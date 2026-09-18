Báo Philippines: 'U.23 Việt Nam thắng vì đầy biến ảo, chúng ta nỗ lực nhưng không đủ'

Truyền thông Philippines thừa nhận U.23 Việt Nam đã chơi đầy biến ảo trong hiệp 2, qua đó đánh bại đội nhà 2-0 và đẩy U.23 Philippines đến nguy cơ bị loại sớm khỏi ASIAD 20.

Sau thất bại 0-2 trước U.23 Việt Nam chiều 18-9, báo chí Philippines dành nhiều sự chú ý cho cách đội nhà duy trì thế trận chặt chẽ trong hiệp 1 nhưng không thể đứng vững khi U.23 Việt Nam thực hiện nhiều thay đổi, tăng tốc sau giờ nghỉ.

ESPN Philippines nhận định: “Giống như trận ra quân, U.23 Philippines đã thể hiện không quá tốt, chủ yếu tập trung phòng ngự. Cách tiếp cận này từng xuất hiện ở trận thua U.23 Uzbekistan 1-5, nhưng trước U.23 Việt Nam, đội bóng Philippines đã duy trì được sự chắc chắn lâu hơn. Dù vậy, mọi chuyện thay đổi trong hiệp 2 khi U.23 Việt Nam tìm được khoảng trống với lối chơi tốc độ, đầy biến ảo và ghi liên tiếp 2 bàn. Thanh Nhàn mở tỷ số ở phút 74 trước khi Lê Phát ấn định chiến thắng 2-0 vào những phút cuối”.

U.23 Việt Nam (áo trắng) thắng trận thuyết phục trước U.23 Philippines. Ảnh: Độc Lập

Đáng chú ý, truyền thông Philippines không phủ nhận những nỗ lực của đội nhà. Tiebreaker Times đánh giá: “U.23 Philippines đã có khởi đầu mạnh mẽ trước đối thủ láng giềng được đánh giá cao hơn khi giữ sạch lưới trong toàn bộ hiệp 1. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Philippines cuối cùng vẫn không thể chống đỡ trước những pha tấn công của U.23 Việt Nam”.

Tiebreaker Times cũng nhắc về 2 bàn thắng của U.23 Việt Nam: “Bàn thắng của Thanh Nhàn chính là bước ngoặt lớn, khi tiền đạo Việt Nam chớp thời cơ nhanh từ đường chuyền dài của đồng đội rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Nicholas Guimaraes. Lê Phát sau đó khép lại trận đấu với bàn thắng ở phút 87. Tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị sút bóng đập cột dọc, nhưng sau đó dễ dàng băng vào và đưa bóng vào lưới. Các hậu vệ Philippines gần như không kịp phản ứng trong tình huống này”.

U.23 Philippines nỗ lực nhưng vẫn bị loại

Inquirer Sports nhìn nhận thất bại 0-2 trước U.23 Việt Nam đã chấm dứt hy vọng của Philippines trong cuộc đua giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

“Đội tuyển bóng đá U.23 Philippines đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-2, điều này gần như chấm dứt hy vọng vào vòng loại trực tiếp. Sau 2 lượt đấu, U.23 Philippines chơi đầy cố gắng nhưng là không đủ”, Inquirer Sports viết.

Thanh Nhàn (áo trắng) mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. Ảnh: Độc Lập

Trong khi đó, Go For Philippines cũng nhận xét tương tự: “Sau 2 trận, U.23 Philippines chưa giành được điểm nào, khi trước đó thua U.23 Uzbekistan với tỷ số 1-5. Kết quả này khiến Philippines nằm ngoài 2 vị trí dẫn đầu bảng C. Dù vậy, thất bại trước U.23 Việt Nam chưa phải trận đấu cuối cùng của Philippines tại ASIAD 20. Đội bóng này còn cuộc chạm trán U.23 Kuwait ở lượt trận cuối”.

Tiebreaker Times cũng dành sự chú ý đến vị trí của U.23 Việt Nam sau chiến thắng trước Philippines. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau 2 trận và tạm đứng đầu bảng C, dù vị trí này còn phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Kuwait.

Theo Văn Trình (TNO)