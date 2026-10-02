Thái Lan vs Philippines 16h ngày 2/10: Voi chiến xoay tua vẫn đáng gờm

(GLO)- Thái Lan gặp Philippines lúc 16h00 ngày 2/10 ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Voi chiến đã vào chung kết nhưng Philippines vẫn còn mục tiêu để chiến đấu.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Thái Lan sớm giành vé vào chung kết, trong khi Philippines mới có một điểm sau hai lượt. Sự khác biệt về vị thế có thể khiến HLV Anthony Hudson xoay vòng lực lượng, nhưng chất lượng chiều sâu của Voi chiến vẫn khiến trận đấu tại Bandung trở thành thử thách khó với đội bóng của Carles Cuadrat.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm Thái Lan vs Philippines

Thông tin Chi tiết Trận đấu Thái Lan vs Philippines Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 Hạng đấu Division 1 Vòng đấu Lượt 3 bảng B Thời gian 16h00 ngày 2/10/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Si Jalak Harupat Stadium Thành phố Bandung, Indonesia Trực tiếp tại Việt Nam FPT Play

Lịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Liên đoàn bóng đá Philippines đều xác nhận trận đấu diễn ra lúc 16h00 ngày 2/10 trên sân Si Jalak Harupat. Đây cũng là sân Philippines đã thi đấu hai trận trước Việt Nam và Pakistan.

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FIFA ASEAN Cup 2026 đang được FPT Play phát trực tiếp và trọn vẹn tại Việt Nam. Lịch ngày 2/10 của nền tảng đã cập nhật trận Thái Lan - Philippines vào lúc 16h00.

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Khán giả nên truy cập trước giờ bóng lăn khoảng 10-15 phút để tìm đúng luồng trận đấu và kiểm tra các thay đổi phát sóng nếu có.

Nhận định Thái Lan vs Philippines

Thái Lan bước vào lượt cuối với trạng thái tâm lý dễ chịu nhất bảng B. Chiến thắng 4-0 trước Pakistan và 2-0 trước Việt Nam giúp đội bóng của Anthony Hudson có 6 điểm tuyệt đối, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới. Quan trọng hơn, chiến thắng trước Việt Nam đã giúp họ chắc chắn có mặt ở chung kết trước một lượt đấu.

Cách Thái Lan thắng hai trận cũng cho thấy họ không phụ thuộc vào một kiểu chơi duy nhất. Trước Pakistan, Voi chiến đẩy cao nhịp độ và khai thác tốt khoảng trống quanh vòng cấm. Khi gặp Việt Nam, họ chơi thực dụng hơn, mở tỷ số từ cú sút xa của Sarach Yooyen ở phút 10 rồi bảo vệ lợi thế trước khi Chaiyaphon Otton ấn định chiến thắng 2-0 ở phút bù giờ.

Đáng chú ý, Anthony Hudson có đủ chiều sâu để thay đổi đội hình. Trận gặp Việt Nam, Saranon Anuin bắt chính thay vì Patiwat Khammai; Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Waris Choolthong và Anan Yodsangwal đều được đưa vào từ ghế dự bị. FIFA cũng nhận định Thái Lan có điều kiện xoay vòng ở lượt cuối sau khi đã giành vé chung kết.

Điều đó mở ra cơ hội cho Teerasak và Jude Soonsup-Bell. Teerasak đã lập cú đúp trong trận thắng Pakistan 4-0, trong khi Jude mang tới khả năng làm tường, hoạt động rộng và tạo sức ép lên hàng trung vệ. Nếu Chanathip Songkrasin hoặc Supachai Chaided được nghỉ, bộ đôi tiền đạo trẻ có thể được trao nhiều thời gian hơn.

Philippines lại bước vào trận đấu với tâm thế khác. Thất bại 0-1 trước Việt Nam rồi trận hòa Pakistan 2-2 khiến họ mới có một điểm. Đội bóng của Carles Cuadrat không còn khả năng cạnh tranh vé chung kết, nhưng vẫn có thể đua vị trí thứ hai nếu thắng Thái Lan và kết quả Việt Nam - Pakistan diễn ra thuận lợi.

