Trực tiếp nữ Việt Nam vs Nhật Bản trên kênh nào, thi đấu lúc mấy giờ?

(GLO)- Tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản lúc 17h30 ngày 17/9 tại ASIAD 2026, với mục tiêu phòng ngự chặt, hạn chế bàn thua và bảo toàn lực lượng.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp chủ nhà Nhật Bản tại lượt hai bảng E ASIAD 2026. Trước đối thủ vượt trội, nhiệm vụ thiết thực của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là phòng ngự chặt, hạn chế bàn thua và bảo toàn lực lượng.

Hình minh họa.

Nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản: Thời gian, trực tiếp và nhận định

Nội dung Thông tin Trận đấu Nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản Giải đấu Bóng đá nữ ASIAD 2026 Bảng đấu Bảng E Lượt đấu Lượt 2 Thời gian 17h30 ngày 17/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h30 ngày 17/9/2026 Địa điểm Sân Shizuoka Stadium Ecopa Khu vực Fukuroi, Shizuoka, Nhật Bản Kênh trực tiếp VTV6 Nền tảng trực tuyến VTVgo, VTV360, FPT Play

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Nhận định trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản

Thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt ra quân đẩy đội tuyển nữ Việt Nam vào thế khó. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận, đặc biệt với bàn rút ngắn tỷ số của Thanh Nhã, nhưng những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đã khiến đội phải trả giá.

Thử thách ở lượt trận thứ hai lớn hơn rất nhiều. Nhật Bản không chỉ là chủ nhà mà còn là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Chiến thắng 8-0 trước Thái Lan cho thấy đội bóng xứ mặt trời mọc sở hữu tốc độ triển khai cao, khả năng di chuyển không bóng linh hoạt và nhiều phương án dứt điểm.

Nakashima và Takarada đều lập hat-trick ở trận ra quân. Đó là lời cảnh báo trực tiếp dành cho hàng thủ Việt Nam, nhất là khi Nhật Bản có khả năng gây sức ép liên tục và khai thác rất tốt khoảng trống phía sau hai biên.

Việt Nam khó chọn cách chơi đôi công. Phương án hợp lý hơn là bố trí đội hình thấp, giữ khoảng cách chặt giữa các tuyến và tránh để Nhật Bản đưa bóng vào khu vực trung lộ quá dễ dàng. Khi giành lại bóng, tốc độ của Thanh Nhã, Bích Thùy và Vạn Sự có thể được sử dụng cho những tình huống phản công nhanh.

Hiệu số cũng là yếu tố cần tính đến. Sau trận gặp Nhật Bản, Việt Nam còn cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan vào ngày 21/9. Bởi vậy, hạn chế bàn thua, duy trì thể lực và tránh những án phạt không cần thiết đều có ý nghĩa đối với cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp chấn thương mới sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. HLV Hoàng Văn Phúc có thể tiếp tục sử dụng bộ khung gồm Kim Thanh, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Bích Thùy, Vạn Sự và Hải Yến.

Tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như không nằm trong danh sách dự ASIAD 2026. Cần phân biệt Huỳnh Như với Cù Thị Huỳnh Như, cầu thủ trẻ của TP.HCM vẫn có mặt trong đội hình tại Nhật Bản.

Nhật Bản cũng có lực lượng tốt nhất. Đội chủ nhà có thể điều chỉnh một số vị trí để phân phối thể lực, nhưng những cầu thủ nổi bật như Nakashima, Takarada, Narumiya hay Ueno đều sẵn sàng thi đấu.

Phong độ, đối đầu, đội hình dự kiến và dự đoán

Kết quả 5 trận gần nhất của nữ Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 14/9/2026 Đài Bắc Trung Hoa 2-1 Việt Nam Thua 9/9/2026 Trung Quốc 3-0 Việt Nam Thua 5/9/2026 Việt Nam 1-0 Jiangsu Nanjing Women Thắng 10/3/2026 Nhật Bản 4-0 Việt Nam Thua 7/3/2026 Đài Bắc Trung Hoa 1-0 Việt Nam Thua

Việt Nam thắng một và thua bốn trong năm trận gần nhất. Hai trận gặp Trung Quốc và Jiangsu Nanjing Women là giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026.

Kết quả 5 trận gần nhất của nữ Nhật Bản

Ngày Trận đấu Kết quả 14/9/2026 Nhật Bản 8-0 Thái Lan Thắng 17/4/2026 Mỹ 3-0 Nhật Bản Thua 14/4/2026 Mỹ 0-1 Nhật Bản Thắng 11/4/2026 Mỹ 2-1 Nhật Bản Thua 21/3/2026 Nhật Bản 1-0 Australia Thắng

Nhật Bản thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất. Đáng chú ý, họ từng đánh bại Australia để giành chức vô địch Asian Cup nữ 2026 trước khi trải qua loạt ba trận giao hữu với Mỹ.

Kết quả đối đầu Việt Nam vs Nhật Bản gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả 10/3/2026 Asian Cup nữ Nhật Bản 4-0 Việt Nam 1/11/2023 Vòng loại Olympic Việt Nam 0-2 Nhật Bản 28/9/2023 ASIAD Nhật Bản 7-0 Việt Nam 24/1/2022 Asian Cup nữ Việt Nam 0-3 Nhật Bản 21/8/2018 ASIAD Nhật Bản 7-0 Việt Nam

Nhật Bản toàn thắng trong năm lần đối đầu gần nhất, ghi 23 bàn và không để Việt Nam chọc thủng lưới. Trận thua 0-2 tại vòng loại Olympic năm 2023 là lần Việt Nam giữ được cách biệt thấp nhất trong giai đoạn này.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Nhật Bản dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh; Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân; Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự; Hải Yến.

Nhật Bản: Ohba; Mizuno, Senyo, Ito, Hamada; Funa, Ueno, Sakakibara, Narumiya; Nakashima, Kamiya.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Nhật Bản

Nhật Bản vượt trội về tốc độ, thể lực, kỹ thuật và chiều sâu đội hình. Việt Nam có thể hạn chế phần nào sức ép nếu duy trì được khối phòng ngự thấp và tránh mất bóng ở khu vực giữa sân, nhưng khả năng tạo bất ngờ vẫn không cao.

Mục tiêu thiết thực nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là không để trận đấu sớm vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời bảo toàn lực lượng cho cuộc đối đầu quan trọng với Thái Lan.