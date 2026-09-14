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Highlight: Brighton trút cơn mưa bàn thắng, Coventry chìm sâu khủng hoảng

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(GLO)- Brighton phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 ngay trên sân Coventry, trong khi đội chủ nhà tiếp tục chưa có điểm lẫn bàn thắng sau 4 vòng đấu.

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