Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/10: Việt Nam tranh hạng ba với Malaysia

Ngày 5/10 là ngày cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 và cũng mang đến lịch bóng đá rất đáng chú ý với người hâm mộ Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Malaysia lúc 16h00 trong trận tranh hạng ba, trước khi Indonesia và Thái Lan tranh chức vô địch lúc 20h00. Rạng sáng 6/10, Nations League tiếp tục với hai cặp đấu lớn Pháp - Bỉ và Italia - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha giành vé tứ kết

Loạt trận Nations League diễn ra tối 4 và rạng sáng 5/10 theo giờ Việt Nam đã khép lại với Bồ Đào Nha là đội gây chú ý nhất. Đương kim vô địch thắng Na Uy 2-1 và trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết mùa giải 2026/27.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Nations League Hy Lạp - Đức 0-0 Nations League Hà Lan - Serbia 2-1 Nations League Bồ Đào Nha - Na Uy 2-1 Nations League Xứ Wales - Đan Mạch 0-1 Nations League Kosovo - Áo 1-1 Nations League CH Ireland - Israel 1-1 Nations League Malta - Andorra 1-0 Nations League Azerbaijan - Lithuania 1-0

Gonçalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 79 giúp Bồ Đào Nha hoàn tất chiến thắng 2-1. Sau bốn lượt, đội bóng này có 12 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn và chính thức có vé vào vòng tứ kết trước hai lượt trận.

Điểm đáng chú ý ở Bồ Đào Nha là khả năng duy trì hiệu quả ngay cả khi trận đấu không hoàn toàn diễn ra theo ý muốn. Họ không cần kiểm soát tuyệt đối nhưng vẫn có đủ phương án để tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Đức tiếp tục gây thất vọng khi chỉ hòa Hy Lạp 0-0. Dù tạo sức ép lớn và có tới 15 pha dứt điểm ngay trong hiệp một, đội bóng của Jurgen Klopp không tìm được bàn thắng. Sau chiến thắng trước Serbia ở lượt trước, trận hòa này cho thấy Đức vẫn gặp khó khi phải phá một hàng phòng ngự lùi sâu.

Hà Lan lại có ba điểm quan trọng khi thắng Serbia 2-1. Kết quả giúp đội bóng áo cam tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng A2, trong khi Serbia ngày càng gặp bất lợi.

Việt Nam - Malaysia lúc 16h: Trận đấu không chỉ để tranh hạng ba

Tâm điểm của bóng đá Việt Nam hôm nay là trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup giữa Việt Nam và Malaysia lúc 16h00 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play và TV360. Sau đó, Indonesia gặp Thái Lan trong trận chung kết lúc 20h00 trên cùng sân.

Giờ Việt Nam Tính chất Trận đấu 16h00 Tranh hạng ba Việt Nam - Malaysia 20h00 Chung kết Indonesia - Thái Lan

Việt Nam vào trận tranh hạng ba sau khi đứng nhì bảng B. Đội thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2 rồi ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2 ở lượt cuối. Trong trận gặp Pakistan, Hải Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng lần lượt lập công trong hiệp hai, trong đó Đình Bắc ghi một bàn và góp hai kiến tạo.

Malaysia có hành trình khác hẳn. Họ bất bại ở bảng A và đặc biệt chưa thủng lưới, nhưng vẫn mất vé chung kết vào tay Indonesia theo chỉ số số bàn thắng. Ở lượt cuối, Malaysia thắng Singapore tới 6-0 nhưng Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để vượt lên trong cuộc đua rất sít sao.

Điều đó cho thấy Malaysia là thử thách khó hơn khá nhiều so với Pakistan. Hàng thủ của họ có tính tổ chức tốt, trong khi khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái đã được cải thiện đáng kể.

Việt Nam lại đang gặp vấn đề về lực lượng. Hoàng Hên và Tài Lộc có vấn đề thể lực, còn trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị đau cơ và phải chờ đánh giá trước trận. HLV Kim Sang Sik thừa nhận số cầu thủ sẵn sàng thi đấu bị hạn chế, điều có thể ảnh hưởng tới các phương án thay người trong hiệp hai.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam khó có lý do để đẩy nhịp trận đấu lên quá cao ngay từ đầu. Trước Malaysia, việc giữ cự ly đội hình và hạn chế sai sót ở tuyến dưới quan trọng hơn cố gắng tạo sức ép liên tục.

Mặt tích cực là các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã tạo tác động rõ rệt ở trận gặp Pakistan. Đình Bắc đang có phong độ tốt, Williams Minh Hoàng vừa ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển, trong khi Hoàng Đức vẫn là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở trung tuyến.

