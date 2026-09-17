Xã Tuy Phước khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Mai Thị Tuyết ở thôn Vinh Thạnh.

Gia đình bà Mai Thị Tuyết thuộc diện hộ nghèo, chồng qua đời, một mình nuôi 4 người con. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, nhất là khi mùa mưa bão đến.

Căn nhà có diện tích 45 m2, kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. Trong đó, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Mai Thị Tuyết. Ảnh: Thanh Mai

Việc hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận đối với hộ nghèo; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống.