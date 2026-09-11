Tìm kiếm nam sinh lớp 5 mất tích ở Ia Pa

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 10-9, cháu Nay Quyết (SN 2016, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn) đã rời khỏi nhà để đi chơi.

Đến tối muộn gia đình không thấy cháu trở về nên đi tìm, song vẫn không thấy tung tích.

Công an xã Ia Pa triển khai lực lượng tìm kiếm cháu Quyết trong đêm. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Ia Pa đã phối hợp với các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân triển khai tìm kiếm, làm việc với những người liên quan, thu thập camera trong khu vực để khẩn trương xác minh.

Được biết, khi đi ra khỏi nhà cháu Quyết mặc áo thun màu vàng, quần sọc màu đen, đi xe đạp màu xanh đen. Đến 10 giờ ngày 11-9, các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu Quyết, tập trung ở các khu vực sông, suối có nguy cơ đuối nước.

Theo Công an xã Ia Pa, người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về cháu liên hệ Công an xã Ia Pa qua số điện thoại: 02693.655.014 hoặc bố cháu Quyết là anh Suy Khiên, số điện thoại: 0397.821.481.