Nhận định U23 Iran vs U23 Triều Tiên, 12h30 ngày 23/9: Một điểm là đủ

(GLO)- U23 Iran gặp U23 Triều Tiên lúc 12h30 ngày 23/9 trong lượt cuối bảng B ASIAD 2026, trận đấu mà Iran chỉ cần hòa còn Triều Tiên phải hướng tới chiến thắng.

Iran đang có lợi thế lớn nhờ 4 điểm sau hai lượt và hàng thủ mới nhận một bàn thua. Triều Tiên ở thế ngược lại: chỉ một chiến thắng mới mở rộng cánh cửa tứ kết. Sự khác biệt về mục tiêu khiến trận đấu có thể càng căng thẳng khi bước sang hiệp hai.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Iran vs U23 Triều Tiên Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng B Thời gian 12h30 ngày 23/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 14h30 Địa điểm Wave Stadium Kariya, Kariya, Aichi, Nhật Bản HLV U23 Iran Hossein Abdi HLV U23 Triều Tiên Ri Kwang-chon Trực tiếp tại Việt Nam Chưa xác nhận kênh riêng

Các dữ liệu trận đấu quốc tế và thông tin từ phía Triều Tiên đều thống nhất mốc 14h30 giờ Nhật Bản, tương ứng 12h30 Việt Nam. Một số lịch tổng hợp xuất hiện mốc 12h00, nhưng lịch cập nhật sát trận và dữ liệu trận đấu hiện niêm yết 12h30.

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Đến sáng 23/9, lịch phát sóng bóng đá ASIAD tại Việt Nam chưa xác nhận VTV6, VTV7 hay một kênh riêng cho trận U23 Iran - U23 Triều Tiên.

Nếu có luồng video bản quyền được mở sát giờ bóng lăn, người xem nên ưu tiên nền tảng chính thức của đơn vị nắm bản quyền ASIAD.

Nhận định U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Cục diện bảng B khiến cách tiếp cận của hai đội gần như trái ngược.

Iran có 4 điểm sau chiến thắng 3-1 trước UAE và trận hòa 0-0 với Trung Quốc. Triều Tiên mới có một điểm khi thua Trung Quốc 1-2 rồi hòa UAE 0-0. Iran đang đứng đầu nhờ hiệu số tốt hơn Trung Quốc, còn Triều Tiên xếp thứ ba.

Một trận hòa là đủ để Iran tự quyết vé tứ kết.

Triều Tiên không có sự thoải mái đó. Họ cần giành chiến thắng và còn phải quan tâm tới diễn biến trận Trung Quốc - UAE diễn ra cùng giờ.

Chính hoàn cảnh này mang đến lợi thế chiến thuật cho Iran.

Đội bóng của HLV Hossein Abdi không phải lao lên tìm bàn ngay từ đầu. Họ có thể giữ cự ly đội hình, buộc Triều Tiên phải chủ động hơn rồi khai thác khoảng trống trong những tình huống chuyển trạng thái.

Nhưng nếu Iran nghĩ rằng chỉ cần lùi thấp là đủ, đó có thể là một sai lầm.

Triều Tiên đã thể hiện khả năng tạo sức ép khá tốt ở trận gặp Trung Quốc. Dù thua 1-2, đội bóng của HLV Ri Kwang-chon tung tới 19 cú dứt điểm, kiểm soát khoảng 65% bóng và hai lần đưa bóng trúng xà ngang trong hiệp hai.

Đó không phải màn trình diễn của một đội bóng dễ bị bắt nạt.

Iran cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm

Iran kiểm soát tới 68% bóng trước Trung Quốc nhưng không ghi được bàn.

Đáng chú ý hơn, họ tung ra khoảng 10 cú sút nhưng không có pha dứt điểm trúng đích theo số liệu trận đấu được công bố sau trận.

Điều này cho thấy Iran vẫn còn vấn đề khi gặp đối thủ phòng ngự có tổ chức.

Trước UAE, câu chuyện khác hẳn. Pouria Shahrabadi mở tỷ số đầu hiệp hai, Iran tiếp tục gây sức ép và cuối cùng thắng 3-1.

Shahrabadi vì vậy tiếp tục là cầu thủ đáng chú ý.

Anh có khả năng hoạt động rộng, nhận bóng giữa các tuyến và xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm.

Reza Ghandipour cũng là phương án giàu tốc độ nếu HLV Hossein Abdi muốn đẩy nhanh nhịp độ. Kasra Taheri, Esmaeil Gholizadeh hay Saeed Saharkhizan giúp Iran có nhiều lựa chọn thay người ở hàng công.