Trận đấu cũng có ý nghĩa nhất định với thứ hạng FIFA. Việt Nam hiện đứng trong top 100 thế giới và một chiến thắng trước Malaysia có thể giúp đội tích lũy thêm điểm, trong khi thất bại trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.

Vì vậy, dù chỉ là trận tranh hạng ba, đây vẫn là cuộc đối đầu cần được tiếp cận nghiêm túc. Một chiến thắng không thể thay thế mục tiêu vô địch đã bỏ lỡ, nhưng sẽ giúp Việt Nam kết thúc giải với tâm lý tích cực hơn.

Ở trận chung kết, Indonesia có lợi thế sân nhà và bước vào trận với tư cách đội ghi nhiều bàn nhất vòng bảng. Đội bóng xứ vạn đảo từng cần chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối để vượt Malaysia nhờ số bàn thắng.

Thái Lan lại có trải nghiệm thi đấu ổn định hơn ở các giải khu vực. Họ thắng Pakistan 4-0, Việt Nam 2-0 để sớm giành ngôi đầu bảng B trước khi thua Philippines 1-2 ở trận cuối khi vị trí đã được đảm bảo.

Indonesia - Thái Lan vì vậy là một cặp đấu khá cân bằng: chủ nhà có lợi thế khán giả và sức tấn công, còn Thái Lan có kinh nghiệm kiểm soát những trận đấu lớn.

Nations League: Pháp - Bỉ là tâm điểm rạng sáng 6/10

Sau hai trận FIFA ASEAN Cup, sự chú ý chuyển sang bóng đá châu Âu. Loạt trận Nations League tiếp tục từ 23h00 ngày 5/10 đến rạng sáng 6/10. UEFA xác nhận Pháp - Bỉ và Italia - Thổ Nhĩ Kỳ là hai trận của bảng A1 đáng chú ý nhất.

Giờ Việt Nam Trận đấu 23h00 Đảo Síp - Latvia 01h45 ngày 6/10 Pháp - Bỉ 01h45 ngày 6/10 Italia - Thổ Nhĩ Kỳ 01h45 ngày 6/10 Bắc Ireland - Georgia 01h45 ngày 6/10 Ukraine - Hungary 01h45 ngày 6/10 Bosnia & Herzegovina - Ba Lan 01h45 ngày 6/10 Romania - Thụy Điển 01h45 ngày 6/10 Montenegro - Armenia

Pháp - Bỉ có ý nghĩa trực tiếp tới cuộc đua đầu bảng A1. Sau ba lượt, Pháp có 7 điểm nhờ hai chiến thắng và trận hòa Italia; Bỉ có 6 điểm sau các trận thắng Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và thất bại trước Pháp. Kết quả tại Stade de France có thể tạo bước ngoặt lớn trước hai lượt cuối.

Pháp đang duy trì sự chắc chắn nhưng trận hòa Italia cho thấy hàng công không phải lúc nào cũng tạo được sức ép như mong muốn. Bỉ lại vừa thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 và có tâm lý tốt hơn so với lần gặp Pháp trước đó.

Nếu Bỉ chơi quá thấp, Pháp có đủ cầu thủ kỹ thuật để duy trì sức ép quanh vòng cấm. Ngược lại, nếu đội khách đẩy đội hình lên cao, tốc độ của hàng công Pháp có thể trở thành vấn đề lớn. Đây là trận mà bàn thắng đầu tiên nhiều khả năng sẽ tác động mạnh tới cách hai bên triển khai phần còn lại.

Italia - Thổ Nhĩ Kỳ cũng là trận đáng chú ý. Italia mới có 4 điểm và cần chiến thắng để giữ cơ hội cạnh tranh với Pháp và Bỉ. Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm sau ba lượt, nên một thất bại nữa sẽ khiến họ gần như không còn khả năng tạo bất ngờ ở bảng A1.

Ngoài Nations League, lịch giao hữu quốc tế có Nhật Bản - New Zealand lúc 17h30. Đây là trận đáng theo dõi với độc giả châu Á khi Nhật Bản tiếp tục quá trình thử nghiệm nhân sự sau World Cup 2026. Lịch cập nhật sáng 5/10 cũng ghi nhận Ecuador - Panama lúc 13h30.

Nếu lựa chọn theo mức độ quan tâm của khán giả Việt Nam, thứ tự đáng xem hôm nay khá rõ: Việt Nam - Malaysia lúc 16h00, Indonesia - Thái Lan lúc 20h00 và Pháp - Bỉ lúc 01h45 ngày 6/10.

Trong đó, Việt Nam - Malaysia vẫn là trận có ý nghĩa gần gũi nhất. Đội tuyển đang chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và mật độ thi đấu, nhưng một kết quả tích cực trước đối thủ đang có phong độ tốt sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 theo cách thuyết phục hơn.