Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9: Việt Nam đấu Philippines

Ngày 26/9, sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam chuyển từ ASIAD sang đội tuyển quốc gia.

Sau khi U23 Việt Nam và tuyển nữ cùng dừng bước ở tứ kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik bắt đầu FIFA ASEAN Cup bằng cuộc đối đầu Philippines lúc 19h30.

Buổi chiều còn có hai trận tứ kết bóng đá nam ASIAD, trước khi Anh - Tây Ban Nha trở thành tâm điểm của bóng đá châu Âu rạng sáng 27/9.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 26/9: U23 Việt Nam dừng bước, Italia thua Bỉ

Loạt trận tối 25 và rạng sáng 26/9 theo giờ Việt Nam chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý ở ASIAD, FIFA ASEAN Cup và UEFA Nations League.

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASIAD 2026 - nam U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia 3-0 ASIAD 2026 - nam U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam 4-0 ASIAD 2026 - nữ Trung Quốc - Việt Nam 1-0 sau hiệp phụ ASIAD 2026 - nữ Triều Tiên - Đài Bắc Trung Hoa 5-1 ASIAD 2026 - nữ Nhật Bản - Philippines 4-0 ASIAD 2026 - nữ Hàn Quốc - Uzbekistan 6-3 FIFA ASEAN Cup Bangladesh - Malaysia 0-3 FIFA ASEAN Cup Indonesia - Singapore 2-0 Nations League Italia - Bỉ 0-2 Nations League Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp 0-1 Nations League Hungary - Ukraine 0-1 Nations League Ba Lan - Bosnia & Herzegovina 0-0 Nations League Thụy Điển - Romania 2-1

Các kết quả trên được cập nhật đến sáng 26/9. UEFA xác nhận Bỉ thắng Italia 2-0, Pháp vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, trong khi Ukraine và Thụy Điển cũng có ba điểm ở lượt mở màn.

U23 Việt Nam thua Hàn Quốc 0-4: Khoảng cách lộ rõ ở cuối trận

U23 Việt Nam khép lại ASIAD 2026 sau thất bại 0-4 trước Hàn Quốc. Lee Young Jun mở tỷ số phút 15 và hoàn tất cú đúp ở phút 81; Kim Ji Soo cùng Hyun Seo ghi hai bàn còn lại.

Tỷ số khá đậm nhưng chưa phản ánh hoàn toàn hiệp một. U23 Việt Nam từng đưa bóng dội cột dọc và Văn Thuận đá bồi vào lưới nhưng bị bắt việt vị. Bước ngoặt đến trong hiệp hai khi thể lực giảm, khoảng cách đội hình bị kéo giãn và Hàn Quốc liên tục khai thác được khoảng trống.

Điểm tích cực là Việt Nam vẫn vào được nhóm tám đội mạnh nhất. Tuy nhiên, trận đấu cho thấy đội còn khoảng cách đáng kể về tốc độ xử lý, tranh chấp và khả năng duy trì cường độ khi gặp một đối thủ hàng đầu châu Á.

Tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD sau 120 phút đáng tiếc

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng dừng bước ở tứ kết, nhưng theo một kịch bản hoàn toàn khác. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cầm hòa Trung Quốc 0-0 trong 90 phút trước khi thua bởi bàn của Wang Shuang ở phút 109.

Trung Quốc tung ra tới 30 pha dứt điểm và được hưởng 17 quả phạt góc, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam cùng thủ môn Kim Thanh giữ được thế cân bằng rất lâu. Trong bối cảnh chênh lệch lớn về tương quan lực lượng, việc buộc đội chủ nhà phải chơi đủ 120 phút là màn trình diễn giàu tính chiến đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/9/2026

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 13h00 Tứ kết ASIAD nam U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan 16h00 FIFA ASEAN Cup Thái Lan - Pakistan 17h30 Tứ kết ASIAD nam U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên 19h30 FIFA ASEAN Cup Việt Nam - Philippines 20h00 Nations League Slovenia - Scotland 23h00 Nations League San Marino - Phần Lan 23h00 Nations League Faroe - Kazakhstan 23h00 Nations League Bulgaria - Luxembourg 23h00 Nations League Iceland - Estonia 01h45 ngày 27/9 Nations League CH Czech - Croatia 01h45 ngày 27/9 Nations League Anh - Tây Ban Nha 01h45 ngày 27/9 Nations League Bắc Macedonia - Thụy Sĩ

Lịch Nations League được UEFA công bố với Anh - Tây Ban Nha và CH Czech - Croatia là hai trận của bảng A3.

Theo lịch của VPF, ngày 26/9 không có trận V.League, hạng Nhất hay Cúp Quốc gia; bóng đá Việt Nam vì vậy tập trung vào trận đội tuyển quốc gia gặp Philippines.

Việt Nam - Philippines lúc 19h30: Trận ra quân không nên nóng vội

Tâm điểm với khán giả trong nước là trận Việt Nam - Philippines tại bảng B FIFA ASEAN Cup. Lịch chính thức được công bố cho biết trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.

Việt Nam bước vào giải sau khi vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship, nhưng FIFA ASEAN Cup là một giải đấu mới với thể thức vòng bảng chỉ ba trận. Điều đó khiến trận mở màn có giá trị lớn hơn bình thường: một kết quả không thuận lợi sẽ lập tức tạo áp lực trước cuộc gặp Thái Lan sau đó.

