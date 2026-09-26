Việt Nam không có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026

(GLO)- Không có đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam mua được bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi các cuộc đàm phán với bên cung cấp không đạt thỏa thuận về giá.

Theo thông tin được xác nhận ngày 26-9, nguyên nhân khiến thương vụ không thành công chủ yếu liên quan đến mức phí bản quyền truyền hình.

Các CĐV Việt Nam sẽ không thể xem tuyển Việt Nam thi đấu trên truyền hình. Ảnh: NAM TRẦN/TTO

Các đơn vị tại Việt Nam đã quan tâm đến giải đấu từ khi đối tác thương mại của FIFA bắt đầu chào bán hồi tháng 8, song không bên nào hoàn tất được hợp đồng.

Trước đó, đối tác thương mại của FIFA đưa ra mức giá khoảng 3 triệu USD cho gói bản quyền.

Đến tháng 8, mức này được điều chỉnh xuống khoảng 2,6 triệu USD (gần 68 tỷ đồng). Tuy nhiên, quá trình thương lượng tại Việt Nam vẫn không đạt kết quả cuối cùng.

Việc chưa có bản quyền đã được ghi nhận ngay trước khi giải đấu khởi tranh, trong khi phương án mua riêng từng trận đấu có đội tuyển Việt Nam sau khi giải diễn ra cũng khó thực hiện, bởi gói bản quyền được chào bán theo toàn bộ giải đấu.

Vì vậy, việc chưa đạt thỏa thuận trước thời điểm khai mạc khiến các đơn vị trong nước không có cơ sở để khai thác riêng từng trận.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội tuyển, gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời.

Giải diễn ra từ 24-9 đến 5-10, được chia thành hai hạng đấu. Hạng 1 tổ chức tại Indonesia, còn các trận đấu Hạng 2 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc).

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Hạng 1, thuộc bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu của FIFA, Việt Nam gặp Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 26-9, tiếp đó gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.