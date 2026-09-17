Đất bị thu hồi chưa được bồi thường, người dân kiến nghị làm rõ

(GLO)- Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Lương Công Chánh (SN 1954, thôn Tân Hòa, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) phản ánh việc bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đường giao thông nhưng không được bồi thường về đất.

Theo ông Chánh, ông là người trực tiếp quản lý, sử dụng thửa đất số 06, tờ bản đồ số 16, diện tích 8.685,6 m², loại đất trồng cây hằng năm khác tại thôn Tân Hòa, xã Phù Cát.

Thửa đất có nguồn gốc do ông bà của ông khai hoang, sử dụng từ trước năm 1975 và được gia đình sử dụng ổn định, liên tục với nhiều loại cây trồng như bạch đàn, hoa màu.

Quá trình sử dụng đất không xảy ra tranh chấp, không bị chính quyền địa phương lập biên bản hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Do không am hiểu pháp luật về đất đai nên dù sử dụng lâu năm, gia đình ông vẫn chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mảnh đất có một phần bị thu hồi được gia đình ông Lương Công Chánh (thôn Tân Hòa, xã Phù Cát) sử dụng ổn định nhiều năm qua. Ảnh: N.C

Năm 2025, một phần thửa đất rộng 527,6 m² bị thu hồi để thi công Dự án đường phía Tây huyện Phù Cát (cũ), nối từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến sân bay Phù Cát.

Tuy nhiên, UBND xã Phù Cát cho rằng phần đất này do địa phương quản lý nên ông Chánh chỉ được bồi thường về cây trồng, không được bồi thường về đất. Không đồng tình với việc xác định nguồn gốc đất và phương án bồi thường, tháng 4-2026, ông Chánh có đơn kiến nghị UBND xã Phù Cát xem xét lại.

Tháng 7-2026, xã Phù Cát có Công văn số 1429/UBND-KT trả lời ông Chánh, tiếp tục khẳng định diện tích 527,6 m² thu hồi để làm đường thuộc quỹ đất công ích do Nhà nước quản lý.

Tại thời điểm kiểm kê năm 2024, ông Chánh đang trồng đậu phụng trên đất. Theo quy định, ông Chánh không được bồi thường về đất, còn cây trồng trên đất được bồi thường hơn 5,3 triệu đồng.

Cho rằng vụ việc còn nhiều nội dung chưa được làm rõ, mới đây, ông Chánh gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Phù Cát và nhiều cơ quan cấp tỉnh, yêu cầu làm rõ một số nội dung; đồng thời đề nghị thu hồi Công văn số 1429/UBND-KT và xem xét bồi thường về đất theo quy định pháp luật.

“Tôi đề nghị địa phương xem xét toàn diện các yếu tố về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất thực tế của gia đình tôi; đồng thời làm rõ căn cứ pháp lý, hồ sơ quản lý, sử dụng đất của địa phương đối với diện tích này” - ông Chánh trình bày.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Cát - cho biết, thủ tục kiểm kê, giải phóng mặt bằng Dự án đường phía Tây huyện Phù Cát (cũ) được thực hiện từ giai đoạn trước sáp nhập đơn vị hành chính.

Việc giải quyết bồi thường cho ông Chánh căn cứ hồ sơ quản lý đất đai của xã Cát Tân (cũ). Theo bản đồ địa chính do cơ quan chức năng ban hành năm 1996, phần đất thu hồi thuộc đất công ích do UBND xã quản lý.

Đối với khiếu nại mới đây của ông Chánh, ông Trung cho biết, địa phương đã tiếp nhận và đang thụ lý, xác minh, giải quyết theo quy định.