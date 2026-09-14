Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Ngoại hạng Anh

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Highlight: Haaland định đoạt derby Manchester, Man City nhấn chìm MU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Erling Haaland ghi bàn duy nhất giúp Man City đánh bại MU 1-0 tại Old Trafford, trong trận derby mà Quỷ đỏ bất lực dù đối thủ phải chơi thiếu người.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null