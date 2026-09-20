Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 20/9: Đại chiến derby Madrid

Bóng đá ngày 20/9 mang đến một lịch thi đấu khá “dày” cho người hâm mộ Việt Nam. Trong nước có 4 trận Cúp Quốc gia cùng trận đấu sớm của V.League, trong khi sân cỏ châu Âu chứng kiến hàng loạt tên tuổi lớn ra sân từ Liverpool, Man City, MU cho tới Real Madrid, Juventus và PSG.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá rạng sáng 20/9: Arsenal mất mạch toàn thắng, Barcelona tiếp tục thăng hoa

Loạt trận diễn ra tối 19/9 và rạng sáng 20/9 theo giờ Việt Nam tạo ra không ít bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc Arsenal nhận thất bại 0-3 trên sân Brighton, qua đó chấm dứt mạch toàn thắng sau bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh. Tottenham cũng tiếp tục khởi đầu khó khăn khi thua Aston Villa 2-3 trên sân nhà.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Ngoại hạng Anh Tottenham - Aston Villa 2-3 Ngoại hạng Anh Brighton - Arsenal 3-0 Ngoại hạng Anh Newcastle - Hull City 2-1 Ngoại hạng Anh Nottingham Forest - Coventry 0-1 La Liga Sevilla - Barcelona 1-3 Serie A Roma - Inter Milan 2-2 Serie A Venezia - Lazio 0-2 Bundesliga Stuttgart - Dortmund 0-1 Ligue 1 Lyon - Rennes 4-0

Barcelona tiếp tục cho thấy phong độ đáng chú ý. Dù để Sevilla mở tỷ số, đội bóng xứ Catalunya lội ngược dòng thắng 3-1 với cú hat-trick của Raphinha. Chiến thắng giúp Barcelona duy trì mạch toàn thắng tại La Liga và tạo thêm sức ép lên Real Madrid trước trận derby thủ đô.

Tại Serie A, Roma và Inter hòa 2-2 trong trận đấu giàu tính cạnh tranh. Inter phải hai lần tìm đường trở lại trận đấu, trong đó Lautaro Martinez ghi hai bàn ở hiệp hai.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 20/9

Bóng đá trong nước có tới 5 trận đáng chú ý. Bốn trận thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27, trong khi TP Đồng Nai tiếp Công an Hà Nội ở trận đấu sớm vòng 3 V.League. VPF xác nhận đây là trận V.League duy nhất diễn ra ngày 20/9 trước khi giải tạm nghỉ gần ba tuần.

Giờ Giải Trận đấu 17h00 Cúp Quốc gia HAGL - Hưng Yên 18h00 Cúp Quốc gia Xuân Thiện Phú Thọ - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 18h00 Cúp Quốc gia Hải Phòng - Thép Cần Thơ 18h00 V.League TP Đồng Nai - Công an Hà Nội 19h15 Cúp Quốc gia Hà Nội - SHB Đà Nẵng

Hà Nội - SHB Đà Nẵng là cặp đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất tại Cúp Quốc gia. Đây cũng là trận được lựa chọn tổ chức lễ khai mạc chính thức của mùa giải Cúp Quốc gia 2026/27 tại Hàng Đẫy. Hà Nội không có Lê Văn Hà do án treo giò từ mùa trước.

HAGL gặp Hưng Yên cũng là cặp đấu đáng theo dõi khi một đại diện V.League đối đầu đội bóng đến từ hạng Nhất trong thể thức loại trực tiếp. Với những trận kiểu này, khoảng cách về hạng đấu không phải lúc nào cũng chuyển thành lợi thế rõ rệt, nhất là khi đội cửa dưới có thể chọn lối chơi phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 20/9

Giờ Trận đấu 20h00 Bournemouth - Liverpool 20h00 Leeds United - Crystal Palace 20h00 Man City - Sunderland 22h30 Fulham - Manchester United

Bốn trận còn lại của vòng 5 Ngoại hạng Anh đều diễn ra trong khung giờ khá thuận lợi với khán giả Việt Nam.

Sau thất bại của Arsenal, trận Man City - Sunderland càng đáng chú ý. Arsenal vẫn dừng ở 12 điểm sau trận thua Brighton, đồng nghĩa nhóm dẫn đầu có thể tiếp tục thay đổi khi Man City ra sân.

Liverpool làm khách của Bournemouth trong trận đấu mà đội chủ nhà có lợi thế sân bãi, còn Fulham - MU là cặp đấu dễ thu hút lượng lớn người xem tại Việt Nam. Với MU, những chuyến làm khách tại London thường đòi hỏi sự cân bằng tốt giữa kiểm soát bóng và phòng ngự khi mất bóng; Fulham đủ khả năng gây khó nếu được chơi theo nhịp độ mong muốn.

Đại chiến Atletico Madrid - Real Madrid lúc 21h15

La Liga mang đến trận đấu nổi bật nhất ngày khi Atletico Madrid tiếp Real Madrid lúc 21h15, một khung giờ rất đẹp với người xem Việt Nam.

