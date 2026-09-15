Chính thức chọn sân Quy Nhơn để HAGL thi đấu Cúp Quốc gia

(GLO)- Chiều 15-9, Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 đã có công văn chấp thuận đề xuất của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) về việc chuyển đến sân Quy Nhơn để thi đấu trận gặp Hưng Yên ở Cúp Quốc gia.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa HAGL và Hưng Yên ở Cúp Quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20-9 trên sân Pleiku.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi thời tiết, hệ thống thoát nước trên sân Pleiku không xử lý kịp dẫn đến tình trạng lầy lội, không đảm bảo yêu cầu về chuyên môn.

Sân Pleiku hiện không đảm bảo chất lượng chuyên môn. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình đó, HAGL đã đề xuất các cơ quan liên quan xin đổi trận đấu với Hưng Yên sang sân Quy Nhơn.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã thống nhất phương án này và giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh phối hợp với CLB HAGL tổ chức trận đấu trên đảm bảo đúng quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026-2027 cũng chấp thuận đề xuất đổi sân của HAGL và đề nghị HAGL khẩn trương phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý sân Quy Nhơn và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan tại địa phương triển khai đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và công tác tổ chức cho trận đấu.

Các cầu thủ liên tục té ngã trong trận HAGL gặp Hải Phòng ở vòng 2 V.League trên sân Pleiku. Ảnh: Đức Đồng

Đồng thời, Ban Tổ chức đề nghị HAGL tiếp tục triển khai các phương án hiệu quả nhất để khắc phục những tồn tại về chất lượng mặt sân thi đấu tại sân Pleiku.

Đặc biệt, cải thiện khả năng thoát nước, chăm sóc, khắc phục đối với những khu vực bị lầy, cỏ chết nhiều, khôi phục độ cứng và bằng phẳng của mặt sân.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá lại chất lượng mặt sân thi đấu của sân Pleiku trước trận đấu sân nhà của HAGL ở vòng 3 V.League 2026-2027 vào ngày 10-10.