Triều Tiên không thể tiếp tục phung phí cơ hội

Vấn đề lớn nhất của Triều Tiên nằm ở hiệu quả.

Trước Trung Quốc, họ ghi bàn mở tỷ số nhờ Choe Kuk ở phút 27, tạo ra nhiều tình huống tấn công nhưng cuối cùng để đối thủ ngược dòng.

Choe Ryong-il và Paek Chung-song còn lần lượt đưa bóng trúng khung gỗ trong hiệp hai.

Đến trận UAE, Triều Tiên tiếp tục có 12 pha dứt điểm và 3 lần đưa bóng trúng mục tiêu nhưng không ghi bàn. Trận đấu kết thúc 0-0.

Hai lượt đấu cho thấy Triều Tiên không thiếu khả năng đưa bóng tới khu vực nguy hiểm.

Họ thiếu cú xử lý cuối cùng.

Trước Iran, việc bỏ lỡ cơ hội có thể phải trả giá nặng hơn bởi đại diện Tây Á sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh và nhiều cầu thủ có chất lượng cá nhân tốt.

Choe Kuk là mối đe dọa lớn với hàng thủ Iran

Choe Kuk đã ghi bàn vào lưới Trung Quốc và là một trong những cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất của Triều Tiên tại giải.

Anh chơi trực diện, chịu khó di chuyển và có khả năng xuất hiện ở khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên.

Iran vì vậy không thể chỉ tập trung vào kiểm soát bóng.

Hazbavi và các trung vệ cần đặc biệt cảnh giác khi hai hậu vệ biên dâng cao.

Triều Tiên thường đưa bóng lên khá nhanh khi đoạt lại quyền kiểm soát, trong khi Choe Kuk và Ri Il-song sẵn sàng chạy vào phía sau hàng thủ.

Một bàn dẫn trước cho Triều Tiên có thể thay đổi hoàn toàn trận đấu.

Iran có lợi thế lớn ở tuyến giữa

Iran sở hữu những tiền vệ xử lý bóng khá tốt như Mobin Dehghan và Amirmohammad Razzaghinia.

Trong trận gặp Trung Quốc, Iran kiểm soát khoảng 69% bóng và tạo ưu thế rõ rệt ở khu vực giữa sân, dù hiệu quả cuối cùng không cao.

Trước Triều Tiên, nhiệm vụ có phần khác.

Iran không cần ép đối phương lùi sâu trong toàn bộ 90 phút. Họ chỉ cần duy trì bóng đủ tốt để không bị kéo vào một trận đấu giàu thể lực và tranh chấp liên tục.

Nếu Triều Tiên pressing quá cao, khoảng trống sau tuyến tiền vệ sẽ xuất hiện.

Ghandipour, Gholizadeh hay Shahrabadi có khả năng tận dụng chính khu vực này.

Trận đấu có thể thay đổi mạnh sau phút 60

Hiệp một nhiều khả năng khá chặt chẽ.

Iran có lý do để kiên nhẫn, còn Triều Tiên cũng khó mạo hiểm ngay lập tức vì một bàn thua sớm sẽ khiến nhiệm vụ trở nên rất khó khăn.

Nhưng nếu tỷ số vẫn hòa khi trận đấu đi qua một giờ, sức ép sẽ chuyển hoàn toàn sang phía Triều Tiên.

Họ buộc phải đẩy thêm người lên.

Khi đó khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự có thể tăng lên, tạo điều kiện cho Iran phản công.

Đây cũng là thời điểm chiều sâu đội hình của Iran có thể phát huy tác dụng.

Thông tin lực lượng U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò mới đáng chú ý trước lượt cuối. Bộ khung gồm Mohammad Khalifeh, Mohammad Amin Hazbavi, Abolfazl Koohi, Farzin Moamelehgari, Mobin Dehghan, Razzaghinia, Gholizadeh, Hosseinzadeh và Shahrabadi đều có khả năng được sử dụng.

Triều Tiên cũng chưa có thông báo chính thức về tổn thất nhân sự lớn. Bộ khung gần đây gồm Kang Ju-hyok, Choe Ryong-il, Jong Hwi-nam, Kim Yu-song, Ri Song-hung, Kim Kuk-bom, Paek Chung-song, Ri Kum-chol, Yom Chol-gyong, Choe Kuk và Ri Il-song.

Do đội hình chính thức chỉ thường được công bố sát giờ bóng lăn, các thay đổi cuối cùng vẫn có thể xảy ra.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Iran

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Iran - U23 Trung Quốc 0-0 16/9/2026 U23 UAE - U23 Iran 1-3 20/7/2026 Genclerbirligi - U23 Iran 0-0 12/7/2026 Kayserispor - U23 Iran 0-1 13/1/2026 U23 Iran - U23 Lebanon 0-1

Iran thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất được ghi nhận, trong đó bất bại cả hai lượt đấu ASIAD.

