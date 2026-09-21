Nỗi lo sạt lở trên những tuyến đê xung yếu ở An Lương

(GLO)- Nhiều tuyến đê, kè ở xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp, trong đó có những vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân vài mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ.

Chính quyền địa phương đang rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố các công trình xung yếu, bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất.

Nhiều điểm sạt lở

Tuyến đê sông Cầu Bến Đò qua xóm Khánh Trung (thôn Trinh Long Khánh) hiện xuất hiện nhiều điểm xói mòn, sạt lở. Có đoạn, mép sạt lở chỉ còn cách nhà dân, đất vườn và đất sản xuất khoảng 3-5 m.

Ông Lê Quốc Dương - Trưởng thôn Trinh Long Khánh - cho biết: Tuyến đê sông Cầu Bến Đò qua địa bàn thôn dài khoảng 1,65 km, hiện chủ yếu là bờ đất dọc theo tuyến sông.

Do chưa được đầu tư kiên cố, những năm gần đây, tuyến đê xuất hiện nhiều đoạn xói lở. Đặc biệt, trong đợt bão số 13 vào tháng 11-2025, triều cường dâng cao kết hợp lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã làm gia tăng áp lực lên tuyến đê, gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí ở xóm Khánh Trung.

“Nếu không được xử lý, gia cố kịp thời, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, nhất là khi mưa lũ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất, hạ tầng giao thông mà còn đe dọa đời sống của gần 50 hộ dân ở xóm Khánh Trung” - ông Dương lo ngại.

Tại các điểm sạt lở nặng trên tuyến đê sông Cầu Bến Đò, chính quyền địa phương dùng cọc tre, bao cát gia cố tạm thời. Ảnh: V.L

Tại tuyến đê bờ Nam sông La Tinh, đoạn từ Láng Bồi đến cầu Đạo Long (thôn Chánh Hội), tình trạng xuống cấp cũng khá rõ. Tuyến đê dài khoảng 1 km, nhiều vị trí trên thân đê bị hư hỏng.

Mặt bê tông xi măng tại một số đoạn bị sụt lún, nứt vỡ, bong tróc, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo Phòng Kinh tế xã An Lương, thời gian qua, các đơn vị liên quan đã sửa chữa cục bộ một số vị trí hư hỏng trên tuyến. Tuy nhiên, nhiều đoạn tiếp tục phát sinh hư hỏng, mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Nếu không được kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến khả năng khai thác, sử dụng công trình cũng như công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Ngoài 2 tuyến trên, nhiều công trình đê, kè xung yếu khác ở An Lương như đê bờ Nam và bờ Bắc sông Cạn; đê cuối nguồn sông La Tinh thuộc thôn An Xuyên; đê sông Lạch Mới, sông Bến Trễ; kè suối Thần và kè suối Tiên cũng đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sớm gia cố, nâng cấp

Ông Lữ Hà Tâm - Trưởng Phòng Kinh tế xã An Lương - cho biết: Trên địa bàn xã có 14 tuyến đê sông, kè suối chưa được kiên cố hóa đồng bộ, chủ yếu là bờ đất.

Một số vị trí thấp, mái bờ chưa ổn định, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ xói lở, tràn bờ, gây ngập khu dân cư, đất sản xuất và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông.

Theo ông Võ Thanh Hoàng - Chủ tịch UBND xã An Lương, đầu tư kiên cố hóa hệ thống đê, kè là cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư các công trình có quy mô lớn và kỹ thuật cao.

Chính quyền và người dân thôn Trinh Long Khánh khắc phục sự cố xói lở đê sông Cầu Bến Đò vào tháng 11-2025. Ảnh: ĐVCC

Trước thực trạng đó, UBND xã An Lương đã rà soát, lập báo cáo chi tiết gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị quan tâm kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê, kè.

Địa phương đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để từng bước kiên cố hóa, nâng cấp các công trình xung yếu, bảo đảm an toàn cho người dân, phục vụ sản xuất và phát triển KT-XH.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã đề xuất và được UBND tỉnh thống nhất chủ trương sửa chữa, gia cố tuyến đê bờ Nam sông La Tinh, đoạn từ Láng Bồi đến cầu Đạo Long.

Việc sửa chữa nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp, bảo đảm an toàn công trình; phục vụ công tác phòng - chống thiên tai, quản lý, vận hành tuyến đê và nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với các tuyến đê, kè còn lại, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ hiện trạng công trình. Những vị trí xung yếu sẽ được kiểm tra, xử lý kịp thời; đồng thời thực hiện các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn theo quy định.