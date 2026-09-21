Nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan, 17h30 ngày 21/9: Trận chiến vì vé tứ kết

(GLO)- Nữ Việt Nam gặp nữ Thái Lan lúc 17h30 ngày 21/9 trong trận quyết định cơ hội vào tứ kết ASIAD 2026, với mục tiêu rõ ràng là giành 3 điểm.

Đều nhận 2 thất bại tại bảng E ASIAD 2026 khiến cả Việt Nam lẫn Thái Lan bước vào cuộc đối đầu tại Osaka với rất ít lựa chọn.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội gần đây, nhưng để biến lợi thế ấy thành chiến thắng, hàng công cần lấy lại sự sắc bén sau hai trận đấu đầy khó khăn.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm trận đấu giữa nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Thông tin Chi tiết Trận đấu Nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan Giải đấu Bóng đá nữ ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng E Thời gian 17h30 ngày 21/9/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Nagai Stadium, Osaka, Nhật Bản HLV nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc Trực tiếp VTV6, VTVgo

Lịch thi đấu chính thức trong ngày 21/9 xác nhận trận Việt Nam - Thái Lan bắt đầu lúc 17h30. Đây là trận cuối vòng bảng của cả hai đội.

Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan trên VTV6 và nền tảng VTVgo từ 17h30.

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Lịch phát sóng sáng 21/9 đều xác nhận VTV6 là kênh trực tiếp trận đấu.

Nhận định nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Đây có thể xem là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng.

Sau hai lượt, Việt Nam lần lượt thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 và Nhật Bản 0-8. Thái Lan cũng trắng tay khi thua Nhật Bản 0-8 rồi thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Hai đội cùng có hiệu số -9, nhưng Việt Nam đang tạm đứng trên vì đã ghi được một bàn thắng.

Điều đó khiến 90 phút tại Osaka mang tính chất gần giống một trận knock-out.

Chiến thắng là con đường an toàn nhất để Việt Nam tiếp tục cạnh tranh suất tứ kết dành cho những đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Một kết quả hòa vẫn có thể mở ra cơ hội trong một số kịch bản của các bảng còn lại, nhưng khi các trận liên quan chưa hoàn tất, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể bước vào sân với tư tưởng chờ đợi.

Điểm tích cực là Việt Nam đã có sự chuẩn bị nhân sự cho chính trận đấu này.

Ở trận gặp Nhật Bản, một số cầu thủ quan trọng như Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến được giảm tải. Điều đó cho thấy ban huấn luyện đã xác định từ sớm rằng cuộc đối đầu Thái Lan mới là trận cần tập trung tối đa nguồn lực.

Việt Nam có điểm tựa từ đối đầu

Nếu cần một yếu tố giúp các cầu thủ tự tin hơn, đó chính là thành tích gặp Thái Lan trong những năm gần đây.

Nữ Việt Nam đã thắng 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Mới nhất là trận tranh hạng ba ASEAN Women's Championship 2025 tại Hải Phòng. Việt Nam thắng 3-1 với các bàn của Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy. Trước đó một tuần, Việt Nam cũng thắng Thái Lan 1-0 ở vòng bảng.

Chuỗi kết quả đó mang ý nghĩa tâm lý rất lớn.

Thái Lan từng là đối thủ khiến bóng đá nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cán cân vài năm gần đây đã thay đổi. Việt Nam đang có sự tự tin rõ rệt hơn mỗi khi hai đội gặp nhau.

Tuy nhiên, lịch sử không thể tự ghi bàn.

Trong một trận đấu mà cả hai cùng bị đặt dưới sức ép phải thắng, đội nào kiểm soát tâm lý tốt hơn mới có lợi thế.

Huỳnh Như vẫn là chìa khóa

Trong đội hình Việt Nam, Huỳnh Như tiếp tục là cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất.

Kinh nghiệm của tiền đạo đội trưởng đặc biệt quan trọng ở những trận đấu có tính chất quyết định.

Huỳnh Như không chỉ cần xuất hiện trong vòng cấm. Khả năng lùi xuống kết nối với Bích Thùy, Thanh Nhã hay Hải Yến có thể giúp Việt Nam tạo ra nhiều phương án hơn thay vì chỉ sử dụng bóng dài.

Ở trận thắng Thái Lan 3-1 năm ngoái, chính Huỳnh Như ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Nếu Thái Lan tiếp tục duy trì hàng thủ thấp, những pha di chuyển giữa trung vệ và hậu vệ biên của Huỳnh Như có thể tạo ra khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai.

