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Cô gái tử vong sau khi bị đâm tại phòng trọ ở xã Tây Sơn

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Sáng 4-10, lãnh đạo xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ cô gái bị đâm dẫn đến tử vong, xảy ra tại nhà trọ trên đường Lê Lợi thuộc địa bàn xã vào đêm 3-10.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 3-10, tại một nhà trọ trên đường Lê Lợi (thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn, trước đây là khối Phú Xuân của thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn cũ).

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Nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đỗ Hiến

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị B.D. (SN 1999, trú thôn Hà Lòng, xã KDang).

Nghi can trong vụ việc là Trần Minh Hiểu (SN 1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn).

Kết quả xác minh ban đầu xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Trần Minh Hiểu đi nhậu với bạn xong điều khiển xe máy đến nhà trọ của chị D. trên đường Lê Lợi để nói chuyện.

Khi đến nơi thì phát hiện chị D. ở trong phòng trọ với anh Đ.T.S. (SN 1995, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) nên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Sau đó Hiểu về nhà lấy dao quay lại phòng trọ đâm chị D. và anh S. Đối tượng ngay sau đó đến Công an xã Tây Sơn đầu thú.

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Người dân theo dõi vụ việc tại hiện trường. Ảnh: Đỗ Hiến

Hai nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng chị D. do vết thương quá nặng đã tử vong. Anh S. hiện được điều trị tại bệnh viện.

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