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Xã Nhơn Châu: Bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn về nhà ở

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NGỌC ANH
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(GLO)- Sáng 2-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.

Theo đó, 2 căn nhà được bàn giao cho gia đình ông Thái Bổng và Bà Võ Thị Chút (Thôn Tây, xã Nhơn Châu) có diện tích xây dựng từ 40 đến 60 m2 với tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 382 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ mỗi căn nhà là 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ và gia đình đối ứng.

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Lãn đạo xã Nhơn Châu bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn về nhà ở. Ảnh: Ngọc Anh

Dịp này, đại diện lãnh đạo các đơn vị dự lễ bàn giao nhà đã trao tặng cho gia đình ông Thái Bổng và Bà Võ Thị Chút các phần quà có ý nghĩa.

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