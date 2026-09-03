Hoàng Anh Gia Lai chính thức chốt 4 ngoại binh cho mùa giải mới

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chốt danh sách 26 cầu thủ cho mùa giải 2026/2027. Trong đó, có 4 ngoại binh hoàn toàn mới được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo cho đội bóng phố Núi.

Theo đó, 4 cầu thủ ngoại được HAGL đăng ký cho mùa giải mới gồm: Julio Cesar, Matheus Lucas, Luann và Robson Reis. Ngoài 3 cầu thủ đã có thời gian tập luyện cùng HAGL trong hơn 2 tháng, Metheus Lucas là cái tên tương đối mới.

Hoàng Anh Gia Lai đã chốt danh sách 26 cầu thủ cho mùa giải mới. Ảnh: Hoàng Tùng

Metheus Lucas sinh năm 1998, là cầu thủ người Brazil. Chân sút cao 1m83 chơi ở vị trí tiền đạo và từng trải qua nhiều câu lạc bộ ở Brazil như: CA Linense, Nautico, Figueirense, Avai, Londrina-PR, Ferroviaria, Londrina-PR, Pouso Alegre, Boavista, Remo, Volta Redonda, Zakho SC.

Theo thống kê, cầu thủ này được định giá khoảng 250 nghìn euro và đã có 159 trận chuyên nghiệp, ghi 28 bàn cùng 6 kiến tạo.

Ngoài 4 ngoại binh trên, một số cầu thủ cũng lần đầu khoác áo HAGL ở V.League như: Bảo Duy, Châu Phi, Trí Dũng, Di Đan, Chí Hướng, Thanh Long, Quang Vinh…