(GLO)- Một phụ nữ ở Hưng Yên vừa bị phạt 4 triệu đồng vì không khai báo tạm trú cho con trai mang quốc tịch Đức về thăm nhà. Vụ việc là lời nhắc về trách nhiệm khai báo khi có người nước ngoài đến lưu trú, kể cả chỉ 1 đêm.

Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) vừa xử phạt bà N.T.L. (SN 1970, trú tại địa phương) số tiền 4 triệu đồng do không khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Người lưu trú là con trai bà, anh N.V.H. (SN 1991, quốc tịch Đức) về thăm gia đình từ ngày 10 đến 13-11-2026.

Công an xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên) làm việc với bà N.T.L. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên/TTO

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 13-11, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vũ Quý phát hiện hộ gia đình bà L. có người nước ngoài đến cư trú nhưng không thực hiện khai báo tạm trú. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh H. đã lưu trú tại nhà mẹ trong 4 ngày nhưng gia đình không thực hiện thủ tục theo quy định.

Ngày 16-11, Công an xã Vũ Quý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L. theo điểm e khoản 3 Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Đồng thời, cán bộ Công an đã hướng dẫn gia đình khắc phục vi phạm, thực hiện khai báo tạm trú trực tuyến cho người nước ngoài.

Vậy, khi người nước ngoài đến nhà riêng, căn hộ hoặc cơ sở lưu trú ở qua đêm, ai có trách nhiệm khai báo và thực hiện như thế nào?

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, việc khai báo tạm trú áp dụng đối với người nước ngoài lưu trú qua đêm, kể cả trường hợp chỉ ở 1 đêm. Quy định không chỉ áp dụng với khách sạn, nhà nghỉ mà còn bao gồm nhà riêng, căn hộ cho thuê và các địa điểm lưu trú khác.

Người có trách nhiệm khai báo là chủ sở hữu cơ sở lưu trú, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền. Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài thực hiện khai báo thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú.

Trước khi tiếp nhận khách, cơ sở lưu trú cần yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam để kiểm tra, thực hiện khai báo.

Thông tư 87/2026/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 9-6-2026, có hiệu lực từ ngày 24-7-2026, quy định cách thức khai báo và tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, việc khai báo phải được thực hiện ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú thông qua hệ thống khai báo tạm trú điện tử của Bộ Công an tại địa chỉ https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống tiếp nhận thông tin trực tuyến, với cơ quan Công an cấp xã tiếp nhận 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Theo Điều 21 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài có thể bị phạt từ 3-5 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-3 người; từ 10-15 triệu đồng nếu vi phạm từ 4-8 người và từ 15-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 9 người trở lên.

Trường hợp không thể khai báo qua hệ thống điện tử, người có trách nhiệm phải ghi đầy đủ thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển đến Công an cấp xã trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú; riêng địa bàn vùng sâu, vùng xa là 24 giờ.

Đối với nhà cho thuê, căn hộ được quản lý qua đơn vị trung gian hoặc nền tảng trực tuyến, chủ sở hữu cần xác định rõ người thực hiện khai báo, có thể ủy quyền cho người quản lý vận hành.

Việc phân công trách nhiệm nên được thể hiện cụ thể trong hợp đồng cho thuê, hợp đồng quản lý hoặc văn bản ủy quyền, tránh tình trạng các bên cho rằng bên còn lại đã thực hiện thủ tục.