Philippines cũng phát đi tín hiệu sẽ không chỉ lùi sâu phòng ngự. HLV Carles Cuadrat cho biết đội bóng của ông muốn chơi bóng thay vì co cụm để tìm tỷ số 0-0. Trong khi đó, phía Việt Nam vẫn phải theo dõi tình trạng của Hoàng Đức trước giờ bóng lăn.

Với Việt Nam, bài toán quan trọng là kiên nhẫn. Việc đẩy đội hình quá cao ngay từ đầu có thể tạo khoảng trống cho Philippines phản công. Nếu duy trì được tốc độ luân chuyển bóng và khai thác tốt hai biên, đội tuyển có nhiều phương án hơn để phá một hệ thống phòng ngự giàu thể lực.

Thái Lan - Pakistan: Đối thủ của Việt Nam cũng vào cuộc

Trước trận của Việt Nam, Thái Lan gặp Pakistan lúc 16h00. Hai trận này mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup.

Thái Lan được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với Việt Nam, đây là trận đáng theo dõi bởi Thái Lan chính là đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Ở bảng A, Malaysia và Indonesia đều đã có khởi đầu thuận lợi. Malaysia thắng Bangladesh 3-0, trong đó Arif Aiman ghi hai bàn; Indonesia vượt qua Singapore 2-0.

ASIAD: U23 Thái Lan gặp Trung Quốc, Nhật Bản đấu Triều Tiên

Hai suất bán kết còn lại của bóng đá nam ASIAD sẽ được xác định hôm nay.

Giờ Trận đấu 13h00 U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan 17h30 U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên

U23 Trung Quốc vào tứ kết với thành tích bất bại, thắng Triều Tiên 2-1 rồi hòa Iran và UAE cùng tỷ số 0-0. Điểm mạnh nổi bật của đội bóng này là tổ chức phòng ngự, trong khi Thái Lan đã ghi 8 bàn ở vòng bảng nhưng từng thua Nhật Bản 0-3.

Cuộc đấu vì thế khá thú vị về phong cách. Trung Quốc có xu hướng giữ cấu trúc chặt, trong khi Thái Lan cần nhiều khoảng trống hơn để phát huy tốc độ. Đội nào ghi bàn trước có thể tạo ra ảnh hưởng lớn tới cách trận đấu diễn ra.

Ở trận còn lại, Nhật Bản tiếp tục là đội gây ấn tượng mạnh sau vòng bảng, còn Triều Tiên vừa thắng Iran 4-1 để giành vé đi tiếp. Đây là cặp đấu tiềm ẩn bất ngờ bởi Triều Tiên đã cho thấy khả năng chuyển trạng thái rất nhanh, trong khi Nhật Bản sở hữu hệ thống kiểm soát bóng và pressing đồng bộ hơn.

Anh - Tây Ban Nha: Đại chiến đáng chờ đợi nhất rạng sáng

Trận lớn nhất của bóng đá châu Âu rạng sáng 27/9 là Anh - Tây Ban Nha lúc 01h45 tại Wembley.

Đây là màn tái ngộ của hai đội từng gặp nhau ở chung kết EURO 2024. UEFA thống kê trong 10 lần đối đầu kể từ năm 2000, Anh thắng 3, hòa 1 và thua Tây Ban Nha 6 trận. Tây Ban Nha cũng là á quân Nations League gần nhất, còn Anh trở lại League A sau khi giành quyền thăng hạng.

Tây Ban Nha thường có lợi thế khi kéo đối thủ vào thế trận kiểm soát bóng với nhịp độ cao. Anh lại sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tăng tốc và tạo khác biệt trong không gian rộng. Vì vậy, trận đấu có thể được quyết định ở khu vực giữa sân và khả năng thoát pressing của hai bên.

Italia gây thất vọng, Pháp thắng trong ngày Zidane ra mắt

Trước loạt trận tối nay, Nations League vừa chứng kiến hai kết quả đáng chú ý.

Bỉ thắng Italia 2-0 ngay tại Olimpico nhờ các bàn của Mika Godts và Dodi Lukébakio. Italia cải thiện thế trận trong hiệp hai nhưng không tận dụng được cơ hội.

Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong trận đầu tiên của Zinedine Zidane trên cương vị HLV đội tuyển. Kylian Mbappé ghi bàn duy nhất ở phút 54 sau đường kiến tạo của Michael Olise, dù tiền đạo này gặp vấn đề thể lực ngay trong tình huống lập công.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 26/9

Nếu theo dõi theo giờ Việt Nam, lịch hôm nay khá thuận tiện. U23 Trung Quốc - U23 Thái Lan bắt đầu lúc 13h00, tiếp đến Thái Lan - Pakistan lúc 16h00 và U23 Nhật Bản - U23 Triều Tiên lúc 17h30.

Tâm điểm trong nước là Việt Nam - Philippines lúc 19h30. Sau đó, người hâm mộ bóng đá châu Âu có thể chờ trận Anh - Tây Ban Nha lúc 01h45 ngày 27/9.

Xét về sức hút với độc giả Việt Nam, Việt Nam - Philippines là trận đáng chú ý nhất trong ngày. Đây không chỉ là màn ra quân tại một giải đấu mới mà còn là điểm bắt đầu cho cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng B, nơi Thái Lan được xem là đối thủ trực tiếp lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik.