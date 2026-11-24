(GLO)- Ngày 24-11, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội đồng hương Tam Quan - Bồng Sơn tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Hai gia đình được trao nhà là ông Nguyễn Như Tam (SN 1969) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, cùng ở khu phố Hoài Đức, phường Bồng Sơn).

Hội đồng hương Tam Quan - Bồng Sơn tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình ông Tam 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ảnh: Tố Uyên

Ông Tam thuộc diện hộ cận nghèo, bản thân ông bị tai biến, 2 chân bị liệt hoàn toàn, sinh hoạt hằng ngày phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ, không đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, bà Thoa cũng thuộc diện hộ cận nghèo, đơn thân. Nhiều năm qua, bà sống trong căn nhà xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa.

Tại lễ bàn giao nhà, Hội đồng hương Tam Quan - Bồng Sơn tại TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà mới cho gia đình ông Tam.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn hỗ trợ kinh phí xây nhà cho mỗi gia đình 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo.

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình là 180 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho các hộ. Ảnh: Tố Uyên

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình là 180 triệu đồng.