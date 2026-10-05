Indonesia vs Thái Lan 20h ngày 5/10: Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

(GLO)- Indonesia và Thái Lan gặp nhau lúc 20h ngày 5/10 trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Lợi thế sân nhà của Garuda đối đầu bản lĩnh và kinh nghiệm của “Voi chiến”.

Một bên là Indonesia đang sở hữu sức tấn công đáng chú ý và được hậu thuẫn bởi khán đài Gelora Bung Karno, bên kia là Thái Lan với kinh nghiệm dày dạn trong những trận cầu quyết định của bóng đá Đông Nam Á. Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế hứa hẹn không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn mà còn là màn đấu trí đáng chú ý giữa John Herdman và Anthony Hudson.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm Indonesia vs Thái Lan

Nội dung Thông tin Trận đấu Indonesia vs Thái Lan Giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 Vòng đấu Chung kết Thời gian 20:00 ngày 5/10/2026 Địa điểm Sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia HLV Indonesia John Herdman HLV Thái Lan Anthony Hudson Truyền hình SCTV, Indosiar Trực tuyến Vidio, YouTube RANS Entertainment

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Lịch phát sóng có thể được đơn vị sở hữu bản quyền điều chỉnh sát giờ thi đấu.

Nhận định Indonesia vs Thái Lan

Indonesia bước vào chung kết với sự hưng phấn rất lớn. Đội bóng của John Herdman bất bại cả ba trận vòng bảng, thắng Singapore 2-0, hòa Malaysia 0-0 trước khi tạo ra màn trình diễn bùng nổ với chiến thắng 9-2 trước Bangladesh.

11 bàn thắng sau ba trận giúp Indonesia trở thành đội ghi nhiều bàn nhất vòng bảng. Điều đáng chú ý là các bàn thắng không chỉ phụ thuộc vào một tiền đạo. Mitchell Baker bùng nổ trước Bangladesh, Ole Romeny hoạt động hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân, trong khi Ragnar Oratmangoen, Kevin Diks hay các hậu vệ cũng có khả năng tham gia trực tiếp vào những pha bóng quyết định.

Cách Indonesia sử dụng hai biên có thể trở thành một trong những chìa khóa của trận đấu. Kevin Diks và Calvin Verdonk vừa có khả năng đẩy cao hỗ trợ tấn công, vừa đủ kinh nghiệm để giữ cấu trúc khi đối phương phản công. Khi hai cầu thủ này hoạt động hiệu quả, Indonesia có thể tạo ra quân số lớn quanh vòng cấm mà không cần đẩy toàn bộ tuyến giữa lên quá cao.

Tuy nhiên, chiến thắng 9-2 trước Bangladesh cũng để lại lời cảnh báo. Indonesia vẫn để thủng lưới hai lần trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn khá nhiều. Gặp Thái Lan, những khoảng trống giữa trung vệ lệch biên và cầu thủ chạy cánh sẽ nguy hiểm hơn nhiều bởi “Voi chiến” sở hữu các cầu thủ xử lý tốt trong không gian hẹp.

Thái Lan đi tới chung kết theo con đường khác. Họ thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0 để sớm giành quyền đi tiếp. Thất bại 1-2 trước Philippines ở lượt cuối không phản ánh đầy đủ sức mạnh của đội bóng này bởi HLV Anthony Hudson đã thay đổi phần lớn đội hình nhằm giữ thể lực cho chung kết.

Điều đó đồng nghĩa Indonesia sẽ gặp một Thái Lan tươi mới hơn so với hình ảnh ở trận thua Philippines. Những cầu thủ quan trọng như Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Supachai Chaided cùng các trụ cột được nghỉ hoặc giảm tải có thể trở lại đội hình chính.

Sarach đặc biệt quan trọng trong khả năng kiểm soát nhịp độ. Nếu Thái Lan vượt qua được lớp pressing đầu tiên của Indonesia và đưa bóng tới chân Chanathip ở khoảng trống giữa hai tuyến, hàng thủ chủ nhà sẽ chịu áp lực đáng kể.

Ở hướng ngược lại, Thái Lan cũng phải tìm cách hạn chế Calvin Verdonk, Kevin Diks và khả năng di chuyển của Ole Romeny. Indonesia có thể không cần cầm bóng vượt trội nhưng tốc độ chuyển trạng thái của họ đủ sức gây sát thương khi Thái Lan đẩy đội hình lên.

Một lợi thế khác thuộc về Indonesia là sân Gelora Bung Karno. Sức ép từ hàng vạn khán giả có thể giúp Garuda đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu. Nhưng đây cũng là bài kiểm tra về tâm lý: nếu quá nóng vội tìm bàn thắng sớm, đội chủ nhà có thể rơi đúng vào thế trận phản công mà Thái Lan mong muốn.

Xét về lịch sử đối đầu, Thái Lan vẫn là đối thủ đặc biệt khó chịu với Indonesia. Garuda không thắng trong năm cuộc đối đầu gần nhất, trong đó có hai thất bại và ba trận hòa. Thái Lan vì thế có lợi thế về tâm lý, nhưng đội tuyển Indonesia hiện tại đã thay đổi đáng kể cả về chất lượng nhân sự lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Thái Lan

Indonesia đón thông tin tích cực khi Thom Haye có thể trở lại sau khi hoàn thành án treo giò. Trước đó, tiền vệ này nhận thẻ đỏ ở trận hòa Malaysia và không góp mặt trước Bangladesh.

