(GLO)- Ngày 18-9, huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam gồm 23 cầu thủ thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó Trần Trung Kiên vẫn được tín nhiệm ở vai trò thủ môn.

Trong đợt tập trung này, chiến lược gia người Hàn đã bổ sung thêm một số cầu thủ mới so với ASEAN Cup 2026 mà đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch.

Trần Trung Kiên lên tuyển quốc gia thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đức Đồng

Ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập thêm thủ thành Văn Việt của Thể Công - Viettel để sát cánh cùng 2 người đồng nhiệm là Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vẫn đặt niềm tin vào thủ thành 23 tuổi dù phong độ của anh cùng Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải mới không tốt. Sau 2 trận, đội bóng phố núi để lọt lưới 7 bàn và trở thành đội phải nhận nhiều bàn thua nhất ở V.League 2026-2027.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong các đợt FIFA Days tháng 9 và tháng 10-2026, quy tụ 14 đội tuyển, được chia thành 2 hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam góp mặt tại hạng 1 nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26-9, Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.