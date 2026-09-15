U23 Việt Nam vs U23 Kuwait xem ở kênh nào, mấy giờ hôm nay?

(GLO)- U23 Việt Nam vs U23 Kuwait diễn ra lúc 17h00 ngày 15/9 tại Nagoya City Minato. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới 3 điểm trong trận ra quân ASIAD 2026.

U23 Việt Nam bước vào đấu trường ASIAD 2026 với lực lượng trẻ nhưng không thiếu kinh nghiệm quốc tế, khi nhiều cầu thủ từng góp mặt tại U23 châu Á.

Trước U23 Kuwait giàu thể lực và có 3 cầu thủ quá tuổi, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần giữ sự chắc chắn, tận dụng tốc độ của Thanh Nhàn, Quốc Việt và các tình huống chuyển trạng thái để hướng tới 3 điểm đầu tiên.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Nội dung Thông tin Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Bảng đấu Bảng C Lượt đấu Lượt 1 Thời gian 17h00 ngày 15/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h00 ngày 15/9/2026 Địa điểm Nagoya City Minato Soccer Field Thành phố Nagoya, Nhật Bản Kênh trực tiếp VTV6, VTVgo

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Trận U23 Việt Nam vs U23 Kuwait được phát sóng trực tiếp trên VTV6.

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Đây là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại bảng C. Sau Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt gặp U23 Philippines ngày 18/9 và U23 Uzbekistan ngày 22/9.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam bước vào đấu trường ASIAD 2026 với một đội hình trẻ hơn khá nhiều so với lực lượng thường thấy ở sân chơi U23.

Không có Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay thủ môn Trung Kiên, đồng thời VFF cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Thay vào đó, HLV Đinh Hồng Vinh đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ đang hướng tới chu kỳ SEA Games 2027 và Olympic 2028.

Dù vậy, đây không phải một đội hình thiếu kinh nghiệm.

Có tới 14 cầu thủ trong danh sách từng góp mặt ở hành trình giành HCĐ U23 châu Á 2026. Cao Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Văn Thuận, Quốc Cường, Phi Hoàng, Công Phương, Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ và Thanh Nhàn đều đã trải qua những trận đấu quốc tế quan trọng ở cấp độ trẻ.

Phạm Lý Đức được trao băng đội trưởng. Cao Văn Bình, Quốc Việt và Thanh Nhàn là ba đội phó.

Đó là bộ khung đủ để U23 Việt Nam không bị xem là một đội bóng hoàn toàn mới.

Điểm đáng lo nằm ở thời gian chuẩn bị.

Các cầu thủ chỉ hội quân ngày 12/9 rồi lên đường sang Nhật Bản một ngày sau đó. Quỹ thời gian ghép đội hình rất ngắn, trong khi ban tổ chức không cho các đội tập hoặc đi bộ làm quen sân Minato nhằm bảo vệ mặt cỏ.

Điều này có thể khiến U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng hơn bình thường.

HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn ở 15-20 phút đầu, tránh để Kuwait kéo trận đấu vào thế tranh chấp liên tục.

Đó là điều quan trọng bởi Kuwait có lợi thế rõ về thể hình và thể lực.

Đội bóng Tây Á đã sang Nhật Bản từ sớm hơn để thích nghi. HLV David Doniga còn sử dụng đủ ba suất cầu thủ quá tuổi, tập trung chủ yếu vào mặt trận tấn công.

Muath Al-Asaimi có thể chơi cả tiền vệ lẫn tiền đạo. Al-Salama hoạt động ở vị trí tiền vệ tấn công, còn Al-Mubailish đem lại kinh nghiệm ở tuyến trên.

Điều đó cho thấy Kuwait không đến ASIAD chỉ để phòng ngự.

Họ có thể chủ động áp sát, tranh chấp ở giữa sân rồi đưa bóng nhanh ra hai biên hoặc chơi bóng bổng vào vòng cấm.

Đây là bài kiểm tra đáng kể với hàng thủ Việt Nam.

Lý Đức và Đinh Quang Kiệt có chiều cao, khả năng không chiến tốt, trong khi Lê Nguyên Hoàng đọc tình huống khá ổn. Nếu ba cầu thủ này chơi gần nhau, U23 Việt Nam có thể hạn chế phần nào lợi thế thể hình của đối phương.

Ở chiều ngược lại, tốc độ lại là điểm mà Việt Nam có thể khai thác.

Thanh Nhàn rất nguy hiểm khi có khoảng trống phía sau hậu vệ. Ngọc Mỹ có khả năng đi bóng, trong khi Quốc Việt thường xuyên di chuyển ra khỏi vị trí trung phong để kéo trung vệ theo mình.

Nếu Kuwait đẩy đội hình quá cao, những pha chuyển trạng thái của U23 Việt Nam có thể trở thành vũ khí quan trọng.

Tuyến giữa sẽ quyết định khá nhiều đến thế trận.

Xuân Bắc, Quốc Cường và Minh Phúc đều có khả năng xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp. Nhiệm vụ của họ là tránh sa vào các cuộc đấu sức trực diện và tăng tốc độ luân chuyển bóng.

U23 Việt Nam càng giữ bóng một chạm, Kuwait càng khó phát huy ưu thế về sức mạnh.

Hai hành lang biên cũng cần được khai thác nhiều hơn.