Elkan Baggott và Ragnar Oratmangoen cũng không bị treo giò ở chung kết do cách áp dụng quy định về thẻ phạt của giải. Điều này giúp John Herdman có gần như đầy đủ những lựa chọn quan trọng.

Vị trí thủ môn là nơi khó dự đoán nhất. Maarten Paes và Emil Audero đều đã được sử dụng tại giải. Audero bắt chính trước Bangladesh, trong khi Paes vẫn là phương án giàu kinh nghiệm để Herdman cân nhắc ở trận quyết định.

Trên hàng công, Mitchell Baker gần như chắc chắn được tính toán cho một vị trí quan trọng sau màn trình diễn nổi bật trước Bangladesh. Ole Romeny và Ragnar Oratmangoen cũng mang đến khả năng di chuyển rộng, khiến hệ thống phòng ngự Thái Lan khó tập trung vào một tiền đạo duy nhất.

Thái Lan cũng bước vào trận đấu với lực lượng tương đối đầy đủ. Việc Anthony Hudson xoay tua mạnh ở trận cuối vòng bảng giúp nhiều trụ cột có thêm thời gian hồi phục.

Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen, Supachai Chaided, Kritsada Kaman và Manuel Bihr là những cái tên có khả năng trở lại bộ khung chính. Teerasak Poeiphimai cũng là lựa chọn đáng chú ý trên hàng công sau khi ghi hai bàn ở trận thắng Pakistan.

Kết quả 5 trận gần nhất

Indonesia

Ngày Trận đấu Kết quả 1/10/2026 Indonesia - Bangladesh 9-2 28/9/2026 Malaysia - Indonesia 0-0 25/9/2026 Indonesia - Singapore 2-0 7/8/2026 Singapore - Indonesia 1-1 3/8/2026 Indonesia - Việt Nam 0-3

Indonesia thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong năm trận gần nhất. Riêng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Garuda đang bất bại với 2 chiến thắng và một trận hòa.

Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 2/10/2026 Thái Lan - Philippines 1-2 29/9/2026 Thái Lan - Việt Nam 2-0 26/9/2026 Pakistan - Thái Lan 0-4 26/8/2026 Việt Nam - Thái Lan 2-2 22/8/2026 Thái Lan - Việt Nam 0-2

Thái Lan thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong năm trận gần nhất. Hai chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup đều đi kèm với việc giữ sạch lưới.

Kết quả 5 lần đối đầu gần nhất Indonesia vs Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 29/12/2022 Indonesia - Thái Lan 1-1 1/1/2022 Thái Lan - Indonesia 2-2 29/12/2021 Indonesia - Thái Lan 0-4 3/6/2021 Thái Lan - Indonesia 2-2 10/9/2019 Indonesia - Thái Lan 0-3

Indonesia chưa thắng Thái Lan trong năm lần gặp nhau gần nhất: hòa 3 và thua 2. Đáng chú ý, Thái Lan từng thắng Indonesia 4-0 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2020 và cũng nhiều lần trở thành đối thủ cản bước Garuda trong các trận tranh chức vô địch khu vực.

Đội hình xuất phát Indonesia vs Thái Lan dự kiến

Indonesia (3-4-2-1): Emil Audero; Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner; Kevin Diks, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk; Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen; Mitchell Baker.

HLV: John Herdman.

Khả năng thay đổi: Maarten Paes cạnh tranh vị trí thủ môn với Emil Audero; Thom Haye đã trở lại và có thể được sử dụng ở tuyến giữa tùy cách Herdman muốn kiểm soát trận đấu.

Thái Lan (4-4-2): Patiwat Khammai; Suphanan Bureerat, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Chaiyaphon Otton; Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Kakana Khamyok; Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided.

HLV: Anthony Hudson.

Teerasak Poeiphimai là phương án có khả năng được đưa vào đội hình chính nếu Thái Lan muốn sử dụng một trung phong giàu sức mạnh hơn và gây áp lực trực tiếp vào bộ ba trung vệ Indonesia.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Thái Lan

Đây khó là trận đấu một chiều như những chiến thắng lớn của hai đội ở vòng bảng. Thái Lan có lợi thế về kinh nghiệm, sự già dơ trong những trận quyết định và nền tảng thể lực tốt sau khi chủ động xoay tua. Indonesia lại có lợi thế sân nhà, tốc độ, chiều sâu nhân sự và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí.

15-20 phút đầu có thể quyết định đáng kể cục diện. Nếu Indonesia ghi bàn sớm, khán đài Gelora Bung Karno sẽ khiến áp lực lên Thái Lan tăng mạnh. Ngược lại, nếu “Voi chiến” kéo trận đấu vào thế giằng co và hạn chế được những pha lên bóng từ hai cánh của chủ nhà, kinh nghiệm của Chanathip và Sarach có thể phát huy rõ hơn trong hiệp hai.

Indonesia hiện có nhiều cầu thủ đủ khả năng giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc cá nhân. Với lợi thế sân nhà và sức tấn công đã thể hiện từ vòng bảng, Garuda có thể nhỉnh hơn một chút trong một trận chung kết sít sao.

Dự đoán: Indonesia 2-1 Thái Lan.