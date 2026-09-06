Thủ môn Trung Kiên hoàn toàn bất lực, HAGL thua tan nát Nam Định 0-4: Xuân Son lập công

HAGL thua đậm 0-4 trước chủ nhà Nam Định trên sân Thiên Trường trong ngày ra quân V-League 2026-2027, diễn ra lúc 18 giờ ngày 6-9.

HAGL vỡ trận vì phòng ngự yếu

Vất vả trụ hạng đến những vòng cuối mùa trước, lại mất trụ cột (Quang Kiệt, Marciel da Silva), HAGL bị đánh giá thấp hơn chủ nhà Nam Định ở chuyến làm khách tại sân Thiên Trường, trong trận mở màn V-League diễn ra lúc 18 giờ ngày 6-9.

Cũng giống như khi đánh bại Nam Định mùa trước, HAGL đá phòng ngự phản công, với đội hình lùi thấp che chắn cho cầu môn của Trung Kiên. Ở chiều ngược lại, với dàn tân binh Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh kết hợp tiền vệ đẳng cấp Caio Cesar, Nam Định kiểm soát cuộc chơi và liên tục gây áp lực.

Nam Định (áo trắng) ép sân HAGL

Ngay phút thứ 8, Cesar đã thoát xuống khôn ngoan ở nách phải hàng thủ để băng xuống đối mặt, nhưng thủ môn Trung Kiên đã khép góc cứu thua. 4 phút sau, Tuấn Hải sút xa uy lực ngoài vòng cấm, tuy nhiên, cú đá không đủ lực để hạ được người gác đền của HAGL. Phút 16, Trung Kiên tiếp tục cứu thua khi đẩy được cú sút chân phải hiểm hóc của Mạnh Quỳnh ở khoảng cách 25 m.

Dù HAGL lùi sâu nhường thế trận, nhưng Nam Định tấn công tương đối rời rạc, khi các tân binh của HLV Vũ Hồng Việt chưa hòa nhập trọn vẹn với những gương mặt cũ. Đội khách chật vật trước "bức tường" HAGL, và phải đợi đến phút 37, Nam Định mới ghi bàn vượt lên với pha tấn công sở trường: đánh biên. Tyler James Thai Crawford căng ngang loại bỏ hoàn toàn tuyến thủ HAGL, dọn cỗ cho Ezequiel dứt điểm mở tỷ số.

Hiểu rằng Nam Định tấn công biên tốt, song HAGL liên tục để lọt người trong những phút cuối hiệp 1. Phút 44, hàng thủ đội khách lại bị loại bỏ bởi một quả tạt chất lượng. Người dứt điểm vẫn là Ezequiel, với pha đá nối chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Nam Định. Bóng đi chìm vào góc khó, không cho thủ môn Trung Kiên cơ hội giải nguy.

Ezequiel tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 1

HAGL vỡ trận ngay trong hiệp 1, khi hàng thủ để Romulo da Silva thoải mái đón lõng ở khoảng không ngay sát mép vòng cấm, rồi tung cú đá sấm sét nâng tỷ số lên 3-0. Tuyến phòng ngự kiên cường từng giúp HAGL trụ hạng hoàn toàn biến mất tại sân Thiên Trường, nhường chỗ cho quá nhiều sai sót cá nhân lẫn hệ thống.

Khó khăn bủa vây

Cách biệt thua 3 bàn khiến HAGL chỉ còn đường dồn lên tấn công trong hiệp 2, nhưng trước đối thủ có chất lượng đội hình và kinh nghiệm vượt trội, học trò HLV Lê Quang Trãi lực bất tòng tâm.

Đội bóng phố núi chỉ có thể đáp trả bằng nhịp sóng tấn công rời rạc, không điểm nhấn. Phút 90+3, hàng thủ HAGL lại bỏ lọt Xuân Son, để chân sút sinh năm 1997 bật cao đánh đầu chéo góc ấn định chiến thắng "4 sao" cho Nam Định.

Nếu Caio Cesar hay Ezequiel không phung phí, HAGL có thể thua đậm hơn.

CLB Nam Định thắng đậm ngày ra quân, qua đó lấy trọn 3 điểm đầu tay tại V-League 2026-2027 để dẫn đầu bảng.

Ngược lại, HAGL đứng cuối bảng với 0 điểm, hiệu số -4. Đây sẽ là mùa giải khó khăn cho HAGL, khi trong tay ông Lê Quang Trãi là lực lượng non trẻ, cùng các ngoại binh chưa chứng thực được đẳng cấp.

Theo Hồng Nam (TNO)