Hải Yến và Bích Thùy có thể trở lại đội hình chính

Việc Hải Yến và Bích Thùy được giữ sức trước Nhật Bản cho thấy khả năng cao cả hai sẽ xuất phát.

Hải Yến mang đến khả năng hoạt động trong vòng cấm và không chiến.

Bích Thùy lại phù hợp với những pha lên bóng nhanh từ biên, đồng thời có khả năng tự mình dứt điểm khi xuất hiện khoảng trống.

Bộ ba Huỳnh Như - Hải Yến - Bích Thùy từng cùng ghi bàn vào lưới Thái Lan trong chiến thắng 3-1 tháng 8/2025.

Đây chính là những cầu thủ Việt Nam cần phát huy tối đa ở một trận đấu mà cơ hội có thể không xuất hiện nhiều.

Thanh Nhã có thể tạo khác biệt bằng tốc độ

Thanh Nhã là một phương án rất đáng chú ý ở hành lang biên.

Tiền đạo trẻ này ghi bàn duy nhất của Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân ASIAD.

Điểm mạnh của Thanh Nhã là tốc độ và khả năng chạy phía sau hàng phòng ngự.

Thái Lan nhiều khả năng phải đẩy đội hình lên cao hơn so với hai trận đầu vì họ cũng cần chiến thắng. Điều đó có thể để lộ khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên.

Nếu Việt Nam đoạt bóng và đưa bóng nhanh cho Thanh Nhã, đây có thể trở thành phương án phản công rất nguy hiểm.

Thái Lan nguy hiểm hơn những gì hai thất bại đầu tiên thể hiện

Thua Nhật Bản 0-8 khiến con số thống kê của Thái Lan trở nên khá nặng nề, nhưng trận thua 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa cho thấy đội bóng này không hề dễ chơi.

Trước ASIAD, Thái Lan từng thắng Uzbekistan 1-0, thắng CHDC Congo 2-0 và hòa Myanmar 1-1.

Điều đó cho thấy họ vẫn sở hữu nền tảng tổ chức tương đối tốt khi gặp những đối thủ cùng hoặc gần trình độ.

Những cầu thủ như Janista Jinantuya, Natticha Kaewanta hay Chatchawan Rodthong có khả năng tạo ra đột biến.

Jinantuya từng lập hat-trick tại ASEAN Women's Championship 2025 và là một trong những nhân tố tấn công đáng chú ý của Thái Lan.

Việt Nam vì thế không thể đẩy toàn bộ đội hình lên quá sớm.

Trận đấu có thể được quyết định ở trung tuyến

Đây là khu vực Việt Nam cần cải thiện nhiều nhất so với hai trận trước.

Gặp Nhật Bản, việc bị pressing liên tục khiến Việt Nam rất khó đưa bóng lên phía trên. Nhưng trước Thái Lan, khoảng thời gian kiểm soát bóng sẽ nhiều hơn.

Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn Sự và các tiền vệ Việt Nam cần sử dụng bóng bình tĩnh hơn.

Nếu tuyến giữa giữ được bóng, Huỳnh Như không phải lùi quá sâu và Việt Nam có thể duy trì số lượng cầu thủ đủ lớn quanh vòng cấm.

Ngược lại, mất bóng ở khu vực trung tâm sẽ rất nguy hiểm.

Thái Lan có tốc độ ở hai cánh và sẵn sàng chuyển trạng thái nhanh mỗi khi Việt Nam dâng đội hình.

Việt Nam cần bàn thắng nhưng không thể nóng vội

Tính chất trận đấu rất dễ khiến các cầu thủ muốn đẩy nhanh mọi tình huống ngay từ đầu.

Đó có thể là cái bẫy.

Việt Nam không nhất thiết phải ghi bàn trong 10 hay 20 phút đầu. Điều quan trọng hơn là không để Thái Lan có bàn dẫn trước.

Nếu tỷ số vẫn cân bằng sau hiệp một, đội bóng áo đỏ vẫn còn đủ thời gian tăng tốc.

Với Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy và Thanh Nhã, Việt Nam sở hữu nhiều phương án tấn công hơn so với hai trận đầu nếu bộ khung mạnh nhất cùng có mặt trên sân.

Bóng cố định cũng có thể trở thành vũ khí quan trọng trong một trận đấu chặt chẽ.

