(GLO)- Công an TP. Đồng Nai vừa triệt phá đường dây sản xuất, sang chiết và tiêu thụ gas giả, thu giữ hơn 1.700 bình gas, hàng chục nghìn niêm màng co và tem chống giả. Đường dây bị xác định thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 28-11, Công an TP. Đồng Nai đã thông tin về việc triệt phá chuyên án sản xuất, mua bán và tiêu thụ gas giả quy mô lớn, liên quan nhiều địa bàn trên thành phố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phước Tân phát hiện 1 đường dây chuyên sang chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc.

Gas được sang chiết trái phép bị phát hiện. Ảnh: Thái Hà/VnE

Ngày 14-11-2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai, Công an phường Phước Tân phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và một số khu vực khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở khí gas LPG, hơn 1.700 bình gas thành phẩm và vỏ bình, hơn 19.000 niêm màng co cùng hơn 700 tem chống hàng giả của nhiều thương hiệu gas được bảo hộ. Ngoài ra, Công an còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, tài liệu liên quan đến hoạt động sang chiết, sản xuất và buôn bán gas giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình để tổ chức bơm, sang chiết và nạp gas trái phép.

Trong đó, Thượng được xác định giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động. Chiến trực tiếp quản lý kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín, phân công nhiệm vụ từ khâu nhập gas, sang chiết, nạp vào bình, đóng niêm màng co, dán tem chống giả của nhiều thương hiệu đến quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Thủ đoạn này nhằm hợp thức hóa nguồn gas không rõ xuất xứ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng để đưa hàng ra thị trường.

Cơ quan Công an bước đầu xác định, riêng Lê Quý Thượng đã thu mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Số gas này sau khi được sang chiết, đóng bình và đưa ra thị trường tiêu thụ có giá trị ước tính khoảng 4,8 tỷ đồng, mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện đường dây, Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đồng Nai) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho đường dây chủ động phối hợp làm rõ vụ việc.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng kinh doanh gas giả, gas không rõ nguồn gốc, nhất là trong bối cảnh thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng liên quan đến khí gas tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.