thái Lan cùng vượt qua bán kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan sẽ được đá chung kết lượt đi trên sân nhà ngày 22/8, còn Việt Nam chơi trận lượt về trên sân nhà ngày 26/8. Đây là thứ tự đã được xác định sẵn theo nhánh đấu của giải.

Hình minh họa (AI)

Việt Nam sẽ được đá chung kết lượt về trên sân nhà nếu gặp Thái Lan

Một trong những câu hỏi được người hâm mộ Việt Nam quan tâm khi ASEAN Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định là: Nếu Việt Nam và Thái Lan cùng giành quyền vào chung kết, đội nào được đá sân nhà trước?

Theo lịch thi đấu chính thức của ASEAN United FC, câu trả lời đã được xác định từ nhánh đấu, không phụ thuộc vào thành tích vòng bảng hay hiệu số bàn thắng.

Cụ thể, chung kết lượt đi ngày 22/8 sẽ diễn ra trên sân của đội thắng bán kết A, còn chung kết lượt về ngày 26/8 được tổ chức trên sân của đội thắng bán kết B.

Trong đó:

Bán kết A: Singapore - Thái Lan.

Singapore - Thái Lan. Bán kết B: Malaysia - Việt Nam.

Như vậy, nếu Thái Lan vượt Singapore và Việt Nam vượt Malaysia, lịch chung kết sẽ được xác định như sau:

Ngày Trận đấu nếu Việt Nam và Thái Lan cùng vào chung kết Đội chủ nhà 22/8/2026 Thái Lan - Việt Nam Thái Lan 26/8/2026 Việt Nam - Thái Lan Việt Nam

Nói cách khác, Việt Nam sẽ được đá trận quyết định chức vô địch trên sân nhà nếu kịch bản Việt Nam - Thái Lan trở thành hiện thực.

Vì sao Việt Nam được đá lượt về trên sân nhà?

Thứ tự sân nhà - sân khách ở chung kết không được xác định dựa trên việc đội nào đứng đầu vòng bảng.

Ban tổ chức đã xây dựng sẵn nhánh đấu. Theo bảng đấu chính thức, cặp Singapore - Thái Lan được ký hiệu là Semi-Final A, còn Malaysia - Việt Nam là Semi-Final B.

Lịch chung kết sau đó quy định:

Lượt đi ngày 22/8: Đội thắng bán kết A - Đội thắng bán kết B.

Lượt về ngày 26/8: Đội thắng bán kết B - Đội thắng bán kết A.

Do đó, nếu Thái Lan và Việt Nam đi tiếp, “Voi chiến” sẽ là đội chủ nhà ở lượt đầu tiên, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik được trở về sân nhà cho trận lượt về.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi trận lượt về thường mang ý nghĩa đặc biệt trong một cặp đấu tranh chức vô địch hai lượt.

Việt Nam và Thái Lan đang nắm lợi thế lớn ở bán kết

Dù viễn cảnh Việt Nam - Thái Lan đang được nhắc đến nhiều, hai đội chưa chính thức giành quyền vào chung kết tính đến sáng 18/8.

Thái Lan đang dẫn Singapore 3-1 sau lượt đi tại Jalan Besar. Trận lượt về diễn ra trên sân Thái Lan trong tối 18/8.

Ở nhánh còn lại, Việt Nam thắng Malaysia 2-0 trên sân khách trong trận lượt đi ngày 16/8. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số trước khi Faris Danish phản lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế đáng kể trước trận lượt về ngày 19/8.

Cục diện trước hai trận lượt về:

Bán kết Kết quả lượt đi Lượt về Singapore - Thái Lan 1-3 Thái Lan - Singapore, 18/8 Malaysia - Việt Nam 0-2 Việt Nam - Malaysia, 19/8

Cả Thái Lan và Việt Nam vì thế đều đang có lợi thế hai bàn. Tuy nhiên, với tính chất của vòng knock-out, tấm vé chung kết chỉ chính thức được xác định sau khi hoàn thành trận lượt về.

Đá lượt về sân nhà có lợi gì cho Việt Nam?

Nếu thực sự gặp Thái Lan, việc được chơi trận lượt về trên sân nhà có thể mang đến lợi thế đáng kể cho đội tuyển Việt Nam.

Trận lượt đi trên đất Thái Lan sẽ giúp Việt Nam biết rõ mình cần làm gì khi trở về sân nhà bốn ngày sau đó. Nếu có được kết quả thuận lợi ở lượt đi, đội tuyển có thể bước vào trận ngày 26/8 với thế chủ động hơn.

Ngược lại, ngay cả khi gặp bất lợi nhỏ sau lượt đi, việc trận quyết định được tổ chức trên sân nhà cũng tạo điều kiện để Việt Nam tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhằm tìm kiếm cuộc ngược dòng.

Đây là lợi thế về bối cảnh thi đấu chứ không bảo đảm kết quả, bởi Thái Lan vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất ASEAN Cup.

Có phải chung kết Việt Nam - Thái Lan đã chắc chắn?

Chưa.

Ở thời điểm sáng 18/8/2026, Thái Lan còn trận bán kết lượt về với Singapore, trong khi Việt Nam phải tiếp Malaysia ngày 19/8. Lịch chính thức của giải vẫn đang hiển thị hai trận chung kết dưới dạng “Winner of Semi-Final A - Winner of Semi-Final B”, thay vì tên hai đội cụ thể.

Điều có thể khẳng định lúc này là:

Nếu Thái Lan và Việt Nam cùng vào chung kết, Thái Lan đá sân nhà lượt đi ngày 22/8; Việt Nam đá sân nhà lượt về ngày 26/8.

Ban tổ chức hiện chưa hiển thị giờ bóng lăn và sân vận động cụ thể cho hai trận chung kết trên lịch chính thức, bởi danh tính các đội tham dự vẫn chưa được xác định.

Kịch bản Việt Nam - Thái Lan đang đến gần

Sau lượt đi bán kết, cả Việt Nam và Thái Lan đều đang sở hữu cách biệt hai bàn. Điều đó khiến khả năng hai đội tái ngộ trong trận tranh chức vô địch trở thành kịch bản rất đáng chú ý.

Nếu không xảy ra những cuộc lội ngược dòng ở bán kết, người hâm mộ sẽ được chứng kiến:

22/8: Thái Lan - Việt Nam, chung kết lượt đi.

26/8: Việt Nam - Thái Lan, chung kết lượt về.

Và trong kịch bản đó, trận đấu quyết định ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân của đội tuyển Việt Nam.