Thông tin lực lượng nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Hai đội hiện không ghi nhận tổn thất lớn về lực lượng trước giờ bóng lăn.

Việt Nam có thể sử dụng đội hình mạnh với Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều hoặc các trung vệ giàu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự, trong khi Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã và Hải Yến đều sẵn sàng.

Thông tin trước trận cho thấy Bích Thùy và Hải Yến đã được tính toán giảm tải ở trận gặp Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan.

Phía Thái Lan cũng có lực lượng tốt nhất. Danh sách dự kiến bao gồm những cầu thủ quen thuộc như Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya và Mongkoldee.

Kết quả 5 trận gần nhất của nữ Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 17/9/2026 Việt Nam - Nhật Bản 0-8 14/9/2026 Đài Bắc Trung Hoa - Việt Nam 2-1 9/9/2026 Trung Quốc - Việt Nam 3-0 5/9/2026 Jiangsu Yinhao - Việt Nam 0-1 10/3/2026 Nhật Bản - Việt Nam 4-0

Việt Nam thắng một và thua bốn trong năm trận gần nhất. Tuy nhiên, ba trong bốn thất bại đến trước Nhật Bản và Trung Quốc, những đối thủ có mặt bằng trình độ cao hơn đáng kể.

Kết quả 5 trận gần nhất của nữ Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 17/9/2026 Thái Lan - Đài Bắc Trung Hoa 0-1 14/9/2026 Nhật Bản - Thái Lan 8-0 9/6/2026 Myanmar - Thái Lan 1-1 6/6/2026 Uzbekistan - Thái Lan 0-1 15/4/2026 Thái Lan - CHDC Congo 2-0

Thái Lan thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận gần nhất. Trước khi gặp hai đối thủ mạnh tại ASIAD, đội bóng này có chuỗi kết quả tương đối tích cực.

Kết quả đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả 19/8/2025 ASEAN Women's Championship Việt Nam 3-1 Thái Lan 12/8/2025 ASEAN Women's Championship Việt Nam 1-0 Thái Lan 21/5/2022 SEA Games Thái Lan 0-1 Việt Nam 2/2/2022 Asian Cup nữ Thái Lan 0-2 Việt Nam 8/12/2019 SEA Games Thái Lan 0-1 Việt Nam sau hiệp phụ

Việt Nam toàn thắng 5 lần gặp Thái Lan gần nhất.

Ở cuộc đối đầu gần nhất tháng 8/2025, Hải Yến, Huỳnh Như và Bích Thùy cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-1.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam: Kim Thanh; Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My; Thu Xuân, Vạn Sự; Bích Thùy, Huỳnh Như, Thanh Nhã; Hải Yến.

Nữ Thái Lan: Sodchuen; Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit; Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta; Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee.

Đây là đội hình dự kiến trước giờ bóng lăn. Bộ khung của Việt Nam cho thấy khả năng HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyến trên ngay từ đầu.

Điểm nóng Huỳnh Như - hàng thủ Thái Lan

Huỳnh Như có thể trở thành trung tâm trong cách Việt Nam tấn công.

Nếu tiền đạo đội trưởng lùi xuống nhận bóng, các trung vệ Thái Lan phải quyết định có theo người hay giữ vị trí.

Theo Huỳnh Như sẽ mở ra khoảng trống phía sau cho Hải Yến hoặc Thanh Nhã.

Không theo người sẽ cho Huỳnh Như thời gian xoay sở và thực hiện đường chuyền cuối cùng.

Đây là bài toán Thái Lan đã từng gặp khó ở những lần đối đầu gần đây.

Dự đoán tỷ số nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Phong độ hiện tại của hai đội đều chưa tốt, nhưng các trận đầu ASIAD phần lớn diễn ra trước những đối thủ mạnh hơn.

Khi gặp nhau, khoảng cách sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Việt Nam có lợi thế tâm lý nhờ chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan, đồng thời những cầu thủ tấn công quan trọng đã được chuẩn bị thể lực cho trận này.

Thái Lan chắc chắn sẽ chơi quyết liệt và có đủ khả năng gây nguy hiểm nếu Việt Nam mất bóng ở giữa sân.

Trận đấu có thể giằng co trong phần lớn hiệp một trước khi khoảng trống xuất hiện nhiều hơn ở hiệp hai.

Nếu Huỳnh Như, Hải Yến và Bích Thùy duy trì được sự kết nối như ở những cuộc đối đầu gần đây, Việt Nam có cơ hội tạo ra khác biệt.