Giờ Trận đấu 19h00 Getafe - Malaga 21h15 Atletico Madrid - Real Madrid 23h30 Deportivo - Real Betis 23h30 Villarreal - Levante 02h00 ngày 21/9 Valencia - Real Sociedad

Sức ép dành cho Real Madrid tăng lên sau khi Barcelona đánh bại Sevilla 3-1 và tạm tạo khoảng cách ở phía trên. Vì thế, derby Madrid không chỉ mang ý nghĩa danh dự giữa hai đội bóng cùng thành phố mà còn có tác động trực tiếp đến cuộc đua đầu bảng.

Atletico thường khiến derby trở thành trận đấu khó chịu với nhịp độ quyết liệt và không gian chơi bóng bị thu hẹp. Real Madrid vì thế cần tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài, nơi những tình huống cố định hoặc một sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả.

Serie A: Juventus chạm trán Atalanta

Giờ Trận đấu 17h30 Fiorentina - Napoli 20h00 Frosinone - Como 20h00 Parma - Genoa 23h00 Juventus - Atalanta 01h45 ngày 21/9 AC Milan - Lecce

Juventus - Atalanta là tâm điểm Serie A. Theo thống kê trước trận, hai đội đã gặp nhau 128 lần tại Serie A, Juventus thắng 67 trận, Atalanta thắng 14 và hai đội hòa 47 lần. Lần gần nhất chạm trán tại giải vô địch Italy hồi tháng 4/2026, Juventus thắng 1-0.

Atalanta cũng xác nhận đây sẽ là trận đấu thứ 150 giữa hai CLB trên mọi đấu trường. Đội bóng của Maurizio Sarri muốn cải thiện khả năng pressing và đẩy đội hình lên cao hơn so với những vòng trước.

Bundesliga: Leverkusen gặp RB Leipzig

Giờ Trận đấu 20h30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig 22h30 Schalke 04 - Elversberg 00h30 ngày 21/9 Paderborn - Hoffenheim

Sau khi Dortmund thắng Stuttgart 1-0 ở trận đấu tối 19/9, sự chú ý tại Bundesliga chuyển sang cuộc đối đầu giữa Leverkusen và RB Leipzig. Đây là hai đội có khả năng tổ chức tấn công tốc độ, vì vậy trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng chuyển trạng thái và tận dụng khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Ligue 1: Marseille - PSG khép lại ngày bóng đá sôi động

Giờ Trận đấu 20h00 Auxerre - Brest 22h15 Nice - Lille 01h45 ngày 21/9 Marseille - PSG

Marseille - PSG tại Velodrome là trận đáng chờ đợi nhất của bóng đá Pháp. Ban tổ chức Ligue 1 xếp trận đấu vào lúc 20h45 giờ địa phương ngày 20/9, tức 01h45 ngày 21/9 theo giờ Việt Nam.

Không khí của Le Classique thường khiến yếu tố chiến thuật chỉ là một phần câu chuyện. Cường độ tranh chấp, khả năng giữ sự bình tĩnh và cách hai đội xử lý những thời điểm trận đấu nóng lên có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả.

ASIAD 2026: U23 Thái Lan, Nhật Bản cùng ra sân

Bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay tiếp tục lượt trận vòng bảng. U23 Việt Nam được nghỉ và sẽ trở lại ở lượt cuối bảng C gặp U23 Uzbekistan ngày 22/9.

Giờ Bảng Trận đấu 12h00 B U23 Iran - U23 Trung Quốc 14h00 A U23 Hong Kong (Trung Quốc) - U23 Thái Lan 17h00 B U23 Triều Tiên - U23 UAE 17h30 A U23 Kyrgyzstan - U23 Nhật Bản

U23 Iran - U23 Trung Quốc đáng chú ý bởi cả hai cùng có khởi đầu tích cực và kết quả trận này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng B. Trong khi đó, màn trình diễn của U23 Thái Lan và U23 Nhật Bản cũng được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi đây đều là những đối thủ quen thuộc hoặc tiềm năng ở các vòng đấu sau.

Những trận đáng xem nhất ngày 20/9

Nếu lựa chọn theo khung giờ thuận tiện cho độc giả Việt Nam, buổi tối bắt đầu với Fiorentina - Napoli lúc 17h30, tiếp đến loạt trận Man City - Sunderland và Bournemouth - Liverpool lúc 20h00. Derby Atletico Madrid - Real Madrid diễn ra lúc 21h15, Fulham - MU lúc 22h30 và Juventus - Atalanta lúc 23h00.

Những người muốn theo dõi đến rạng sáng còn có Marseille - PSG lúc 01h45. Với mật độ các trận lớn trải dài từ chiều tới đêm, 20/9 là một trong những ngày bóng đá đáng chú ý nhất của cuối tuần này.