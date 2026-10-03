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Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh khó khăn

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Sáng 3-10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh xã Đức Cơ khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh Rơ Lan Hà (SN 1992), trú tại làng Ấp, xã Đức Cơ.

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Hội Cựu chiến binh tỉnh trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình cựu chiến binh Rơ Lan Hà. Ảnh: Thanh Tịnh

Gia đình ông Rơ Lan Hà thuộc diện cận nghèo, bản thân thường xuyên đau bệnh, trong khi căn nhà hiện tại đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Căn nhà mới có diện tích khoảng 50 m², gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, với tổng kinh phí xây dựng dự kiến 180 triệu đồng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; số tiền còn lại do gia đình đối ứng.

Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 22-12, góp phần giúp gia đình có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống.

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