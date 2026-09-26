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Bàn giao giếng nước, nhà vệ sinh, trao quà cho học sinh ở xã Ia Phí và An Phú

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CHU HẰNG CHU HẰNG NGỌC DUY NGỌC DUY
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(GLO)- Ngày 25-9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phân Ban ni giới Trung ương, Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) đã trao tặng các công trình, nhiều suất quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Ia Phí và Trường Tiểu học An Phú 2 (phân hiệu Wâu-Kơ Tu).

Tại Trường Tiểu học và THCS Ia Phí (xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai), Chùa Long Phước và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Tâm Lý Tâm An Phát (TP. Hồ Chí Minh) đã bàn giao, nghiệm thu các công trình tài trợ tại điểm trường thuộc 2 làng Roih và làng Or.

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Bàn giao 2 giếng nước, 2 nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học và THCS Ia Phí (xã Ia Phí). Ảnh: Ngọc Duy

Theo đó, Chùa Long Phước tài trợ 304,708 triệu đồng để thực hiện 2 giếng nước khoan, xây mới 1 nhà vệ sinh và sửa chữa 1 nhà vệ sinh tại 2 điểm trường. Các công trình được bàn giao cho nhà trường quản lý, sử dụng, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt, vệ sinh của giáo viên và học sinh.

Dịp này, Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản - Tâm Lý Tâm An Phát trao tặng 2 tivi thông minh, 2 máy lọc nước RO, 63 bộ đồng phục học sinh, với tổng trị giá 42 triệu đồng. Tổng kinh phí các công trình và phần quà được hỗ trợ gần 350 triệu đồng.

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Ban tổ chức tặng quà cho các em nhỏ tại Trường Tiểu học An Phú 2 (phân hiệu Wâu-Kơ Tu, phường An Phú). Ảnh: Chu Hằng

Cùng ngày, tại Trường Tiểu học An Phú 2 (phân hiệu Wâu-Kơ Tu, phường An Phú), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Phân Ban ni giới Trung ương, Chùa Long Phước (TP. Hồ Chí Minh) đã tặng 300 suất quà trung thu, 300 bộ đồng phục học sinh, 1.000 cuốn tập và 300 chiếc mền. Tổng kinh phí là 123 triệu đồng.

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