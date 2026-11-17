(GLO)- Chiều 16-11, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu TNXP phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường.

Theo đó, 2 hội viên được trao nhà là bà Trần Thị Vinh (70 tuổi, ở tổ dân phố Gia An) và bà Nguyễn Thị Đưa (68 tuổi, ở tổ dân phố Liễu An). Cả hai đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở tạm bợ.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai trao kinh phí xây nhà tình nghĩa cho hội viên Nguyễn Thị Đưa (tổ dân phố Liễu An). Ảnh: Quang Hải

Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” không chỉ giúp các hội viên cựu TNXP có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.