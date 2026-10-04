Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10: Sôi động UEFA Nations League

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10/2026 nổi bật với chiến thắng 7-0 của Anh, Hàn Quốc vô địch ASIAD và trận Bồ Đào Nha - Na Uy.

Bóng đá ngày 4/10 khép lại câu chuyện ASIAD 2026 và chuyển sự chú ý sang UEFA Nations League. Rạng sáng nay, Anh tạo trận thắng gây chú ý nhất khi vùi dập Croatia 7-0, còn Tây Ban Nha duy trì mạch toàn thắng. Trong ngày, các trận giao hữu quốc tế tiếp tục diễn ra trước khi Bồ Đào Nha - Na Uy, Hy Lạp - Đức và Hà Lan - Serbia đồng loạt bắt đầu lúc 01h45 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/10: Anh thắng Croatia tới 7-0

Loạt trận tối 3 và rạng sáng 4/10 mang đến một trong những tỷ số đáng chú ý nhất Nations League mùa này. Anh thắng Croatia 7-0 ngay tại Rijeka, trong khi Tây Ban Nha vượt qua CH Séc 3-1 để tiếp tục dẫn đầu bảng A3 với thành tích toàn thắng.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Nations League Croatia - Anh 0-7 Nations League Tây Ban Nha - CH Séc 3-1 Nations League Bắc Macedonia - Scotland 0-2 Nations League Thụy Sĩ - Slovenia 2-1 Nations League Phần Lan - Albania 2-1 Nations League Belarus - San Marino 4-0 Nations League Estonia - Luxembourg 1-0 Nations League Iceland - Bulgaria 3-0 ASIAD 2026 - chung kết nam U23 Hàn Quốc - U23 Nhật Bản 1-0 ASIAD 2026 - tranh HCĐ nam U23 Trung Quốc - U23 Uzbekistan 2-2, pen 4-3 FIFA ASEAN Challenge Cup Hong Kong (Trung Quốc) - Campuchia 2-0 Giao hữu Ấn Độ - Brazil 0-4

Harry Kane và Bukayo Saka mỗi người ghi hai bàn trong chiến thắng 7-0 của Anh. Jude Bellingham cũng có một bàn cùng ba đường kiến tạo, còn Anthony Gordon và Morgan Rogers góp tên lên bảng tỷ số. Anh có 6 điểm sau ba lượt và tiếp tục bám Tây Ban Nha ở bảng A3.

Đáng chú ý hơn cả là cách Anh kiểm soát trận đấu. Croatia vốn có kinh nghiệm và khả năng giữ bóng tốt ở tuyến giữa, nhưng liên tục bị phá vỡ khi Anh tăng tốc. Khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đội chủ nhà bị khai thác quá dễ dàng, khiến trận đấu sớm mất cân bằng.

Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sức mạnh

Tây Ban Nha thắng CH Séc 3-1 và có 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt. Kết quả này giúp họ duy trì lợi thế ba điểm trước Anh trong cuộc đua đầu bảng A3.

Sau những chiến thắng trước Anh và Croatia, Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy hiệu quả ngay cả khi xoay tua nhân sự. Đây là điểm đáng chú ý nhất: đội không chỉ phụ thuộc vào một đội hình cố định mà vẫn giữ được tốc độ luân chuyển bóng và khả năng tạo sức ép.

Lamine Yamal tiếp tục là một trong những nhân tố đáng chú ý trên hàng công, trong khi tuyến giữa Tây Ban Nha duy trì khả năng kiểm soát nhịp độ rất tốt.

Hàn Quốc giành HCV bóng đá nam ASIAD

Bóng đá nam ASIAD 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về U23 Hàn Quốc. Đại diện xứ kim chi đánh bại chủ nhà Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết nhờ bàn thắng của Eom Ji-sung ở phút 61.

Trận đấu diễn ra khá chặt chẽ. Hai đội không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một, trước khi Hàn Quốc tận dụng tốt một tình huống tấn công bên cánh phải để tạo khác biệt.

Nhật Bản đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Hàn Quốc nhờ đó giành HCV bóng đá nam ASIAD lần thứ ba liên tiếp, sau các kỳ 2018 và 2022.

