Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9: Indonesia đại chiến Malaysia

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 28/9/2026 nổi bật với Indonesia - Malaysia tại FIFA ASEAN Cup, cùng Bỉ - Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ - Italia.

Ngày 28/9 là một ngày bóng đá quốc tế khá dày dù đội tuyển Việt Nam không ra sân. Tâm điểm gần với khán giả Việt Nam là lượt hai bảng A FIFA ASEAN Cup với Indonesia - Malaysia, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc có những trận giao hữu chất lượng. Đến rạng sáng 29/9, Nations League tiếp tục với Bỉ - Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ - Italia.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 28/9: Bồ Đào Nha thắng, Đức gây thất vọng

Loạt trận Nations League rạng sáng 28/9 tạo ra một số kết quả đáng chú ý. Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 trên sân khách dù Cristiano Ronaldo ngồi dự bị cả trận; Hà Lan vượt qua Serbia 2-1, trong khi Đức bất ngờ thua Hy Lạp 0-1 trên sân nhà.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Nations League Serbia - Hà Lan 1-2 Nations League Đức - Hy Lạp 0-1 Nations League Na Uy - Bồ Đào Nha 1-2 Nations League Đan Mạch - Xứ Wales 2-0 Nations League Áo - Kosovo 3-1 Nations League Israel - CH Ireland 0-3 Giao hữu Trung Quốc - New Zealand 0-3 Giao hữu Bolivia - Paraguay 0-2

Bồ Đào Nha có một chiến thắng không dễ dàng. Joao Felix mở tỷ số, Haaland gỡ hòa cho Na Uy đầu hiệp hai trước khi Goncalo Ramos tận dụng sai lầm của thủ môn Nyland để ấn định tỷ số 2-1. Điểm đáng chú ý là nhà đương kim vô địch Nations League vẫn giải quyết được trận đấu khi không sử dụng Ronaldo và Bruno Fernandes.

Thất bại 0-1 của Đức trước Hy Lạp là kết quả gây bất ngờ hơn cả. Sau trận hòa Hà Lan ở lượt mở màn, Đức mới có một điểm sau hai lượt, trong khi Hy Lạp tiếp tục cho thấy khả năng chơi chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm quyết định. UEFA xác nhận đây là kết quả chính thức của lượt hai bảng A2.

Hà Lan ngược lại có ba điểm quan trọng khi thắng Serbia 2-1 trên sân khách. Sau trận hòa Đức, kết quả này giúp họ tạo đà tốt hơn trong cuộc cạnh tranh tại bảng A2.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 28/9: Đội tuyển nghỉ, U16 Việt Nam vừa thua Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu ngày 28/9. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9 ở lượt hai bảng B FIFA ASEAN Cup. Việt Nam và Thái Lan cùng có ba điểm sau lượt mở màn; Thái Lan dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn.

U16 Việt Nam cũng không thi đấu hôm nay. Đội vừa thua U16 Trung Quốc 0-1 chiều 27/9 tại CFA Team China 2026. Bàn duy nhất đến từ tình huống phạt góc ở phút 70; trước đó thủ môn Gia Bảo đã cản được một quả phạt đền, còn U16 Việt Nam từng đưa bóng trúng cột dọc.

U16 Việt Nam sẽ đá trận cuối giải giao hữu gặp U16 Kyrgyzstan vào ngày 30/9. Đây tiếp tục là dịp để HLV Hoàng Anh Tuấn kiểm nghiệm lứa cầu thủ sinh năm 2010-2011 hướng tới VCK U17 châu Á 2027.

Các giải chuyên nghiệp trong nước cũng đang ở quãng nghỉ. VPF cho biết sau hai trận sớm vòng 2 hạng Nhất ngày 25 và 27/9, giải tạm dừng khoảng hai tuần để phục vụ đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong FIFA Days.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup hôm nay 28/9

Lượt trận thứ hai bảng A là điểm nhấn lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong ngày.

Giờ Việt Nam Trận đấu 16h00 Singapore - Bangladesh 19h30 Indonesia - Malaysia

Indonesia và Malaysia cùng thắng trận ra quân. Malaysia đánh bại Bangladesh 3-0, còn Indonesia vượt qua Singapore 2-0, vì vậy cuộc đối đầu lúc 19h30 có thể mang ý nghĩa trực tiếp trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Với thể thức vòng bảng ngắn, ba điểm ở trận này sẽ tạo lợi thế rất lớn trước lượt cuối. Indonesia có lợi thế sân nhà, trong khi Malaysia cho thấy khả năng ghi bàn tốt ngay trận mở màn. Đây là cặp đấu đáng theo dõi nhất trong khung giờ tối đối với khán giả Đông Nam Á.

Singapore - Bangladesh lúc 16h00 lại là trận mà cả hai đều cần điểm sau khi cùng thất bại ở lượt đầu. Một kết quả hòa sẽ khiến khả năng cạnh tranh ngôi đầu của hai đội giảm đáng kể.

Nhật Bản - Venezuela, Hàn Quốc - Uruguay: Hai bài test chất lượng

Hai đội tuyển hàng đầu Đông Á tiếp tục chuỗi giao hữu quốc tế trong ngày 28/9.