Điểm tích cực của Philippines là khả năng tạo cơ hội đã tốt hơn đáng kể so với những giải trước. Trước Việt Nam, Randy Schneider đưa bóng trúng xà ngang, Andre Leipold và Bjorn Kristensen đều có những pha dứt điểm nguy hiểm. Bàn gỡ bị từ chối vì lỗi việt vị cũng cho thấy Philippines đủ khả năng đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm trước đối thủ có tổ chức tốt.

Ở lượt thứ hai, Philippines thậm chí dẫn Pakistan 2-0 sau 32 phút. Sandro Reyes mở tỷ số trước khi Bjorn Kristensen thực hiện thành công quả phạt đền. Kristensen qua đó có bàn thắng thứ 14 cho đội tuyển, cân bằng thành tích của Paulino Alcantara và vươn lên nhóm những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Philippines.

Vấn đề nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. Philippines để Pakistan ghi hai bàn trong hiệp hai, trong đó bàn gỡ 2-2 xuất phát từ tình huống Jesper Nyholm mất bóng ở giữa sân. Những sai lầm như vậy rất nguy hiểm khi đối diện Thái Lan, đội đang đặc biệt hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái.

Một điểm đáng chú ý khác là hai đội mới chạm trán cách đây chưa đầy hai tháng. Tại ASEAN Hyundai Cup ngày 4/8, Thái Lan sử dụng đội hình thay đổi tới tám vị trí nhưng vẫn thắng Philippines 1-0 nhờ cú đánh đầu của Waris Choolthong ở phút 84. Kết quả ấy cho thấy ngay cả đội hình xoay vòng của Thái Lan cũng đủ sức duy trì thế trận trước Philippines.

Vì vậy, Philippines có thể chủ động hơn thay vì lùi sâu hoàn toàn. Sandro Reyes và Manny Ott cần giúp đội giữ bóng đủ lâu ở trung tuyến, còn Schneider, Leipold và Kristensen phải tận dụng những khoảng trống xuất hiện nếu các cầu thủ dự bị của Thái Lan chưa đạt sự ăn ý cao nhất.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Philippines

Thái Lan chưa ghi nhận án treo giò mới sau trận gặp Việt Nam. Danh sách 23 cầu thủ có Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell, Nicholas Mickelson, Sarach Yooyen và Peeradon Chamratsamee. HLV Anthony Hudson từng cho biết một số cầu thủ không đạt thể trạng để được gọi ngay từ đầu giải, nhưng nhóm đã sang Indonesia hiện chưa có thông báo về tổn thất lớn phát sinh trước lượt cuối.

Do đã chắc suất vào chung kết, vấn đề của Thái Lan chủ yếu là mức độ xoay tua. Waris Choolthong, Seksan Ratree, Anan Yodsangwal, Teerasak và Jude Soonsup-Bell đều có khả năng được sử dụng nhiều hơn nhằm giữ thể lực cho các trụ cột.

Philippines có lực lượng mạnh hơn đáng kể so với ASEAN Hyundai Cup hồi tháng 8 nhờ giải lần này nằm trong FIFA Days. Kevin Ray Mendoza, Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Zico Bailey và Bjorn Kristensen đều trở lại đội tuyển.

Tuy nhiên, Gerrit Holtmann và Michael Kempter xin không tham dự vì lý do gia đình. Raphael Obermair, Javi Mariona, Josef Baccay, Kike Linares và Dylan De Muynck cũng không nằm trong đội hình vì cần thời gian hồi phục chấn thương hoặc tập trung cho CLB. Đây là các trường hợp vắng mặt từ trước giải, không phải tổn thất mới trước trận Thái Lan.

5 trận gần nhất của Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 29/9/2026 Thái Lan - Việt Nam 2-0 26/9/2026 Pakistan - Thái Lan 0-4 26/8/2026 Việt Nam - Thái Lan 2-2 22/8/2026 Thái Lan - Việt Nam 0-2 18/8/2026 Thái Lan - Singapore 1-2

Thái Lan thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, riêng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Voi chiến toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới.