Ở trận tranh HCĐ, Trung Quốc và Uzbekistan hòa 2-2 sau 90 phút. Thủ môn Li Hao cản hai quả luân lưu, giúp Trung Quốc thắng 4-3 trên chấm 11 m và giành huy chương đồng.

Hong Kong vô địch FIFA ASEAN Challenge Cup

Hong Kong (Trung Quốc) đánh bại Campuchia 2-0 để trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Challenge Cup.

Matt Orr mở tỷ số ở phút 41, trước khi Everton Camargo thực hiện thành công quả phạt đền phút 58. Chủ nhà khép lại giải với hàng phòng ngự không để thủng lưới và tận dụng tốt lợi thế sân nhà tại Kai Tak Stadium.

Campuchia vẫn có một giải đấu đáng ghi nhận khi vào đến trận cuối, nhưng khả năng tạo cơ hội của họ không đủ để xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chắc chắn của Hong Kong.

Brazil thắng Ấn Độ 4-0

Ở loạt giao hữu quốc tế, Brazil vượt qua Ấn Độ 4-0 tại Kolkata. Estêvão mở tỷ số, Pedro ghi bàn thứ hai và Samuel Lino lập cú đúp trong hiệp hai.

Ấn Độ chơi khá chặt trong khoảng 25 phút đầu nhưng gặp khó khi Brazil tăng tốc. Khi bàn mở tỷ số xuất hiện, khoảng cách về chất lượng xử lý và khả năng tận dụng khoảng trống dần thể hiện rõ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10/2026

Những trận đáng chú ý nhất trong ngày và rạng sáng 5/10 tập trung ở giao hữu quốc tế cùng lượt bốn UEFA Nations League.

Giờ Việt Nam Giải đấu Trận đấu 07h00 Giao hữu Argentina - Burkina Faso 09h00 Giao hữu Mỹ - Mexico 19h00 Giao hữu Kyrgyzstan - Lebanon 20h00 Nations League Azerbaijan - Lithuania 23h00 Nations League Kosovo - Áo 23h00 Nations League Malta - Andorra 01h45 ngày 5/10 Nations League Hy Lạp - Đức 01h45 ngày 5/10 Nations League Hà Lan - Serbia 01h45 ngày 5/10 Nations League Bồ Đào Nha - Na Uy 01h45 ngày 5/10 Nations League Xứ Wales - Đan Mạch 01h45 ngày 5/10 Nations League CH Ireland - Israel

UEFA xác nhận đây là lượt trận thứ tư của vòng bảng Nations League; nhóm League A đáng chú ý nhất gồm Hy Lạp - Đức, Hà Lan - Serbia và Bồ Đào Nha - Na Uy.

Bồ Đào Nha - Na Uy: Ronaldo đối đầu Haaland

Bồ Đào Nha - Na Uy là trận có sức hút lớn nhất rạng sáng 5/10. Bồ Đào Nha đang có khởi đầu rất tốt tại bảng A4 sau ba chiến thắng liên tiếp, gần nhất là trận thắng Đan Mạch 4-2.

Na Uy lại cần phản ứng sau thất bại trước Xứ Wales ở lượt ba. Đội bóng Bắc Âu vẫn sở hữu Erling Haaland, một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất châu Âu, và khả năng đưa bóng nhanh vào khu vực 16,5 m luôn là vũ khí đáng ngại.

Với Bồ Đào Nha, chiều sâu đội hình là lợi thế lớn. Họ từng thắng Na Uy ở lượt trước ngay cả khi Cristiano Ronaldo không thi đấu, cho thấy hệ thống tấn công không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Trận lượt về vì thế hấp dẫn ở cách hai đội kiểm soát khu trung tuyến. Nếu Na Uy để Bồ Đào Nha triển khai bóng thoải mái, Haaland có thể bị cô lập ở phía trên. Ngược lại, những pha phản công nhanh có thể khiến hàng thủ chủ nhà chịu sức ép.