Đáng chú ý, đội giữ sạch lưới 3 trong 5 trận này.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Triều Tiên

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Triều Tiên - U23 UAE 0-0 16/9/2026 U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 2-1 31/3/2026 U23 Triều Tiên - U23 Thái Lan 3-1 28/3/2026 U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên 1-1 25/3/2026 U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên 1-1

Triều Tiên thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Kết quả cho thấy họ không phải đội dễ bị đánh bại. Điểm hạn chế lại nằm ở việc chỉ ghi một bàn sau hai lượt tại ASIAD.

Đối đầu U23 Iran vs U23 Triều Tiên gần nhất

Các hệ thống dữ liệu lớn chỉ ghi nhận một cuộc đối đầu U23 gần đây giữa hai đội:

Ngày Giải đấu Kết quả 17/8/2018 ASIAD U23 Iran 3-0 U23 Triều Tiên

Iran thắng 3-0 nhờ các bàn của Amir Roustaei, Mehdi Ghayedi và Aref Aghasi.

Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra cách đây hơn tám năm và hai đội hiện sử dụng thế hệ cầu thủ hoàn toàn khác, nên thống kê đối đầu chỉ mang tính tham khảo.

Đội hình dự kiến U23 Iran vs U23 Triều Tiên

U23 Iran (4-3-3): Mohammad Khalifeh; Abolfazl Koohi, Danial Eiri, Mohammad Amin Hazbavi, Farzin Moamelehgari; Mobin Dehghan, Amirmohammad Razzaghinia, Amirhossein Hosseinzadeh; Esmaeil Gholizadeh, Pouria Shahrabadi, Abbas Kahrizi.

Đây gần với bộ khung Iran đã sử dụng trong trận hòa Trung Quốc. Ghandipour, Yousef Mazrae, Kasra Taheri và Saeed Saharkhizan là những phương án có thể được đưa vào nếu HLV Hossein Abdi muốn tăng sức tấn công.

U23 Triều Tiên: Kang Ju-hyok; Choe Ryong-il, Jong Hwi-nam, Kim Yu-song, Ri Song-hung; Kim Kuk-bom, Paek Chung-song, Ri Kum-chol, Yom Chol-gyong; Choe Kuk, Ri Il-song.

Đây là bộ khung đã được sử dụng trong giai đoạn đầu ASIAD và nhiều khả năng tiếp tục là nền tảng của đội bóng HLV Ri Kwang-chon.

Điểm nóng Shahrabadi - hàng thủ Triều Tiên

Shahrabadi có thể là cầu thủ quyết định cách Iran tấn công.

Anh đã ghi bàn mở tỷ số trước UAE và thường xuyên di chuyển ra khỏi vị trí trung phong để tạo khoảng trống.

Nếu trung vệ Triều Tiên theo người, các cầu thủ chạy cánh Iran có thể cắt vào phía sau.

Nếu giữ vị trí, Shahrabadi lại có thời gian nhận bóng và phối hợp.

Triều Tiên cần giữ cự ly rất tốt để không bị kéo giãn.

Iran cần cảnh giác với sức ép thể lực

Triều Tiên có một ưu điểm rõ rệt: họ chơi với cường độ cao và rất quyết liệt trong tranh chấp.

Trận gặp Trung Quốc cho thấy đội bóng của Ri Kwang-chon có thể duy trì sức ép ngay cả khi bị dẫn.

Iran vì vậy không nên quá chủ quan với lợi thế điểm số.

Chỉ cần một bàn thua, trận đấu lập tức trở nên khó kiểm soát hơn nhiều.

Điều quan trọng với Iran là giữ bóng đủ chắc, tránh những pha mất bóng đơn giản ở trung tuyến và không cho Triều Tiên biến trận đấu thành chuỗi tình huống tranh chấp liên tục.

Dự đoán tỷ số U23 Iran vs U23 Triều Tiên

Iran có lợi thế về điểm số, chất lượng kỹ thuật và quyền lựa chọn cách chơi.

Triều Tiên sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng gây áp lực mạnh và đã chứng minh họ có thể tạo nhiều cơ hội trước Trung Quốc. Nhưng hiệu quả dứt điểm đang là vấn đề lớn.

Việc bắt buộc phải thắng cũng khiến đội bóng Đông Á có nguy cơ để lộ khoảng trống khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

Nếu Iran duy trì được sự tỉnh táo và không để thủng lưới sớm, đại diện Tây Á có nhiều cơ hội tận dụng chính sự nóng vội của đối thủ.