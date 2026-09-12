Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Theo Công an phường Diên Hồng, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xảy ra 5 vụ, bắt khởi tố 9 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ thực tế trên, tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường tập trung thông tin về tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sinh viên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các loại ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Buổi tuyên truyền thu hút hơn 450 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Gia Lai tham gia. Ảnh: Bá Bính

Sinh viên được khuyến cáo không thử, không sử dụng, không nhận hoặc giữ hộ các loại chất, đồ vật không rõ nguồn gốc; đồng thời chủ động phát hiện, thông báo cho nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi có dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Bên cạnh đó, Công an phường thông tin về phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn sinh viên nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội.

Qua tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng, tránh ma túy, thông tin xấu, độc cho giảng viên, sinh viên; xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.