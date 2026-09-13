Highlight: Chelsea gây thất vọng, liên tiếp bị Hull City gỡ hòa

Đánh giá bài viết
Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh
Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.
(GLO)- Chelsea hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị Hull City đáp trả, qua đó đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà với tỷ số chung cuộc 2-2.
Jeremy Doku ghi siêu phẩm mở màn trong chiến thắng 3-0 trước Brentford, giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Arsenal đã tạo ra khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với Manchester City trong cuộc đua ngôi vương Premier League sau khi có chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 35.
Tính thêm khả năng Chelsea sắp trắng tay, có thể đây sẽ là mùa giải đầy ắp bi kịch với các "đại gia" tên tuổi của London lẫn làng bóng Anh.
Alexander Isak, Andy Robertson và Wirtz mang về chiến thắng quan trọng 3-1 cho Liverpool trước Crystal Palace trong cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu.
Burnley khép lại hành trình ngắn ngủi chỉ một mùa tại Premier League bằng thất bại 0-1 trước Man City tại vòng 34, giúp đối thủ vươn lên ngôi đầu bảng.
Thảm bại 0-3 trước Brighton đẩy Chelsea lún sâu vào khủng hoảng đồng thời gần như khép lại hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới của "The Blues".
Cuộc đua tranh xuống hạng Premier League 2025/26 đang trở thành một trong những điểm nóng nhất của giai đoạn cuối mùa. Sau đêm qua, tấm vé đầu tiên đã có chủ và tấm vé còn lại đang ở rất gần Tottenham.
Harry Maguire bị đuổi khỏi sân và khiến MU nhận phạt đền ở phút 78. Đó là dấu chấm hết cho tham vọng giành trọn 3 điểm của Man Utd trước Bournemouth vào rạng sáng 21/3 (giờ Hà Nội).
Đánh bại Aston Villa 3-1 trong trận Super Sunday vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man United củng cố vững chắc vị trí trong 3 hạng đầu sau cú vấp hồi tuần trước
Arsenal đã tạm tái lập khoảng cách với Man City sau trận thắng "hủy diệt", trong khi Chelsea và Liverpool cũng có niềm vui trọn vẹn để tạm vượt qua Manchester United.
Một tuần sau chiến thắng vang dội ở derby Manchester, Man United tiếp tục gây sốc cả Ngoại hạng Anh khi quật ngã đội đầu bảng Arsenal ngay tại London.
Để thủng lưới sớm nhưng Arsenal vẫn ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trên sân của Bournemouth, nối dài chuỗi 5 trận toàn thắng và giữ vững ngôi đầu.
Manchester City và Liverpool cùng nhau gây thất vọng qua đó để cho nhà vô địch lượt đi Arsenal bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.
Leandro Trossard tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa 4-1, giúp "Pháo thủ" chính thức vô địch lượt đi Ngoại hạng Anh.
Arsenal, Manchester City và Aston Villa cùng giành chiến thắng để tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt đến ngôi vương Premier League mùa này.
Dàn cầu thủ đẳng cấp không giúp Chelsea giành ưu thế trước đội bóng Hạng Nhì Cardiff City cho đến khi các ngôi sao dự bị kịp bùng nổ ở hiệp hai.
Manchester City đang tạo áp lực không nhỏ trước trận "đại chiến" Chelsea-Arsenal sau khi có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Leeds để vươn lên vị trí thứ 2 Premier League.
Tiền đạo Morgan Rogers đã lập cú đúp giúp Aston Villa lội ngược dòng để đánh bại Leeds United 2-1 trên sân khách Elland Road và lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.
Erling Haaland ghi bàn duy nhất của trận đấu trên sân Gtech Community, đưa Man City chen chân vào Top 5 Ngoại hạng Anh kèm theo nhiều kỳ tích.
Liverpool nối dài chuỗi trận thất vọng bằng trận thua Chelsea, qua đó chính thức đánh mất ngôi đầu Premier League vào tay Arsenal.
Liverpool nối dài mạch toàn thắng để duy trì ngôi đầu và tách tốp, trong khi Manchester United giành chiến thắng ở trận "đại chiến" Chelsea tại vòng 5 Premier League.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley giúp Liverpool trở lại ngôi đầu Premier League, trong khi Man City đánh bại M.U ở trận cầu tâm điểm vòng 4.
Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United và Tottenham sẽ là những đội bóng đại diện cho bóng đá Anh dự Champions League mùa giải 2025-26.
Thủ môn David Raya thực hiện những pha cứu thua để đời và Declan Rice ghi bàn duy nhất giúp Arsenal hạ Newcastle, chính thức có vé dự Champions League.