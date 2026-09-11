Phát hiện nam sinh mất tích đã đuối nước tử vong trên sông Ba

(GLO)- Trưa 11-9, các lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể của nam sinh học lớp 5 tên N.Q. (SN 2016, trú tại thôn Plơi Ia Mrơn, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị đuối nước trên sông Ba.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10-9, cháu Q. lái xe đạp rời khỏi nhà đi chơi nhưng không thấy trở về. Gia đình sau đó đã hô hoán tìm kiếm.

Nam sinh mất tích được phát hiện đã đuối nước tử vong trên sông Ba. Ảnh: Hòa Bình

Công an xã Ia Pa phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) cùng các lực lượng liên quan và người dân khẩn trương tìm kiếm.

Qua xác minh, một số nguồn tin cho biết có thấy Q. xuống sông Ba tắm. Sau đó, các lực lượng phát hiện chiếc xe đạp của cháu ở bên bờ sông Ba.

Đến trưa 11-9, lực lượng CNCH đã tìm thấy thi thể của Q. trên sông Ba đoạn thuộc thôn Ama Rin, cách điểm cháu tắm khoảng 5 km.

Hiện thi thể của cháu Q. đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình làm thủ tục mai táng.