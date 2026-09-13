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Highlight: Ipswich Town tạo địa chấn, quật ngã Crystal Palace

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(GLO)- Ipswich Town gây bất ngờ lớn khi đánh bại Crystal Palace 3-2 trong trận cầu giàu kịch tính. Những pha tranh chấp liên tục khiến sân Selhurst Park như vỡ òa.

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