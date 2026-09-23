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Gia Lai: Một học sinh tử vong do tai nạn giao thông trên đường đi học

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 23-9, trên tuyến đường tránh xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh lớp 7 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, em Đ.S.C (SN 2014, trú tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ) điều khiển xe đạp điện đi học.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến em C. bị tử vong. Ảnh: Nam Lê

Khi từ nhà đi được khoảng 300 m ở đoạn đường dốc có bùn đất trơn trượt, C. không làm chủ được tay lái nên xe đạp điện bị ngã về phía bên trái.

Lúc này, 1 người đàn ông đi xe máy theo hướng ngược lại đã va chạm vào người của em C. khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

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