Hy Lạp - Đức: Đội khách không được phép mất điểm

Đức vừa tìm được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Serbia 2-0, nhưng mới có 4 điểm sau ba vòng. Hy Lạp đang là đối thủ khó chịu ở bảng A2 sau khi từng thắng Serbia, thắng Đức ngay trên sân khách rồi hòa Hà Lan.

Điều đó khiến trận lượt về không dễ với đội bóng của Jurgen Klopp.

Đức cần duy trì tốc độ luân chuyển bóng như trận thắng Serbia. Nếu để trận đấu rơi vào thế giằng co, Hy Lạp có thể phát huy sở trường phòng ngự số đông rồi phản công.

Vấn đề quan trọng với Đức vẫn là hiệu suất. Họ thường kiểm soát nhiều bóng nhưng chưa phải lúc nào cũng tạo được số cơ hội tương xứng.

Hà Lan - Serbia: Chủ nhà cần ba điểm để bám đuổi

Hà Lan có 5 điểm sau ba trận, trong đó lượt gần nhất họ hòa Hy Lạp 2-2 dù từng bị dẫn hai bàn. Serbia mới có một điểm và đang đứng cuối bảng A2.

Tương quan khiến Hà Lan được đặt vào thế phải chủ động. Tuy nhiên, trận lượt đi chỉ kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội bóng áo cam, cho thấy Serbia vẫn đủ khả năng gây khó bằng những pha bóng trực diện.

Hà Lan cần hạn chế sai sót khi mất bóng. Đây là vấn đề từng khiến họ bị Hy Lạp tạo khoảng cách hai bàn ở lượt trước.

Argentina và đại chiến Mỹ - Mexico cũng đáng chú ý

Trước loạt Nations League, người hâm mộ có thể theo dõi một số trận giao hữu.

Argentina gặp Burkina Faso lúc 07h00, trong khi Mỹ - Mexico bắt đầu lúc 09h00. Đây là hai trận nằm trong chuỗi giao hữu quốc tế của FIFA Days tháng 10. Kyrgyzstan - Lebanon diễn ra lúc 19h00.

Mỹ - Mexico luôn có tính cạnh tranh cao do sự đối đầu lâu năm ở khu vực CONCACAF. Với cả hai đội, giai đoạn sau World Cup 2026 cũng là thời điểm phù hợp để thử nghiệm nhân sự và xây dựng chu kỳ mới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay không thi đấu

Ngày 4/10 không có trận V.League, hạng Nhất hay Cúp Quốc gia đáng chú ý. Đội tuyển Việt Nam cũng được nghỉ sau khi kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup.

Sự chú ý đang hướng tới trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Malaysia lúc 16h00 ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. FIFA xác nhận hai đội nhì bảng sẽ tranh HCĐ trước trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan lúc 20h00 cùng ngày.

Việt Nam đến trận tranh hạng ba sau khi thắng Pakistan 4-2 ở lượt cuối. Đình Bắc có một hiệp hai nổi bật khi trực tiếp tham gia vào nhiều tình huống ghi bàn, giúp đội tuyển ngược dòng và bảo vệ vị trí thứ hai bảng B.

Trận Malaysia ngày mai sẽ là cơ hội để Việt Nam khép lại giải bằng một kết quả tích cực sau khi không thể cạnh tranh chức vô địch.

Những trận đáng xem nhất ngày 4/10

Nếu theo dõi từ sáng, Argentina - Burkina Faso và Mỹ - Mexico là hai trận giao hữu đáng chú ý.

Khung giờ hấp dẫn nhất lại nằm ở rạng sáng 5/10. Ba trận Bồ Đào Nha - Na Uy, Hy Lạp - Đức và Hà Lan - Serbia cùng bắt đầu lúc 01h45. Trong đó Bồ Đào Nha - Na Uy có sức hút lớn nhất về tên tuổi và chất lượng hàng công.

Với bóng đá Việt Nam, ngày 4/10 chủ yếu là ngày chuẩn bị. Tâm điểm kế tiếp đến vào 16h00 ngày 5/10 khi Việt Nam gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, trước khi Thái Lan và Indonesia tranh chức vô địch vào buổi tối.