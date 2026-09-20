Lịch thi đấu hấp dẫn bảng A FIFA ASEAN Cup: Indonesia sẽ 'ôm hận' vì Malaysia, Singapore

Bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, Indonesia dù có lợi thế sân nhà vẫn đối mặt nguy cơ bị Malaysia hoặc Singapore vượt mặt.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu đầu tiên được tổ chức trong khung thời gian FIFA Days, vì vậy các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất. Indonesia tận dụng tối đa lợi thế này khi gọi hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thiếu đội trưởng Jay Idzes vì chấn thương, bên cạnh Marselino Ferdinan và Miliano Jonathan. Trong khi đó, Malaysia cũng đưa đến giải đấu lực lượng rất khác so với ASEAN Cup gần nhất, với sự trở lại của nhiều cầu thủ Johor Darul Ta'zim (JDT) và ba cái tên mới được FIFA xác nhận đủ điều kiện khoác áo đội tuyển là Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Brad Tapp.

Singapore giữ lại bộ khung tương đối ổn định, còn Bangladesh gây chú ý với sự góp mặt của Hamza Choudhury, tiền vệ từng thi đấu cho Leicester City. Đáng chú ý, cả 6 trận đấu của bảng A đều được tổ chức tại Indonesia. Đây là lợi thế lớn với đội chủ nhà, nhưng cũng đồng nghĩa áp lực dành cho thầy trò HLV John Herdman sẽ rất lớn.

Lịch thi đấu đầy đủ bảng A FIFA ASEAN Cup 2026

Lượt trận đầu tiên: Indonesia đối đầu Singapore, Malaysia gặp Bangladesh

Malaysia có cơ hội khởi đầu thuận lợi khi đối đầu Bangladesh lúc 16 giờ ngày 25.9. “Hổ Mã Lai” đang sở hữu đội hình có nhiều thay đổi, nhưng chất lượng nhân sự được đánh giá cao với những cầu thủ như Arif Aiman, Romel Morales, Stuart Wilkin, Hong Wan, Dion Cools cùng các tân binh Bergson da Silva, Manuel Hidalgo và Brad Tapp.

Đây là trận đấu Malaysia cần hướng đến 3 điểm nếu muốn tạo đà cho cuộc đối đầu Indonesia ở lượt kế tiếp. Với thể thức chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết, mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng.

Đến 20 giờ, Indonesia bước vào trận ra quân gặp Singapore. Đây mới là thử thách đáng chú ý với đội chủ nhà. Indonesia sở hữu lực lượng rất mạnh, đặc biệt ở hàng thủ và tuyến giữa, với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Nhưng Singapore lại là đội có sự ổn định cao khi giữ lại tới 19 cầu thủ từng góp mặt ở ASEAN Cup gần nhất.

Nếu Indonesia giành chiến thắng, họ sẽ tạo lợi thế lớn trước trận gặp Malaysia. Ngược lại, bất kỳ cú sẩy chân nào cũng có thể khiến cuộc đua ngôi đầu trở nên phức tạp ngay từ lượt đầu tiên.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 đội hình cũng rất mạnh

Lượt trận thứ hai: Indonesia - Malaysia có thể quyết định ngôi đầu

Ngày 28.9 là lượt đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cục diện bảng A. Ở trận đầu tiên lúc 16 giờ, Singapore có cơ hội tích lũy thêm điểm số trước Bangladesh. Đội bóng này có lợi thế về tính ổn định, trong khi Bangladesh sở hữu Hamza Choudhury cùng một số cầu thủ đang thi đấu hoặc được đào tạo ở nước ngoài.

Nhưng tâm điểm chắc chắn nằm ở cuộc đối đầu giữa Indonesia và Malaysia lúc 19 giờ 30. Indonesia có lợi thế sân nhà, lực lượng mạnh và mục tiêu rất rõ ràng: vô địch giải đấu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, Malaysia không còn là đội hình từng tham dự ASEAN Cup gần nhất.

HLV Tan Cheng Hoe đã thay đổi phần lớn nhân sự, đồng thời đưa trở lại nhiều cầu thủ của JDT. Bergson da Silva có thể tăng sức mạnh cho hàng công, Manuel Hidalgo mang đến khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh, trong khi Brad Tapp bổ sung thêm phương án cho hàng phòng ngự. Chính sự thay đổi mạnh mẽ này khiến Malaysia trở thành đối thủ mà Indonesia không thể xem nhẹ.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) phải cẩn thận ở bảng A FIFA ASEAN Cup

Nếu Indonesia và Malaysia cùng thắng ở lượt đầu, cuộc đối đầu ngày 28.9 gần như trở thành trận đấu bản lề của bảng A. Đội giành 3 điểm sẽ chiếm lợi thế rất lớn trước lượt cuối. Đây cũng là trận đấu Indonesia có nguy cơ “ôm hận” nếu không tận dụng được lợi thế sân nhà, đánh rơi điểm số.

Lượt trận cuối: Singapore và Malaysia có thể khiến Indonesia trả giá

Ngày 1.10, hai trận đấu cuối cùng diễn ra cùng lúc lúc 19 giờ 30. Indonesia gặp Bangladesh tại Gelora Bung Karno, còn Malaysia đối đầu Singapore trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Về lý thuyết, Bangladesh là đối thủ mà Indonesia có thể hướng tới một chiến thắng. Nhưng nếu cục diện bảng đấu vẫn còn sít sao sau hai lượt trận, áp lực sẽ rất lớn.

Ở trận còn lại, Malaysia và Singapore sẽ đối đầu trong một trận đấu có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu. Nếu Indonesia không tạo được khoảng cách an toàn sau hai lượt đầu, kết quả cuộc đối đầu này hoàn toàn có thể khiến đội chủ nhà mất quyền tự quyết.

Theo Văn Trình (TNO)