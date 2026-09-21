Hoàng Anh Gia Lai chia tay Cúp Quốc gia 2026/27 sau thất bại trước Hưng Yên

(GLO)- Chiều 20-9, trên sân vận động Quy Nhơn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục gây thất vọng khi để CLB Hưng Yên thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 tại vòng loại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27, qua đó sớm dừng bước tại giải đấu.

Trước khi bước vào vòng loại Cúp Quốc gia, HAGL đã trải qua 2 trận đấu tại V.League 2026/27 với kết quả không như mong đợi, lần lượt để thua Nam Định với tỷ số 0-4 và Hải Phòng 1-3.

Do mặt cỏ sân Pleiku chưa đảm bảo điều kiện thi đấu, đội bóng phố núi tiếp tục chọn sân Quy Nhơn làm sân nhà trong cuộc đối đầu với Hưng Yên.

Ở phía đối diện, CLB Hưng Yên có sự khởi đầu thuận lợi tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khi đánh bại Thép Cần Thơ với tỷ số 3-0. Đội bóng do huấn luyện viên (HLV) Bùi Đoàn Quang Huy dẫn dắt nhập cuộc khá chủ động và tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự HAGL.

HAGL (áo cam) gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của Hưng Yên. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Hưng Yên chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép về phía khung thành HAGL. Đội khách chơi khá tự tin, liên tục gây sức ép cho hàng phòng ngự đội bóng phố núi trong những phút đầu.

Đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi dần lấy lại thế trận sau khoảng thời gian đầu bị ép sân. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Hưng Yên khiến đội chủ nhà chưa thể tạo ra khác biệt trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Hưng Yên tiếp tục duy trì cách chơi chủ động, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Phút 55, đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy tận dụng tốt tình huống tấn công để mở tỷ số. Ngoại binh Joseph Shaqkeem Jaylon Khalio xử lý vượt qua hàng thủ HAGL rồi chuyền bóng thuận lợi để Nguyễn Đăng Dương dứt điểm, đánh bại thủ môn Trung Kiên, đưa Hưng Yên vượt lên dẫn tỷ số.

Các cầu thủ HAGL nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trước đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chỉ ít phút sau khi bị dẫn bàn, tiền đạo Matheus Lucas di chuyển khôn ngoan, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Hưng Yên trước khi dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 74, từ đường chuyền của Mạnh Hưng, Jaylon Khalio nhận bóng rồi sút xa, dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Trung Kiên, đưa Hưng Yên một lần nữa vượt lên dẫn 2-1.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, Jaylon Khalio tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm và dứt điểm thành công, nới rộng cách biệt cho Hưng Yên.

Tiền đạo người Brazil Matheus Lucas (ở giữa) lập cú đúp nhưng không đủ giúp HAGL giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong những phút cuối, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền ở thời gian bù giờ và Matheus Lucas thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số.

Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là không đủ để HAGL tìm thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận thất bại 2-3 trước Hưng Yên ngay trên sân Quy Nhơn.

Chung cuộc, CLB Hưng Yên có được niềm vui với chiến thắng 3-2 trước HAGL, qua đó giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia - Sacombank 2026/27. Với đội bóng phố núi, trận đấu này khép lại hành trình ở vòng loại của giải đấu.