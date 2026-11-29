(GLO)- Rạng sáng 29-11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà thờ Giáo xứ Nam Trực, thuộc Giáo phận Bùi Chu (xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình). Đây là công trình tôn giáo có lịch sử hơn 100 năm, được xây dựng từ năm 1913, gắn bó với đời sống tinh thần của đông đảo giáo dân địa phương.

Theo thông tin từ UBND xã Nam Minh, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Nam Trực nên đã báo lực lượng chức năng, đồng thời hô hoán dập lửa.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VNN

Nhận được tin báo, UBND xã Nam Minh và lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng triển khai các phương án dập lửa. Đến 1 giờ 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số hạng mục tại khu vực thánh đường và phần mái nhà thờ. Do khu vực mái nhà thờ có kết cấu bằng gỗ, một số cấu kiện và hạng mục tại đây bị hư hỏng sau vụ cháy.

Nhà thờ Nam Trực thuộc Giáo phận Bùi Chu, có tuổi đời khoảng 113 năm. Ảnh: VNN

Được biết, nhà thờ Nam Trực được xây dựng năm 1913, có chiều dài khoảng 45 m, rộng 16 m và cao 15 m. Đến năm 1999, nhà thờ được đại tu, hiện là nơi sinh hoạt tôn giáo của hơn 1.200 giáo dân. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.