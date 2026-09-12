Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bá Bính
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Theo Công an phường Diên Hồng, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xảy ra 5 vụ, bắt khởi tố 9 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ thực tế trên, tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường tập trung thông tin về tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sinh viên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các loại ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

glo-tap-huan.jpg
Buổi tuyên truyền thu hút hơn 450 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Gia Lai tham gia. Ảnh: Bá Bính

Sinh viên được khuyến cáo không thử, không sử dụng, không nhận hoặc giữ hộ các loại chất, đồ vật không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động phát hiện, thông báo cho nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Bên cạnh đó, Công an phường thông tin về phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn sinh viên nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội.

Qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng, tránh ma túy, thông tin xấu, độc cho giảng viên, sinh viên; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026: Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Trao 300 suất quà tại Làng phong Quy Hòa

Từ thiện

(GLO)- Chiều 9-9, Ban Tổ chức cùng 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Tài sắc Việt Nam 2026 đã đến thăm, động viên bệnh nhân và người dân tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

Gia đình

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

null