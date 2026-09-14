Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trước Hải Phòng ngay trên sân Pleiku

(GLO)- Đón tiếp Hải Phòng ở trận đấu đầu tiên của V.League 2026-2027 trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu khá suôn sẻ. Song, đội khách đã có màn lội ngược dòng, buộc đội bóng phố núi phải nếm trải trận thua thứ 2 liên tiếp.

HAGL đã khởi đầu mùa giải mới với một kết quả không thể tệ hơn. Trận thua 0-4 trên sân của Thép Xanh Nam Định đã đẩy đội bóng phố núi rơi xuống vị trí cuối bảng.

Mặt sân trơn trượt ảnh hưởng đến khả năng chơi bóng của 2 đội. Ảnh: Đức Đồng

Và dù giải đấu mới chỉ trôi qua 1 vòng, giới chuyên môn đã bắt đầu nghĩ về cuộc đua trụ hạng sau màn trình diễn của HAGL. Do đó, cuộc đón tiếp Hải Phòng sẽ là cơ hội cho đội bóng của bầu Đức chắt chiu điểm số cũng như vực dậy tinh thần.

Tuy vậy, nỗ lực của HAGL bị thử thách khá lớn khi mặt sân Pleiku bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những đợt mưa kéo dài ở khu vực phía Tây Gia Lai. Mặt sân trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm lầy lội khiến lối chơi của cả 2 không được như ý.

Trong bối cảnh mặt sân bị ảnh hưởng, HAGL đã tìm kiếm cơ hội đến từ những tình huống cố định. Từ pha đá phạt góc ở phút thứ 10, Gia Bảo có cú đánh đầu nối ở cự ly gần ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Gia Bảo đã mở tỷ số cho HAGL ngay từ phút thứ 10. Ảnh: Đức Đồng

Sau bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới, đội bóng chủ sân Pleiku vẫn chơi khá tự tin. Họ chủ động tấn công với nhịp độ nhanh về phía đối phương, song chưa thể mang lại bàn thắng thứ 2.

Trong khi đó, đội bóng đất cảng cũng đã tìm được thứ mình cần từ 1 tình huống phạt góc khác ở phút 18. Hồ Minh Dĩ có pha sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc chết gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng.

Nửa sau của hiệp 1 vẫn chứng kiến thế trận có phần nhỉnh hơn của HAGL. Thậm chí, đội chủ sân đã ở rất gần với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 42, Matheus Lucas xoay xở tốt trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc đầy hiểm hóc. Đáng tiếc cho đội chủ nhà khi bóng đã chạm cột dọc khung thành đối phương.

Những tưởng sức ép sẽ tiếp tục được HAGL tạo ra sau giờ nghỉ nhưng biến số đã xảy ra ngay ở đầu hiệp 2. Phút 50, cũng xuất phát từ tình huống phạt góc, tiền đạo bên phía Hải Phòng dứt điểm cận thành buộc Trung Kiên phải đẩy bóng ra. Song, bóng dội ra đúng vào vị trí của Makaric để rồi ngoại binh này dứt điểm ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1.

HLV Lê Quang Trãi buộc phải chơi tất tay trong hiệp 2 khi bị dẫn bàn. Ảnh: Đức Đồng

Bàn thua bất ngờ khiến tình thế bỗng đổi chiều với HAGL. Họ buộc phải dâng cao chơi tấn công nếu không muốn nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Đó thực sự là 1 kết quả sẽ có thể đẩy họ xuống vũng lầy dù mùa giải mới bắt đầu.

HLV Lê Quang Trãi đã chơi tất tay khi tung các nhân sự thiên về tấn công vào sân. Thậm chí, ông đã rút tiền vệ trung tâm là Hoàng Vĩnh Nguyên để tung vào tiền đạo Nguyễn Minh Tâm.

Dẫu vậy, mặt sân đã cản trở không ít nỗ lực tấn công của đội chủ nhà. HAGL buộc phải sử dụng đến những tình huống treo bóng vào vòng cấm địa.

Những nỗ lực hãm thành liên tiếp của HAGL đã khiến khung thành của thủ môn Văn Toản chao đảo. Người gác đền số 30 liên tiếp phải làm việc vất vả để chống đỡ những cú dứt điểm của các cầu thủ đội chủ nhà.

Phút 84, đội bóng phố núi đã đưa được bóng vào lưới sau pha dứt điểm của Nay Di Đan, song công nghệ VAR đã khước từ bàn thắng vì xác định tiền đạo người Jrai đã phạm lỗi việt vị.

Chỉ 2 phút sau, trọng tài chính đã cho HAGL hưởng quả phạt 11 nhưng một lần nữa VAR đã can thiệp và quả penalty đã không đến với đội chủ sân Pleiku.

HAGL (áo xanh) đã phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở mùa giải mới. Ảnh: Đức Đồng

Làm tất cả những gì có thể, song đoàn quân HLV Lê Quang Trãi đã không thể xuyên thủng mành lưới của Hải Phòng trong 1 ngày thiếu may mắn. Thậm chí, ở phút bù giờ, Hà Châu Phi và Trung Kiên phối hợp không ăn ý tạo điều kiện cho Makaric ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 một cách dễ dàng.