Giờ Việt Nam Trận đấu 17h25 Nhật Bản - Venezuela 18h00 Hàn Quốc - Uruguay 19h00 Tajikistan - Palestine 21h00 Kyrgyzstan - Maldives

Lịch thi đấu được cập nhật sáng 28/9 xác nhận Nhật Bản gặp Venezuela lúc 17h25 và Hàn Quốc tiếp Uruguay lúc 18h00.

Nhật Bản bước vào trận đấu với ưu thế về tốc độ luân chuyển bóng và khả năng pressing. Venezuela lại là đối thủ phù hợp để kiểm nghiệm khả năng chống tranh chấp và xử lý bóng trong không gian hẹp. Đây là trận có giá trị chuyên môn hơn tính chất kết quả.

Hàn Quốc - Uruguay có thể giàu tính đối kháng hơn. Uruguay thường duy trì cường độ tranh chấp cao, còn Hàn Quốc có tốc độ tốt ở các tình huống chuyển trạng thái. Với cả hai đội, đợt giao hữu này chủ yếu phục vụ thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện hệ thống sau World Cup 2026.

Nations League đêm 28/9: Bỉ - Pháp là tâm điểm

Lượt hai Nations League tiếp tục từ tối 28 đến rạng sáng 29/9. UEFA xác nhận Bỉ - Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ - Italia là hai trận của bảng A1.

Giờ Việt Nam Bảng Trận đấu 23h00 B2 Georgia - Ukraine 23h00 C2 Armenia - Montenegro 23h00 C2 Latvia - CH Síp 01h45 ngày 29/9 A1 Bỉ - Pháp 01h45 ngày 29/9 A1 Thổ Nhĩ Kỳ - Italia 01h45 ngày 29/9 B2 Bắc Ireland - Hungary 01h45 ngày 29/9 B4 Romania - Bosnia & Herzegovina 01h45 ngày 29/9 B4 Thụy Điển - Ba Lan

Bỉ - Pháp: Cuộc đấu có thể định hình bảng A1

Bỉ bước vào lượt hai với ba điểm sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Italia, còn Pháp cũng có ba điểm sau khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. Vì vậy, đội thắng cuộc đối đầu này sẽ tạo lợi thế rõ rệt ở nhóm đầu bảng.

Bỉ cho thấy sự hiệu quả trong trận mở màn nhưng Pháp vẫn sở hữu nhiều phương án tạo đột biến hơn ở hàng công. Với hai đội đều đã thắng lượt đầu, thế trận có thể cởi mở hơn so với một trận đấu mà hai bên buộc phải bảo vệ điểm số.

Khả năng chuyển trạng thái sẽ là chi tiết đáng chú ý. Bỉ có thể gây nguy hiểm khi giành bóng và đưa bóng nhanh lên phía trên, trong khi Pháp đủ chất lượng để tận dụng khoảng trống nếu đối thủ đẩy đội hình lên quá cao.

Thổ Nhĩ Kỳ - Italia: Hai đội cùng cần phản ứng

Thổ Nhĩ Kỳ thua Pháp 0-1, còn Italia thất bại 0-2 trước Bỉ ở lượt đầu. Cục diện khiến trận đấu rạng sáng 29/9 trở nên quan trọng hơn nhiều: đội thua sẽ rơi vào thế bất lợi rõ rệt sau hai lượt.

Italia cần cải thiện hiệu quả tấn công sau khi không ghi được bàn ở trận mở màn. Thổ Nhĩ Kỳ có lợi thế sân nhà và đủ khả năng đẩy tốc độ trận đấu lên cao, vì vậy đây khó là chuyến làm khách dễ chịu.

ASIAD 2026: Bóng đá bước vào quãng nghỉ trước bán kết

Bóng đá nam ASIAD không thi đấu ngày 28/9. Hai trận bán kết nam được xếp vào ngày 30/9, gồm Uzbekistan gặp Nhật Bản và Hàn Quốc gặp Trung Quốc.

Với bóng đá nữ, lịch bán kết chuyên biệt cập nhật của VietNamNet xếp hai trận Triều Tiên - Trung Quốc lúc 13h00 và Nhật Bản - Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 29/9. Vì vậy các trận này không nằm trong lịch bóng đá ngày 28/9.

Những trận đáng chú ý nhất ngày 28/9

Khung giờ thuận lợi nhất với người xem Việt Nam bắt đầu từ 16h00 với Singapore - Bangladesh, tiếp đến Nhật Bản - Venezuela lúc 17h25, Hàn Quốc - Uruguay lúc 18h00 và Indonesia - Malaysia lúc 19h30.

Rạng sáng 29/9, sức hút chuyển sang châu Âu với Bỉ - Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ - Italia cùng đá lúc 01h45. Trong đó Bỉ - Pháp là trận đáng chờ đợi nhất về chất lượng đội hình, còn Indonesia - Malaysia là cuộc đấu có ảnh hưởng trực tiếp nhất tới cục diện FIFA ASEAN Cup trong ngày.

Với người hâm mộ Việt Nam, ngày 28/9 cũng là khoảng đệm trước trận Việt Nam - Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9. Hai đội cùng thắng trận đầu, nên cuộc đối đầu trực tiếp ngày mai có thể quyết định đáng kể cuộc đua ngôi đầu bảng B.