Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 15/9: U23 Việt Nam đấu Kuwait

(GLO)- Lịch bóng đá hôm nay 15/9 có U23 Việt Nam ra quân ASIAD gặp Kuwait, CAHN làm khách trước Gamba Osaka cùng loạt trận hấp dẫn tại Anh, Tây Ban Nha rạng sáng 16/9.

Ngày 15/9 mang đến hai trận đấu đặc biệt được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. U23 Việt Nam mở màn hành trình tại ASIAD 2026, trong khi Công an Hà Nội đại diện bóng đá trong nước tranh tài ở AFC Champions League Elite.

Hình minh họa AI.

Tại châu Âu, các trận đấu thuộc Cúp Liên đoàn Anh và La Liga tiếp tục diễn ra vào đêm 15, rạng sáng 16/9. Arsenal, Liverpool, Tottenham và Real Madrid đều góp mặt.

Kết quả bóng đá cập nhật sáng 15/9

Giải đấu Trận đấu Kết quả Bóng đá nữ ASIAD 2026 Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa 1-2 Ngoại hạng Anh Leeds United - Newcastle United 4-1 Serie A Como - Parma 2-1 Serie A Torino - AS Roma 0-2 Serie A Inter Milan - Udinese 5-3 La Liga Villarreal - Real Betis 1-2

Leeds United tạo ra kết quả đáng chú ý nhất tại Ngoại hạng Anh khi thắng Newcastle 4-1. Đội chủ sân Elland Road ghi ba bàn trong khoảng thời gian cuối hiệp một, trước khi Noah Okafor hoàn tất chiến thắng sau giờ nghỉ. Màn trình diễn giàu năng lượng giúp Leeds vươn lên vị trí thứ ba, đồng thời phơi bày những khoảng trống đáng lo trong hàng phòng ngự Newcastle.

Tại Serie A, Inter Milan bị Udinese dẫn hai bàn nhưng vẫn thắng ngược 5-3. Khả năng tạo sức ép và số lượng phương án ghi bàn của Inter tiếp tục được thể hiện, song ba bàn thua trên sân nhà cũng là lời cảnh báo. Sau bốn vòng, Inter và Roma cùng duy trì thành tích toàn thắng với 12 điểm.

Real Betis tiếp tục khởi đầu tích cực tại La Liga bằng chiến thắng 2-1 trên sân Villarreal. Ngược lại, Villarreal vẫn chưa có chiến thắng sau năm vòng và sớm phải đối diện áp lực trong cuộc đua đường dài.

Ở bóng đá nữ ASIAD, đội tuyển Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2. Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 85, nhưng nỗ lực cuối trận không đủ để giúp đội tuyển giành điểm. Thất bại này khiến hành trình cạnh tranh vé vào tứ kết trở nên khó khăn hơn, nhất là khi Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 8-0 trước Thái Lan.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 15 và rạng sáng 16/9

Thời gian dưới đây được tính theo giờ Việt Nam và có thể được điều chỉnh bởi ban tổ chức.

Thời gian Giải đấu Trận đấu 13h30 ngày 15/9 ASIAD 2026, bảng C U23 Uzbekistan - U23 Philippines 17h00 ngày 15/9 ASIAD 2026, bảng C U23 Việt Nam - U23 Kuwait 17h30 ngày 15/9 ASIAD 2026, bảng D U23 Qatar - U23 Hàn Quốc 17h00 ngày 15/9 AFC Champions League Elite Gamba Osaka - Công an Hà Nội 19h15 ngày 15/9 AFC Champions League Elite Johor Darul Ta’zim - Buriram United 23h00 ngày 15/9 AFC Champions League Elite Al Ain - Al Nassr 00h00 ngày 16/9 La Liga Rayo Vallecano - Espanyol 01h00 ngày 16/9 La Liga Alaves - Valencia 01h45 ngày 16/9 Cúp Liên đoàn Anh Middlesbrough - Millwall 01h45 ngày 16/9 Cúp Liên đoàn Anh West Ham - Fulham 02h00 ngày 16/9 Cúp Liên đoàn Anh Ipswich Town - Arsenal 02h00 ngày 16/9 Cúp Liên đoàn Anh Reading - Brentford 02h00 ngày 16/9 Cúp Liên đoàn Anh Liverpool - Tottenham 02h30 ngày 16/9 La Liga Elche - Real Madrid

U23 Việt Nam cần khởi đầu chắc chắn

Trận gặp U23 Kuwait có ý nghĩa lớn với khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam. Uzbekistan được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng C, vì vậy thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cần tích lũy điểm số trước Kuwait và Philippines.

U23 Việt Nam không sử dụng cầu thủ quá tuổi, đồng thời thiếu một số gương mặt nổi bật như Đình Bắc và Công Phương. Quá trình tập trung ngắn cũng khiến đội không có nhiều thời gian hoàn thiện lối chơi. Ngọc Mỹ, Lê Phát, Quốc Việt và Thanh Nhàn vì thế sẽ phải đảm nhận vai trò quan trọng trên hàng công.

Kuwait có thời gian chuẩn bị dài hơn và sử dụng đủ ba cầu thủ quá tuổi. Đội bóng Tây Á có thể không còn giữ vị thế như trước, nhưng vẫn sở hữu lợi thế về thể hình, sức mạnh và khả năng chơi bóng trực diện. U23 Việt Nam cần nhập cuộc tỉnh táo, tránh để đối thủ tạo lợi thế từ những pha tranh chấp hoặc bóng bổng.

Cùng thời điểm, Công an Hà Nội làm khách của Gamba Osaka. Đại diện Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Mục tiêu thực tế của đội bóng Việt Nam là duy trì thế trận cân bằng, hạn chế sai sót và tìm kiếm ít nhất một điểm trong ngày ra quân.

Đến rạng sáng 16/9, Liverpool gặp Tottenham tại Anfield là tâm điểm của Cúp Liên đoàn Anh. Tính chất đấu loại trực tiếp cùng khả năng hai đội xoay vòng lực lượng có thể tạo nên một trận đấu khó đoán. Liverpool có lợi thế sân nhà, nhưng Tottenham vẫn đủ khả năng gây nguy hiểm nếu tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái.

Arsenal và Real Madrid đều gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân khách và khả năng điều chỉnh đội hình khiến Ipswich cũng như Elche vẫn có cơ hội tạo ra bất ngờ.