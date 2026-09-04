3 ngư dân Hoài Nhơn Đông gặp nạn trên biển đã trở về nhà an toàn

(GLO)- Ba ngư dân phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) gặp nạn khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS được lực lượng chức năng cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Hiện nay, họ đã trở về đoàn tụ với gia đình.

Trưa 4-9, ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông, cho biết 3 ngư dân của địa phương gồm Nguyễn Ninh (SN 1977), Trương Văn Dân (SN 1982) và Bùi Gặp (SN 1989) đã trở về nhà vào tối 3-9.

Trong ngày 4-9, đại diện UBND phường Hoài Nhơn Đông đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi ngư dân 2 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn sau sự cố trên biển.

Trước đó, tàu cá QNa 90859-TS dài 23,9 m, công suất 1.682,8 CV, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Trí (Sn 1979, trú thôn Tam Giang, xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 29-7-2026. Trên tàu có 50 người.

Tàu Trường Sa 18 thuộc Lữ đoàn 955 đưa ngư dân từ đảo Trường Sa cập cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Báo QĐND

Lúc 12 giờ 54 phút ngày 25-8, khi đang khai thác hải sản tại vùng biển cách phía Tây đảo An Bang (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) khoảng 35 hải lý, tàu QNa-90859-TS bị mất liên lạc.

Đến 12 giờ 25 phút ngày 28-8, 32 thuyền viên trên tàu được 2 tàu cá BĐ 98960-TS và BĐ 98848-TS cứu vớt và bàn giao cho tàu KN 472 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Tàu KN 472 đưa 32 ngư dân về đảo Trường Sa Lớn để chăm sóc y tế.

Tại hiện trường, các tàu của lực lượng chức năng cùng tàu cá tiếp tục tổ chức tìm kiếm những thuyền viên còn lại.

Sáng 3-9, tàu Trường Sa 18 (thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) cập Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đưa 32 ngư dân tàu cá QNa 90859-TS vào bờ an toàn. Trong số này có 3 ngư dân ở phường Hoài Nhơn Đông.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp tiếp nhận 3 ngư dân từ UBND xã Núi Thành và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng), sau đó bố trí phương tiện để đưa các ngư dân trở về với gia đình vào khoảng 19 giờ ngày 3-9.