Highlight: Brighton trút cơn mưa bàn thắng, Coventry chìm sâu khủng hoảng

Bournemouth - đội có sân bóng nhỏ nhất, quỹ lương thấp nhất - đang trở thành hiện tượng lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đang hy vọng giành vé tham dự các cúp châu Âu, lần đầu tiên trong lịch sử, thậm chí dự Champions League.