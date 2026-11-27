(GLO)- Ngày 27-11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng”.

Theo đó, 5 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Nguyễn Thúy Hằng (SN 1976, cựu Giám đốc NXB Hội Nhà Văn); Đào Bá Đoàn (SN 1971, cựu Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Hội Nhà Văn); Nguyễn Văn Yên (SN 1962, cựu Trưởng Ban biên tập, NXB Hội Nhà Văn).

Quang cảnh phiên tòa sáng 27-11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa có 9 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Sau phần xét hỏi buổi sáng, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản luận tội đề nghị mức án với các bị cáo.

Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Việt Anh từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thúy Hằng từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

2 bị cáo Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên cùng bị đề nghị mức án từ 3 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, từ năm 2025 đến 2026, Nguyễn Thành Nam đã có hành vi làm, tàng trữ, xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Bị cáo Nguyễn Thành Nam tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Nguyễn Thành Nam còn cùng với Trần Việt Anh phát tán, tuyên truyền các nội dung trong cuốn sách, thực hiện thuyết giảng, làm, phát tán các video clip nói chuyện giữa Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Đối với Trần Việt Anh, ngoài việc tham gia phát tán nội dung, bị cáo còn có hành vi bán cuốn sách nói trên.

3 bị cáo Nguyễn Thúy Hằng, Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên được xác định có liên quan đến quá trình tiếp nhận, biên tập và xuất bản tác phẩm. Trong đó, Nguyễn Thúy Hằng trực tiếp nhận bản thảo từ Nguyễn Thành Nam, chỉ đạo các cán bộ biên tập chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận thức được sai phạm của mình, thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và không có ý kiến về tội danh mà Viện Kiểm sát đã truy tố.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trong đời sống của nhân dân được pháp luật bảo vệ.

Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật bị lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng sẽ gây ra những hiệu ứng tiêu cực, làm suy thoái về tư tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ.

Bản luận tội cũng nêu rõ, Hội đồng giám định của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội đã kết luận: Cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" có nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng… nên đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc cho các bị cáo được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Sau phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 30-11.