5 trận gần nhất của Philippines

Ngày Trận đấu Kết quả 29/9/2026 Philippines - Pakistan 2-2 26/9/2026 Việt Nam - Philippines 1-0 8/8/2026 Malaysia - Philippines 1-0 4/8/2026 Philippines - Thái Lan 0-1 1/8/2026 Lào - Philippines 1-4

Philippines chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất, hòa một và thua ba. Đáng chú ý, họ không ghi bàn trong ba thất bại liên tiếp trước Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, trước khi tìm lại cảm giác ghi bàn bằng hai pha lập công trước Pakistan.

Đối đầu Thái Lan vs Philippines gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 4/8/2026 Philippines - Thái Lan 0-1 30/12/2024 Thái Lan - Philippines 3-1 sau hiệp phụ 27/12/2024 Philippines - Thái Lan 2-1 11/10/2024 Thái Lan - Philippines 3-1 26/12/2022 Thái Lan - Philippines 4-0

Thái Lan thắng 4 trong 5 cuộc đối đầu gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024, khi Philippines thắng 2-1. Ba ngày sau, Thái Lan thắng lại 3-1 sau hiệp phụ để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-3.

Ở lần gặp gần nhất ngày 4/8/2026, hai đội giằng co tới cuối trận trước khi Waris Choolthong ghi bàn duy nhất ở phút 84. Đây là dữ liệu đáng tham khảo cho khả năng trận tái đấu tiếp tục không quá cách biệt nếu Thái Lan xoay tua mạnh.

Đội hình xuất phát Thái Lan vs Philippines dự kiến

Thái Lan (4-3-3): Saranon Anuin; Suphanan Bureerat, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sairiya, Waris Choolthong; Kritsada Kaman, Kakana Khamyok, Anan Yodsangwal; Seksan Ratree, Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai.

Khả năng xoay tua của Thái Lan ở trận này khá cao. Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Supachai Chaided, Peeradon Chamratsamee và Nicholas Mickelson đều có thể được nghỉ hoặc giảm số phút thi đấu để chuẩn bị cho chung kết. FIFA cũng lưu ý Voi chiến có điều kiện thực hiện điều này sau khi giành vé sớm.

Philippines (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Paul Tabinas, Jesper Nyholm, Jefferson Tabinas, Amani Aguinaldo; Manny Ott, Sandro Reyes, Randy Schneider; Andre Leipold, Bjorn Kristensen, Jarvey Gayoso.

Carles Cuadrat vẫn có các lựa chọn như Zico Bailey, Oskari Kekkonen, Cole Mrowka hay Sebastian Rasmussen để điều chỉnh tuyến giữa và hàng công. Kristensen nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò trung phong sau khi ghi bàn thứ 14 cho đội tuyển ở trận gặp Pakistan.

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước khi bóng lăn.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Philippines

Yếu tố khó đoán nhất nằm ở đội hình xuất phát của Thái Lan. Voi chiến không chịu áp lực kết quả nên Anthony Hudson hoàn toàn có thể để một loạt trụ cột nghỉ ngơi. Điều đó giúp Philippines có thêm cơ hội kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống tấn công hơn so với lần gặp nhau hồi tháng 8.

Dù vậy, chiều sâu lực lượng vẫn là ưu thế đáng kể của Thái Lan. Teerasak, Jude Soonsup-Bell, Seksan Ratree hay Anan Yodsangwal không phải những phương án dự bị đơn thuần mà đều đủ khả năng cạnh tranh vị trí chính thức. Thái Lan cũng đang sở hữu hàng thủ chưa nhận bàn thua tại giải.

Philippines có thể gây khó khăn nếu duy trì được chất lượng tấn công từng thể hiện trong hiệp một trước Pakistan. Nhưng để giành kết quả tốt, họ phải tránh những khoảng thời gian mất kiểm soát như đầu hiệp hai trận vừa qua.

Kịch bản Thái Lan không áp đảo hoàn toàn nhưng vẫn tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định là khá dễ hình dung.