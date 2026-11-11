Từ bình chữa cháy không dập được lửa ở Hà Nội, hé lộ đường dây sản xuất hàng giả thu hơn 460 tỷ đồng

(GLO)- Từ phản ánh của người dân ở Hà Nội về 180 bình chữa cháy không thể dập lửa, cơ quan chức năng phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả, thu hơn 460 tỷ đồng và chi hơn 17 tỷ đồng để hợp thức hóa kiểm định.

Sáng 11-11, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon cùng các hành vi đưa, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Vụ án được phát hiện từ phản ánh tưởng chừng đơn giản của 1 người dân về việc mua bình chữa cháy nhưng không thể sử dụng để dập lửa.

Theo cáo trạng, tháng 9-2025, 1 người dân tại Hà Nội trình báo cơ quan Công an về việc mua 180 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon với giá hơn 63 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, các bình này không thể dập tắt đám cháy như hướng dẫn.

Kết quả kiểm tra, giám định cho thấy, hàm lượng chất chữa cháy trong các sản phẩm chỉ đạt khoảng 2-6%, trong khi tiêu chuẩn yêu cầu từ 90% trở lên. Đặc biệt, các bình không có thành phần chất chữa cháy như thông tin công bố trên bao bì.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra lần ra đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả quy mô lớn, hoạt động qua nhiều doanh nghiệp và có sự tham gia của người nước ngoài.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng - Giám đốc Công ty Vietlink bị dẫn giải đến tòa sáng 11-11. Ảnh: Danh Khang/TTO

Theo tài liệu vụ án, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập Công ty Vietlink, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phòng cháy, chữa cháy mang nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, doanh nghiệp này liên kết với Công ty Long Thành (Trung Quốc), nhập khẩu bột chữa cháy không bảo đảm chất lượng cùng vỏ bình và linh kiện để tổ chức sản xuất tại Việt Nam. Dong Liang - người được đối tác Trung Quốc cử sang trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất và quản lý công nhân.

Đến cuối năm 2024, Hoàng và Ngân chuyển nhượng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất cho Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc. Dù thay đổi pháp nhân, hoạt động sản xuất, tiêu thụ bình chữa cháy kém chất lượng vẫn tiếp tục.

Cơ quan tố tụng xác định, Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ 1.049.875 bình chữa cháy bột nhãn hiệu Dragon, thu hơn 344 tỷ đồng. Sau đó, Công ty An Phú tiếp tục đưa ra thị trường 226.568 bình Dragon và 1.392 bình nhãn hiệu 990, thu tổng cộng gần 118,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả đã được tiêu thụ, mang lại doanh thu hơn 462 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để các sản phẩm không đạt chất lượng vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định, Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc đã thỏa thuận đưa tiền cho Phạm Đức Cảnh - người điều hành hoạt động tại Công ty Phương Nam.

Theo cáo trạng, mức chi ngoài được thỏa thuận từ 8.000-10.000 đồng cho mỗi bình chữa cháy. Đổi lại, Cảnh chỉ đạo Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu tổ chức lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, lập kết quả thử nghiệm không phản ánh đúng chất lượng thực tế để cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu.

Tổng số tiền Ngân bị cáo buộc đưa hối lộ là hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỷ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2,2 tỷ đồng và chia lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả. Ảnh: CA TP. Hà Nội/TTO

Quá trình điều tra còn phát hiện sai phạm trong hoạt động hiệu chuẩn thiết bị phục vụ kiểm định. Từ cuối năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Đức Trung cùng Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các bị cáo buộc lập khống 302 giấy chứng nhận hiệu chuẩn máy móc, thiết bị cho Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng.

Trong vụ án, Đặng Quốc Hoàng, Phùng Hữu Lợi và Dong Liang bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; Phạm Đức Cảnh, Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu bị truy tố về tội nhận hối lộ; Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân, người bị cáo buộc giữ vai trò điều hành và đưa hối lộ, hiện bỏ trốn, bị truy nã và đã được tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày. Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, các bị cáo và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 22 tỷ đồng.