Phi Hoàng có tốc độ và khả năng lên xuống liên tục. Nếu Việt Nam kéo được hàng thủ Kuwait giãn ra, các khoảng trống ở trung lộ sẽ xuất hiện cho Quốc Việt hoặc Thanh Nhàn xâm nhập.

Tuy nhiên, trận đấu này khó trở thành màn đôi công cởi mở ngay từ đầu.

Cả hai đội đều hiểu tầm quan trọng của lượt ra quân.

Uzbekistan được đánh giá là đội mạnh nhất bảng C. Vì thế, Việt Nam và Kuwait đều xem cuộc đối đầu trực tiếp này là cơ hội tốt nhất để tạo lợi thế trong cuộc đua giành một trong hai vị trí vào tứ kết.

Một sai lầm có thể ảnh hưởng rất lớn tới cục diện bảng đấu.

Việt Nam nhỉnh hơn ở kỹ thuật, khả năng phối hợp và kinh nghiệm của nhóm cầu thủ từng chơi tại U23 châu Á. Kuwait lại mạnh hơn về thể hình, bóng bổng và có thêm ba cầu thủ quá tuổi.

Đây vì thế nhiều khả năng là trận đấu có tỷ số sát.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam mang 23 cầu thủ tới ASIAD 2026.

Đội không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Những gương mặt đáng chú ý không góp mặt gồm Đình Bắc, Khuất Văn Khang và thủ môn Trung Kiên.

Danh sách hiện tại vẫn có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế như Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Phạm Lý Đức giữ băng đội trưởng.

Kuwait có lực lượng đầy đủ và đặc biệt sử dụng cả ba suất cầu thủ quá tuổi. Đội bóng của HLV David Doniga có sự chuẩn bị dài hơn tại Nhật Bản, vì vậy khả năng thích nghi điều kiện thi đấu được đánh giá tốt hơn.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Việt Nam

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 31/3/2026 U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam 1-0 Giao hữu CFA Team China 28/3/2026 U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam 1-0 Giao hữu CFA Team China 25/3/2026 U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên 1-1 Giao hữu CFA Team China 23/1/2026 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc 2-2, thắng luân lưu 7-6 U23 châu Á 20/1/2026 U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc 0-3 U23 châu Á

Nếu chỉ tính kết quả sau thời gian thi đấu, U23 Việt Nam hòa 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận hòa U23 Hàn Quốc kết thúc bằng chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, giúp Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á.

Phong độ giao hữu tháng 3 không tốt, nhưng đội hình tại giải đó được thử nghiệm và trẻ hóa mạnh. Vì vậy, chuỗi kết quả trên chỉ mang tính tham khảo.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Kuwait

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 11/12/2025 U23 Bahrain vs U23 Kuwait 1-2 Arabian Gulf Cup U23 8/12/2025 U23 Kuwait vs U23 Saudi Arabia 0-1 Arabian Gulf Cup U23 5/12/2025 U23 Qatar vs U23 Kuwait 3-0 Arabian Gulf Cup U23 9/9/2025 U23 Nhật Bản vs U23 Kuwait 6-1 Vòng loại U23 châu Á 6/9/2025 U23 Afghanistan vs U23 Kuwait 0-1 Vòng loại U23 châu Á

U23 Kuwait thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Đáng chú ý, hàng thủ đội bóng Tây Á từng để Nhật Bản ghi tới 6 bàn. Điều đó cho thấy Kuwait có thể gặp vấn đề khi đối thủ luân chuyển bóng nhanh và khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Kết quả đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Kuwait gần nhất

Hai đội gần nhất gặp nhau tại VCK U23 châu Á 2024.

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 17/4/2024 U23 Việt Nam vs U23 Kuwait 3-1 U23 châu Á

U23 Việt Nam thắng 3-1 trong trận đấu có rất nhiều va chạm và cả hai đội đều kết thúc trận với 10 người.

Kết quả cũ không có quá nhiều giá trị về nhân sự sau hơn hai năm, nhưng vẫn đem lại một chút lợi thế tâm lý cho Việt Nam.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kuwait dự kiến

U23 Việt Nam dự kiến:

Cao Văn Bình; Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Phạm Lý Đức; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc; Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Kuwait dự kiến:

Abdulredha Shehab; Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam; Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi; Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar, Nasser Khader.

U23 Việt Nam vẫn còn Nguyễn Công Phương, Nguyễn Lê Phát và Lê Văn Thuận là những phương án đáng chú ý nếu cần thay đổi cách tấn công trong hiệp hai.

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

Đây khó là trận đấu có quá nhiều bàn thắng.

Việt Nam có kỹ thuật và khả năng phối hợp tốt hơn, nhưng thời gian chuẩn bị ngắn khiến đội cần tránh chơi quá vội. Kuwait có thể gây khó bằng thể hình, tranh chấp và bóng bổng nhưng hàng phòng ngự không phải không có điểm yếu.

Nếu giữ được sự chắc chắn trong hiệp một và đẩy nhanh tốc độ ở những thời điểm thích hợp, Thanh Nhàn, Quốc Việt hoặc Ngọc Mỹ có thể tạo khác biệt.

U23 Việt Nam đủ khả năng giành 3 điểm, nhưng cách biệt có lẽ không lớn.