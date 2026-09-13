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Highlight: Chelsea gây thất vọng, liên tiếp bị Hull City gỡ hòa

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(GLO)- Chelsea hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị Hull City đáp trả, qua đó đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà với tỷ số chung cuộc 2-2.

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