(GLO)- Chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” với hơn 300.000 lượt theo dõi vừa bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra. Đáng chú ý, người này khai từng thu về 100-300 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động livestream khiêu dâm trên các nền tảng trực tuyến nước ngoài.

Ngày 24-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên), biệt danh “Thảo Baby” - chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” với hơn 300.000 lượt theo dõi - để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động livestream có nội dung khiêu dâm.

Hình ảnh Thảo "Baby" trên mạng (trái) và tại cơ quan Công an. Ảnh: C04/TTO

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan Công an, từ cuối năm 2024, Thảo được một người quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ phát sóng. Sau đó, mức thù lao tăng lên 500.000 đồng/giờ. Không chỉ nhận tiền công cố định, người này còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện những nội dung theo mong muốn. Đáng chú ý, theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream này có thời điểm dao động từ 100-300 triệu đồng/tháng.

Các video ghi lại những buổi livestream của Thảo sau đó bị phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và các trang cá cược trực tuyến, khiến người này được nhiều người biết đến trên không gian mạng.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên “Thị Nở”.

Trên trang cá nhân, Thảo thường xuyên đăng tải các video khoe hình thể, có nội dung gợi cảm, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Kênh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 300.000 lượt theo dõi.

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, C04 đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, làm rõ các hành vi có liên quan.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoặc tham gia livestream nội dung khiêu dâm nhằm thu lợi bất chính; đồng thời cảnh báo những hệ lụy tiêu cực khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.