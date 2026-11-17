(GLO)- UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương tổng rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên toàn địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố cháy, nổ tương tự vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Tân Thuận.

Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành rà soát ban đầu các cơ sở kinh doanh gas trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản. Kết quả rà soát, những vi phạm được phát hiện và biện pháp xử lý phải báo cáo UBND thành phố thông qua Công an thành phố.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu tập trung kiểm tra các cửa hàng kinh doanh gas nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đây là những địa điểm cần được kiểm soát chặt chẽ về điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa gas và an toàn PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP. Hồ Chí Minh) nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát vụ nổ khí gas ở đường Bùi Văn Ba, xảy ra ngày 13-11. Ảnh: PC07/TTO

Một trong những nội dung được đặc biệt lưu ý là kiểm soát tổng trữ lượng gas tồn chứa tại các cửa hàng, bảo đảm không vượt quá 1.000 kg theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2017.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND cấp xã kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa, vận chuyển và nạp LPG.

Các hành vi sang chiết, nạp gas trái phép; kinh doanh gas không đủ điều kiện; sử dụng chai chứa khí và thiết bị không bảo đảm an toàn phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý.

Công an TP. Hồ Chí Minh được giao tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh gas, nhất là những cửa hàng nằm trong khu dân cư. Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ tại phường Tân Thuận, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý vi phạm nếu có.

Trước đó, trưa 13-11, vụ nổ khí gas xảy ra tại hộ kinh doanh ở số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, vụ việc khiến 2 người tử vong tại hiện trường và 10 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Sức ép vụ nổ cũng khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn; một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và nhiều xe máy bị hư hỏng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt và khắc phục hậu quả.

Sau sự cố, UBND thành phố yêu cầu UBND phường Tân Thuận phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và người dân bị ảnh hưởng; đồng thời rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn đối với các công trình lân cận để phòng ngừa sự cố thứ cấp.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, thành phố yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người dân sử dụng gas an toàn; trang bị kỹ năng nhận biết, xử lý khi xảy ra rò rỉ khí gas, cháy nổ. Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm quản lý, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ quy định về an toàn PCCC.

Việc tổng rà soát trên toàn địa bàn được kỳ vọng giúp phát hiện sớm những cơ sở kinh doanh gas không bảo đảm điều kiện an toàn, nhất là tại khu dân cư đông đúc, qua đó hạn chế nguy cơ cháy nổ và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.