Quy Nhơn United dừng bước tại Cúp Quốc gia 2026/27 sau loạt luân lưu

(GLO)- Tối 18-9, trận đấu mở màn Vòng loại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27 trên sân vận động Quy Nhơn khép lại với thất bại của Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, sớm dừng bước tại mùa giải này.

Tận dụng lợi thế sân nhà, các cầu thủ của CLB Quy Nhơn United nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép lên phần sân CLB TP. Hồ Chí Minh. Phút 17, Gia Việt đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau tình huống này, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép, tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Một pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ Quy Nhơn United (áo xanh) và CLB TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: VPF

Nỗ lực của Quy Nhơn United được đền đáp ở phút 43. Từ quả phạt góc được thực hiện chính xác, Đào Gia Việt bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, Quy Nhơn United tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội để gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, CLB TP. Hồ Chí Minh cũng dần tìm lại thế trận sau những điều chỉnh về nhân sự của HLV Nguyễn Minh Phương.

Phút 56, Jemie Lynch - cầu thủ vừa được tung vào sân - tận dụng tình huống phản công để đưa bóng vào lưới Quy Nhơn United một cách quyết đoán, qua đó kéo trận đấu về thế cân bằng 1-1. Những phút còn lại, 2 đội chơi thận trọng và không có thêm bàn thắng.

CLB Quy Nhơn United dừng bước tại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27 sau loạt sút luân lưu. Ảnh: VPF

Hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu 11 m để phân định tấm vé đi tiếp.

Trên chấm phạt đền, các chân sút CLB TP. Hồ Chí Minh lần lượt thực hiện thành công, trong khi Quy Nhơn United có 2 cú sút hỏng. Chung cuộc, CLB TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu, giành quyền vào vòng 1/8.